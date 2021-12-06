Что такое Цифровое благополучие. Все, что нужно знать

В последнее время буквально из всех утюгов льется такой термин как продуктивность. Дескать вместо того, чтобы серьезно отнестись к работе и важным делам, люди все больше прожигают жизнь, бездумно шатаясь на просторах интернета. Крупные корпорации не смогли не следовать данному тренду и уже давненько внедрили в свои устройства специальные сервисы, позволяющие бороться с прокрастинацией. У компании Apple этот инструмент называется Экранное время, а у Google — Цифровое благополучие.

Нет, понятно, что зависимость от смартфона — тоже не хорошо. Но посмотрите с другой стороны. Телефон в 2021 году — настоящий инструмент, позволяющий решать сложные задачи. Многие осваивают целые профессии благодаря своим гаджетам. Так что сразу оговоримся, смартфон — должен стать инструментом для решения каких-то задач, а не самостоятельной целью. В принципе, Google так нам и говорит.

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Что такое Цифровое благополучие

Цифровое благополучие - официальное приложение в Android-девайсах, которое позволяет отслеживать и ограничивать время, проведенное как за отдельным приложением, так и за смартфоном в целом.

Иными словами, благодаря сервису Цифровое благополучие вы сможете в любой момент создать подходящие условия для работы или отдыха и оценить личную статистику по использованию телефона в реальной жизни.

Согласитесь, часто выходит так, что взял телефон для работы и залип в ТикТоке на пару часиков. Данное приложение поможет вам настроиться на нужный лад и ограничить время в смартфоне, чтобы успеть все.

На самом деле Цифровое благополучие предлагает гораздо большую функциональность, чем просто статистические данные о времени, проведенном за смартфоном. Здесь можно настроить Родительский контроль, поставить ограничение на программы и многое другое. Но обо всем по порядку.

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Как узнать сколько времени проводишь в телефоне

Прежде чем скачать Цифровое благополучие и ужаснуться, хочу сказать, что решать проблему лучше постепенно. Не спешите обрубать все якоря, иначе сорветесь в первую же неделю.

Кстати, если думаете насчет борьбы с этим недугом, ознакомьтесь с материалом автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова. Коллега подробно рассказал о том, как бороться с зависимостью от смартфона.

Чтобы узнать, сколько времени вы проводите в приложениях, вам необходимо.

Разблокировать смартфон.

Открыть приложение Настройки.

Далее выбрать Цифровое благополучие и родительский контроль.

Затем нажмите Показать мои данные напротив Инструменты Цифрового благополучия.

На диаграмме вы увидите сведения об использовании телефона за текущий день. Чтобы узнать больше, тапните по ней.

Далее смартфон предложит вам три раздела: время использования, время разблокировки и уведомления. В первом отобразится статистика по конкретному приложению и времени работы в нем. Сведения о разблокировке расскажут, как часто вы разблокировали экран и открывали определенные приложения. А уведомления поведают об отвлекающих вас сообщениях.

Как ограничить время использования приложения

Вот вы вдруг заметили, что проводите в Инстаграм по 3 часа каждый день. Без паники, ничего страшного не произошло. Какая бы сложная проблема ни была, ее всегда можно решить. Время, проведенное в конкретном приложении — не исключение.

Чтобы ограничить время в приложении на Андроид, вам необходимо:

Разблокировать смартфон.

Открыть приложение Настройки.

Затем перейти в Цифровое благополучие и родительский контроль.

Тапнуть по диаграмме.

Нажать на значок установки таймера приложения рядом с ним.

Выбрать необходимое время и нажать Установить.

Когда заданное вами время закончится, приложение закроется и его значок окрасится в серый цвет. Обратите внимание, что все таймеры сбрасываются с наступлением нового дня (в 12 ночи).

Если вы все же хотите зайти в определённую программу, можно без проблем отключить Цифровое благополучие, использовав инструкцию в обратном порядке.

Как настроить родительский контроль на Андроид

Если взрослый человек в большинстве случаев сам способен оценить свои возможности, то дети зачастую не обладают такой дисциплиной, чтобы контролировать время, проведенное в приложениях.

Честно сказать, я строго против такой затеи, ибо подрастающее поколение познает мир через гаджеты. Но если вы считаете, что в этом есть необходимость, настроить Родительский контроль можно следующим образом:

Скачиваем приложение Google Family Link для родителя и для ребенка.

Откройте приложение Family Link для настройки.

Затем укажите, что вы являетесь родителем.

Далее нажмите «Начать» в пункте Станьте администратором семейной группы.

Откройте приложение у ребенка.

Выберите Это устройство в пункте Выберите устройство, которым нужно управлять.

Введите пароль от Google-аккаунта ребенка, нажмите Далее, Присоединиться.

Следуйте всем инструкциям на экране.

Добавьте разрешенные для ребенка приложения на своем телефоне.

Изначально Google Family Link находился внутри Цифрового благополучия, но позже обособился и стал отдельным приложением. С учетом большого количества настроек здесь, думаю, что так даже лучше.

Возможностей у программы масса. Фильтры на все приложения, отслеживание геолокации ребенка, ограничения по времени и многое другое. Тщательно ознакомьтесь со всеми функциями в Google Family Link перед началом работы.

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Конечно, Цифровое благополучие подразумевает еще несколько других функций типа Отдых или Концентрация, но мне кажется, что гораздо они гораздо круче реализованы в системе изначально. Согласитесь, гораздо проще включить режим Не беспокоить из панели инструментов, чем копаться в куче настроек.

А вы когда-нибудь пользовались приложением Цифровое благополучие? Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.