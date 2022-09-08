Что такое офлайн-мессенджеры и как они работают

Считается, что мессенджеры появились сравнительно недавно, а для использования каждого необходимо соединение с интернетом. Вы будете удивлены, но это не так: оказывается, для того, чтобы обмениваться сообщениями с кем-либо интернет не нужен, ведь у вас в смартфоне есть и другие способы соединения — Wi-Fi и Bluetooth. Да, это довольно странный и, похоже, весьма специфический способ общения, но он есть и даже неплохо работает. Рассказываем, что такое оффлайн-мессенджеры, как они работают и какой лучше скачать.

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Что такое офлайн мессенджер

Несмотря на то, что LTE уже есть, наверное, везде, многие пользователи находят довольно экзотичный способ общения, скачивая офлайн-мессенджеры. Это не только интересно, но и экономично — такие приложения помогают экономить трафик и чатиться даже там, где нет сети. В основе лежит технология Bluetooth и Wi-Fi, поэтому участники могут обмениваться сообщениями без интернета на расстоянии до 100 метров, а благодаря Mesh-сетям это расстояние можно увеличить почти до бесконечности.

Фишка очень удобная: если в мобильной связи смартфоны подключаются к вышке для получения сигнала, то в этой сети каждый пользователь является ретранслятором сигнала для остальных участников, поэтому можно без интернета создать отдельную цепочку для передачи данных, используя смартфон! При этом количество пользователей не ограничено, а информация передается с одной устройства на другое, пока не попадет нужному пользователю.

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Сами же участники ничего не заметят — данные передаются за счет других смартфонов, подключенных к сети, поэтому данный подход чем-то напоминает работу AirTag у Apple. Важно и то, что данные шифруются, поэтому офлайн-менеджеры довольно безопасны.

Кстати, если думаете, что офлайн-мессенджеры появились недавно, то сильно ошибаетесь: приложения существовали еще 15 лет назад, когда мобильный интернет был медленным и пользоваться им мог далеко не каждый. Нужно было всего лишь скачать Java-приложение на телефон и без регистрации добавить собеседника по Bluetooth. К сожалению, тогда все ограничивалось лишь радиусом действия Bluetooth — ни о каких локальных сетях пользователей речи не было.

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Какой офлайн мессенджер скачать

Как вы понимаете, это крайне удобный способ общаться. Например, на даче, в лесу или в походе в горах. Так группа людей всегда может оставаться на связи без интернета и делиться важными данными. В любом месте, где нет сети, офлайн-мессенджер — настоящее спасение: можно обмениваться не только текстом, но и фотографиями, видео и другими полезными данными. Единственное условие — смартфоны должны быть расположены в зоне видимости друг от друга, то есть, примерно около ста метров, но лучше — меньше, так как они функционируют по системе P2P (peer-to-peer — от человека к человеку).

Также их фишка в том, что в качестве передачи данных может использоваться даже Wi-Fi Direct, с помощью которого мы подключаем смартфоны к телевизору: вам нужно всего лишь зайти в приложение и начать поиск друзей! На данный момент есть несколько популярных офлайн-мессенджеров.

Bridgefy — приложение, которое работает за счет Bluetooth Low Energy. Для использования вам необходимо дать разрешение для определения геолокации, а подключение к Интернету нужно только при первом запуске.

Briar — удобное приложение с открытым исходным кодом. Может работать через интернет или же через Wi-Fi или Bluetooth. При старте вам нужно создать пароль, который будет храниться на вашем устройстве. Есть личные сообщения, группы, форум и даже блоги.

Airplane Messenger Lite — бесплатный анонимный мессенджер , у которого нет профилей или другой идентификации. Общаться можно с любым человеком поблизости. В платной версии доступны сообщения только доверенным пользователям и голосовые сообщения. К сожалению, только для iOS.

, у которого нет профилей или другой идентификации. Общаться можно с любым человеком поблизости. В платной версии доступны сообщения только доверенным пользователям и голосовые сообщения. К сожалению, только для iOS. Bluetooth Chat — простое приложение, которое передает по блютузу текстовые сообщения и изображения. Интернет не нужен даже для регистрации, а чтобы начать общение, достаточно выбрать никнейм.

и изображения. Интернет не нужен даже для регистрации, а чтобы начать общение, достаточно выбрать никнейм. White Mouse Chat — пожалуй, самое безопасное приложение из всех. В нем есть автоматическое удаление сообщений, запрещена пересылка, скриншоты, а регистрация доступна без телефона.

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В общем, если вас не смущает доступность локальной сети, обязательно попробуйте офлайн-мессенджер — это не только удобно, но и довольно безопасно! Обязательно попробуйте использовать смартфон в качестве рации — в нашей статье мы рассказали о том, как это можно сделать!