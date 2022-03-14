Что такое Petal Search, что он может и заменит ли он Google

Санкции стали чуть ли не главным словом в последние несколько лет. Постоянно кто-то на кого-то их накладывает. Не обошла эта учесть и Huawei. Сейчас не буду вам объяснять, что компания уже почти три года работает в условиях серьезных ограничений. Но она смогла приспособиться и не просто сделала свои телефоны относительно конкурентоспособными, но и смогла создать несколько собственных сервисов, которые не так уж и плохо смотрятся на фоне того, что предлагает Google. В последнее время часто возникает вопрос, что такое Petal Search, но мало кто это знает. Давайте рассмотрим, что это такое, и сможет ли он в наших реалиях заменить Google, если понадобится.

Где можно пользоваться Petal Search

Прежде всего, с таким приложением знакомы те, кто покупал телефон Huawei в последние пару лет. Пусть туда и можно установить, например, Яндекс, но именно Petal Search является базовым поисковиком. Хотя так говорить не совсем корректно, ведь это больше, чем просто поисковик. Им можно пользоваться в WEB-версии, где он своим минимализмом очень похож на Google, и на мобильных устройствах.

Скачать Petal Search можно на любой телефон. Можно даже установить его на iPhone. Но именно на Huawei он раскрывается максимально полно. Дело в том, что, кроме простой выдачи, сервис позволяет искать приложения, которых изначально нет на санкционных телефонах. Они могут быть в App Gallery или в одном из источников APK, но поиск их найдет и в верхних строчках выдачи предложит установить.

Скачивать приложения в обход Google Play можно не только из App Gallery, но даже из APKMirror, APKPure и DownloadAPK. Правда, есть риск подцепить вирусы, но он и так есть всегда. Зато так можно добавить в телефон многие приложения, к которым вы привыкли, но лишены их из-за отсутствия Google Play.

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Как работает Petal Search

Petal Search сделан в рамках HMS Core от Huawei, базируется на открытом исходном коде Google и полностью интегрирован в экосистему бренда. Запустив это приложение, вы увидите типичные для поисковика вещи. У вас будет строка поиска и обновляемая лента новостей. Это что-то среднее между Google с полным отсутствием ”обвеса” и Яндекс, который предлагает все свои сервисы на стартовой странице.

Кроме текстового поиска, есть так же голосовой через ассистента Celia и поиск по фотографии. Правда, последний до сих пор не начал работать так, как надо. На многих телефонах функция вообще отказывается работать.

Результаты выдачи приложения и другой информации с Petal Search полностью автоматизированы, а данные систематизируются с учетом даты публикации, релевантности, актуальности и многих других параметров.

Хорошо ли работает поисковик Petal

Что касается качества поисковой выдачи в Petal Search, его можно назвать довольно высоким. Например, если вы ищете то-то типовое, вроде совета, адреса магазина или рецепта какого-то блюда, то вы точно не испытаете проблем, а единственным отличием от Google и Яндекс для вас будет только интерфейс.

Если вам нужно найти что-то более сложное для подготовки научной работы, реферата или другого дела, где нужно получение редкой информации, иногда вы можете столкнуться с определенными проблемами. Это говорит о том, что в целом поисковику и приложению еще есть куда расти, но уже сейчас он мало чем отличается от привычных нам вариантов.

Почему все говорят про поиск Petal

В последнее время наметился рост популярности Petal Search, в том числе и в России. Связано это со многими причинами. С одной стороны, стало продаваться больше телефонов Huawei, которые многим нравятся сами по себе, а на отсутствие сервисов Google пользователи закрывают глаза из-за невысокой стоимости устройств. Особенно актуально это в последнее время на фоне всеобщего роста цен.

Так же выбор новых средств поиска стимулируется ограничениями, которые вводятся в России в последние пару недель, когда мы по разным причинам постепенно лишились Facebook, Instagram, TikTok, и многие боятся, что следующим будет Google. И пускай у нас есть очень неплохой Яндекс, но кому-то он не нравится сам по себе, а другим хочется все равно иметь альтернативу, которой и стал Petal Search. Есть, конечно, и другие поисковики, но они существуют уже давно, а этот не только хорошо интегрирован в телефоны, но и вызывает интерес, как что-то новое и как символ сопротивления одной компании санкциям.

Сервисы Huawei создавались и ранее, но после того, как в 2019 году ей запретили предустанавливать на свои устройства сервисы Google, компании пришлось проявить больше усилий в работе над достижением свой цели. Так она может предложить не только поисковик, но даже замену таких сервисов, как Карты, Фото, Документы, Диск и других.

Первыми телефонами из числа флагманов, которые не могли позволить себе устанавливать сервисы Google, были Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro. Какое-то время на них относительно просто можно было накатить поддержку сервисов Google, но постепенно возможностей становилось все меньше, и сейчас это сделать практически невозможно. Особенно для человека без опыта. Хотя, что два с половиной года назад, что сейчас реализовать работу Google Pay на телефонах Huawei не получится. Но есть альтернативы, вроде SberPay, Кошелек и других.