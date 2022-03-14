Что такое Petal Search, что он может и заменит ли он Google

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Артем Сутягин 0

Санкции стали чуть ли не главным словом в последние несколько лет. Постоянно кто-то на кого-то их накладывает. Не обошла эта учесть и Huawei. Сейчас не буду вам объяснять, что компания уже почти три года работает в условиях серьезных ограничений. Но она смогла приспособиться и не просто сделала свои телефоны относительно конкурентоспособными, но и смогла создать несколько собственных сервисов, которые не так уж и плохо смотрятся на фоне того, что предлагает Google. В последнее время часто возникает вопрос, что такое Petal Search, но мало кто это знает. Давайте рассмотрим, что это такое, и сможет ли он в наших реалиях заменить Google, если понадобится.

Petal

Huawei смогла сделать свое. Теперь это доступно всем.

Где можно пользоваться Petal Search

Прежде всего, с таким приложением знакомы те, кто покупал телефон Huawei в последние пару лет. Пусть туда и можно установить, например, Яндекс, но именно Petal Search является базовым поисковиком. Хотя так говорить не совсем корректно, ведь это больше, чем просто поисковик. Им можно пользоваться в WEB-версии, где он своим минимализмом очень похож на Google, и на мобильных устройствах.

Браузерная версия напоминает Google в своей лаконичности.

Скачать Petal Search можно на любой телефон. Можно даже установить его на iPhone. Но именно на Huawei он раскрывается максимально полно. Дело в том, что, кроме простой выдачи, сервис позволяет искать приложения, которых изначально нет на санкционных телефонах. Они могут быть в App Gallery или в одном из источников APK, но поиск их найдет и в верхних строчках выдачи предложит установить.

Скачивать приложения в обход Google Play можно не только из App Gallery, но даже из APKMirror, APKPure и DownloadAPK. Правда, есть риск подцепить вирусы, но он и так есть всегда. Зато так можно добавить в телефон многие приложения, к которым вы привыкли, но лишены их из-за отсутствия Google Play.

Чем заменить приложение Mi Fit для Mi Band.

Как работает Petal Search

Petal Search сделан в рамках HMS Core от Huawei, базируется на открытом исходном коде Google и полностью интегрирован в экосистему бренда. Запустив это приложение, вы увидите типичные для поисковика вещи. У вас будет строка поиска и обновляемая лента новостей. Это что-то среднее между Google с полным отсутствием ”обвеса” и Яндекс, который предлагает все свои сервисы на стартовой странице.

Уже на главной странице приложения можно почитать новости, выбрать обои и посмотреть другие предложенные сервисы.

Кроме текстового поиска, есть так же голосовой через ассистента Celia и поиск по фотографии. Правда, последний до сих пор не начал работать так, как надо. На многих телефонах функция вообще отказывается работать.

Результаты выдачи приложения и другой информации с Petal Search полностью автоматизированы, а данные систематизируются с учетом даты публикации, релевантности, актуальности и многих других параметров.

В Petal есть функция голосового поиска и возможность искать приложения для Huawei.

Хорошо ли работает поисковик Petal

Что касается качества поисковой выдачи в Petal Search, его можно назвать довольно высоким. Например, если вы ищете то-то типовое, вроде совета, адреса магазина или рецепта какого-то блюда, то вы точно не испытаете проблем, а единственным отличием от Google и Яндекс для вас будет только интерфейс.

Если вам нужно найти что-то более сложное для подготовки научной работы, реферата или другого дела, где нужно получение редкой информации, иногда вы можете столкнуться с определенными проблемами. Это говорит о том, что в целом поисковику и приложению еще есть куда расти, но уже сейчас он мало чем отличается от привычных нам вариантов.

Petal

Есть даже поиск по фотографии, что иногда очень полезно.

Почему все говорят про поиск Petal

В последнее время наметился рост популярности Petal Search, в том числе и в России. Связано это со многими причинами. С одной стороны, стало продаваться больше телефонов Huawei, которые многим нравятся сами по себе, а на отсутствие сервисов Google пользователи закрывают глаза из-за невысокой стоимости устройств. Особенно актуально это в последнее время на фоне всеобщего роста цен.

Так же выбор новых средств поиска стимулируется ограничениями, которые вводятся в России в последние пару недель, когда мы по разным причинам постепенно лишились Facebook, Instagram, TikTok, и многие боятся, что следующим будет Google. И пускай у нас есть очень неплохой Яндекс, но кому-то он не нравится сам по себе, а другим хочется все равно иметь альтернативу, которой и стал Petal Search. Есть, конечно, и другие поисковики, но они существуют уже давно, а этот не только хорошо интегрирован в телефоны, но и вызывает интерес, как что-то новое и как символ сопротивления одной компании санкциям.

телефон

Санкции вынудили Huawei придумать что-то свое и получилось у них неплохо.

Сервисы Huawei создавались и ранее, но после того, как в 2019 году ей запретили предустанавливать на свои устройства сервисы Google, компании пришлось проявить больше усилий в работе над достижением свой цели. Так она может предложить не только поисковик, но даже замену таких сервисов, как Карты, Фото, Документы, Диск и других.

Первыми телефонами из числа флагманов, которые не могли позволить себе устанавливать сервисы Google, были Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro. Какое-то время на них относительно просто можно было накатить поддержку сервисов Google, но постепенно возможностей становилось все меньше, и сейчас это сделать практически невозможно. Особенно для человека без опыта. Хотя, что два с половиной года назад, что сейчас реализовать работу Google Pay на телефонах Huawei не получится. Но есть альтернативы, вроде SberPay, Кошелек и других.

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