Наверняка вы замечали на сайтах и в приложениях кнопку «Войти по Сбер ID» и задумывались, что это вообще такое и не опасно ли ей пользоваться. Если коротко, это удобный способ заходить на десятки сервисов по одному номеру телефона, без вороха логинов и паролей. По сути, это ещё один цифровой ключ в вашем кармане, как и Mobile ID, про который мы писали в гайде, как восстановить аккаунт в MAX. Давайте разберёмся, как работает Сбер ID на Android и стоит ли доверять системе свои данные.

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Что такое Сбер ID

Если объяснять, что такое Сбер ID, то это единый идентификатор для входа в сервисы Сбера и на сайты его партнёров. Представьте один универсальный пропуск вместо громоздкой связки ключей от каждой двери. Вы один раз получаете Сбер айди и дальше входите по нему куда угодно, не регистрируясь заново.

Что важно, быть клиентом банка для этого вовсе не обязательно: завести идентификатор может любой желающий по номеру телефона. Не путайте его с логином и паролем от «Сбербанк Онлайн», это разные вещи, хоть и связанные между собой. Что делать, если Сбер на телефоне не работает — ищите объяснение в нашей статье.

Как получить и подключить Сбер ID на Android

Разобраться, как подключить Сбер ID, проще, чем кажется. Если у вас на смартфоне стоит приложение СберБанк Онлайн, идентификатор по сути уже привязан к вашему номеру. Отдельно «включать» его не нужно, он активируется при первом входе на любом сервисе. Чтобы оформить Сбер ид с нуля, действуйте так:

Откройте сайт или приложение, где есть вход по Сбер ID.

Нажмите кнопку «Войти по Сбер ID» или на логотип банка.

Введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС.

Следуйте подсказкам системы для завершения регистрации.

Кстати, для всех этих операций удобно иметь шустрый аппарат под рукой. Если выбираете новый, у нас есть подборка, какой телефон взять для работы.

Как войти через Сбер ID

Теперь о том, как войти по Сбер ID на практике. На нужном сайте нажимаете кнопку авторизации, вводите номер телефона, а дальше подтверждаете вход одним из способов. Это может быть код из СМС или пуш-уведомление прямо в приложении СберБанк Онлайн. На Android есть и совсем удобный вариант: навести камеру на QR-код и подтвердить вход в пару касаний.

Так вход через Сбер ID работает в Okko, чем помогает смотреть футбольные матчи. А также на МегаМаркете, на «Госуслугах» и сотнях других площадок. По тому же принципу, к слову, устроена авторизация и в банковских приложениях, например, мы разбирали, где скачать приложение банка УБРиР на Android.

Безопасно ли входить через Сбер ID

Главный страх у всех один: получат ли сайты со Сбер ID доступ к моим деньгам. Отвечаю честно, нет. При входе партнёрскому сервису передаётся только подтверждение вашей личности, а банковские данные, баланс и карты остаются недоступны. Сам сайт не видит ничего лишнего.

Иногда система может запросить дополнительные сведения, но это не утечка, а штатная мера безопасности. Так что пользоваться идентификатором можно спокойно, передавать код Сбер ID посторонним, разумеется, нельзя, как и любой другой код подтверждения.

Какую выгоду даёт вход по Сбер ID

Помимо экономии времени, у входа по идентификатору есть приятный бонус. Авторизуясь на сайтах экосистемы, вы копите и тратите баллы СберСпасибо, а с подпиской СберПрайм начисление бывает повышенным. Плюс система автоматически подставляет ваши данные в анкеты, так что не приходится каждый раз вбивать имя и адрес вручную.

В итоге войти со Сбером банально удобнее, чем плодить десятки паролей. Экономия времени и кешбэк на ровном месте, мелочь, а приятно. А на чём именно это всё запускать, вопрос отдельный, и я недавно прикидывал, брать дешёвый Samsung или копить на модель подороже.