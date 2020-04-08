Что такое ZOOM, и стоит ли им пользоваться во время самоизоляции

Уже не первую неделю все сидят дома. На фоне этого на первый план выходит коммуникация между людьми. Как-то надо звонить друг другу и общаться. Для одних это развлечение и тоска по близким, а для других это бизнес. На волне происходящего большую популярность обрели сервисы видеосвязи. Особенно часто в последнее время начали говорить про ZOOM, которым до этого в основном пользовались только в бизнесе для проведения конференций. Теперь это название встречается настолько часто, что уже почти стало именем нарицательным, каким в свое время был Skype. Вот только сделала ли популярность этот сервис более хорошим? Мне кажется, что нет, но это лично мое мнение. А вообще, что это за зверь такой — ZOOM?

Что такое ZOOM?

ZOOM — это облачная платформа для проведения видео-конференций, вебинаров и других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь получает идентификатор и использует его для проведения встреч.

Идентификатор присваивается при регистрации. После этого можно предоставлять его другим пользователям, которые смогут подключиться и поучаствовать в онлайн-мероприятии.

Признаюсь честно, до недавнего времени я мало слышал об этой платформе. Уверен, что большинство простых людей вообще не слышали о ней. Первый раз я столкнулся с ZOOM пару недель назад, когда один из производителей смартфонов решил провести мероприятие для прессы через эту платформу.

Плюсы платформы ZOOM

Главным плюсом этой платформы, хоть эта фишка и не эксклюзивная, является возможность пригласить до ста пользователей. Для участия или просмотра им не понадобится устанавливать никакой софт. Присоединиться к конференции или вебинару можно, просто открыв ссылку в браузере. Правда, у меня это не сработало и пришлось устанавливать приложение. Про то, что там еще не работает, мы поговорим чуть ниже, тем более, что такого в ZOOM хватает.

Еще к плюсам можно отнести наличие приложений для всех платформ и расширений для всех популярных программ. Например, Microsoft Outlook, Microsoft Skype for Business, а также для браузеров Firefox и Chrome.

Интерфейс сервиса позволяет всем пользователям смотреть на собеседников и слушать их. Картинка автоматически переключается на того, кто говорит. Если в какой-то момент вы не хотите, чтобы вас слышали или видели, можно отключить видео и/или звук. Саму конференцию можно записать, если она вам нужна для того, чтобы потом ее где-то выложить, отправить в архив или просто показать сотрудникам для ознакомления. Так делают многие, чтобы не конспектировать происходящие и иметь архив встреч.

Плюсом Android является его возможность работать с чем угодно. Например, вот лучшие программы-архиваторы на Android

Еще одним относительным плюсом платформы ZOOM является то, что ей пользуется много людей в мире и всегда можно договориться о встрече. Правда, это же является минусом платформы. На мой взгляд, очень существенным.

Минусы платформы ZOOM

Когда я сталкивался с сервисом ZOOM, у меня все происходило относительно гладко, но претензии все равно были. ВСЕ, с кем я обсуждал работу этой платформы, жаловались на нее. Кто-то говорил, что не может создать конференцию, кто-то жаловался на проблемы со звуком, кто-то на качество картинки, но почти все возмущались по поводу перебоев в работе. То есть, на постоянное проседание качества и периодические ”отваливания”, которые были спутником пользователей.

Можете меня поправить, но я передаю мнения тех, с кем я разговаривал о платформе ZOOM. Как говорится, за что купил, за то продаю. Мой небольшой опыт использования подтвердил их слова. Хотя, допускаю, что это может быть связано с возросшей нагрузкой на платформу. Конечно, в период вынужденной самоизоляции очень многим пользователям приходится работать из дома и выходить на связь именно через ZOOM. Учитывая глобальное распространение сервиса и масштабы пандемии, нагрузка возросла по всему миру.

Если вы сами работаете под нагрузкой, ее можно снизить. Для этого Google добавила в Chrome функцию группировки вкладок.

Стоит ли проводить видеоконференции?

Тут опять же, мне хотелось бы услышать мнения наших читателей. Можете оставить их в нашем Telegram-чате, но лучше в комментариях к этой статье, чтобы было проще обсудить все, как говорится, на месте.

На основании своего короткого опыта использования и историй, которые я слышал о платформе ZOOM, я решил, что в целом пользоваться ей можно, просто надо быть готовым к некоторым потерям качества. Они неизбежны, если в конференции участвует много людей. Например, Face Time, который обычно хорошо работает, при подключении большого количества участников тоже может сбоить.

Сейчас участь всех подобных платформ. Те, кто не работает и на связи с остальными офисными сотрудниками, скучает дома. Первые несколько дней все смотрели кино и сериалы, потом начали заниматься домашними делами, а сейчас уже даже самым отпетым интровертам хочется какого-то общения. Простой разговор и в обычной жизни давно уступил место видеосвязи, а сейчас общаться лицом к лицу хочется еще больше.

Поэтому, если вы пользуетесь сейчас каким-то способом видеообщения, простите ему его подтормаживания и ограничения, одним из который стал лимит на время записи для ZOOM (максимум 40 минут). Даже YouTube, Netflix и другие платформы снизили качество трансляции. Это говорит о том, что все сети сейчас перегружены. Ничего, это пройдет и все станет работать лучше.

Скачать приложение ZOOM для Android