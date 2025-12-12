Что умеет AyuGram — новая версия Telegram с функциями Premium бесплатно

Мессенджер Telegram устроен таким образом, чтобы его можно было легко модифицировать. У приложения Павла Дурова открытый исходный код, а потому для создания своего аналога сторонним разработчикам не нужно заниматься взломом. Из-за этого в интернете встречается не один мод Telegram — измененная версия приложения с дополнительными возможностями. В частности, очень популярно приложение AyuGram, которое сейчас многие устанавливают вместо обычного мессенджера.

Что такое AyuGram на Android

AyuGram — это модифицированная версия Telegram с дополнительными возможностями. О подобных сборках мы уже рассказывали на сайте, затрагивая, например, приложение Telega. Это еще один мод, о котором сейчас много говорят.

Скачать AyuGram

Чтобы скачать AyuGram, вам придется выйти из зоны комфорта Google Play и научиться устанавливать APK-файлы, так как в официальных магазинах это приложение не найти. Впрочем, открыть APK и установить приложение довольно легко, и это — следствие открытости операционной системы Android.

Интересные функции AyuGram

Приложение AyuGram обращает на себя внимание необычными возможностями, которых нет в стандартной версии Telegram. В моде доступны:

режим призрака, позволяющий читать сообщения офлайн и скрывать свое присутствие в сети;

режим шпиона для просмотра удаленных другими людьми сообщений;

возможность сохранять чаты, в которых вас заблокировали;

интеграция с ИИ, позволяющая подключить нейронки для формирования ответов на сообщения;

гибкие фильтры сообщений;

возможность делать скриншоты чатов, где эта функция заблокирована.

Кроме того, в AyuGram бесплатно доступны некоторые функции Telegram Premium:

отключение рекламы;

установка эмодзи-статусов;

закрепление до 10 чатов;

создание до 30 папок;

автоматический перевод всех чатов и многое другое.

Важно учесть, что функции Telegram Premium работают локально. То есть, например, эмодзи в статусе будете видеть только вы и люди, которые также используют AyuGram. В обычном Telegram этого не будет.

Безопасно ли пользоваться AyuGram

Несмотря на то, что AyuGram предоставляет дополнительные возможности анонимности внутри мессенджера, это — стороннее приложение, никак не связанное с реальными разработчиками Telegram. Создателем AyuGram является анонимный пользователь под ником Ayu.

С точки зрения конфиденциальности такие функции, как режим призрака, защищают вас от других пользователей Telegram. Однако доступ к мессенджеру посредством стороннего клиента AyuGram предполагает, что ваши данные, включая переписку, могут оказаться в руках разработчиков мода. Все остальное — вопрос доверия. Если вы действительно беспокоитесь о безопасности и конфиденциальности, пользуйтесь AyuGram только в том случае, если доверяете его анонимному создателю.