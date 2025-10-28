Что умеет новая нейросеть Алиса AI от Яндекса, и как ею пользоваться на Android

Герман Вологжанин

В Москве состоялась большая презентация Яндекса, на которой российская компания анонсировала ребрендинг своего искусственного интеллекта и добавление новых фишек. Теперь YandexGPT называется более лаконично Алиса AI, предлагая все те же возможности вкупе с ИИ-агентами — инструментами, позволяющими пользоваться сервисами бренда от такси до бронирования отелей через ИИ. Рассказываем подробно, что умеет нейросеть Алиса AI.

Яндекс выпустил новую нейросеть для Android. Изображение: Яндекс

Яндекс выпустил новую нейросеть для Android. Изображение: Яндекс

Что такое Алиса AI от Яндекса

Алиса AI — это старая новая нейросеть Яндекса, которая базируется на трех китах (языковых моделях):

  • Alice AI LLM генерирует текст по образу и подобию ChatGPT;
  • Alice AI Art создает изображения, как Midjourney;
  • Alice AI VLM распознает картинки и текст.

С помощью нейросети Алиса AI языковые модели работают как одно целое, предоставляя доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта и, что важно, без костылей: приложение доступно из России без каких-либо ограничений.

Главным нововведением Алисы AI по сравнению с предшественником YandexGPT являются так называемые ИИ-агенты. Это инструменты, позволяющие решать задачи в сервисах Яндекса при помощи искусственного интеллекта. В частности, можно попросить Алису найти товар по более низкой цене, заказать такси или забронировать отель.

Главное новшество искусственного интеллекта

Главное новшество искусственного интеллекта

Также Яндекс анонсировал устройство с искусственным интеллектомсобственные наушники, которые помогут еще лучше взаимодействовать с Алисой AI. Более подробно о них уже рассказали коллеги с AppleInsider.ru.

Как пользоваться нейросетью Алиса AI

Самый простой способ взаимодействия с новой нейронкой Яндекса — приложение Алиса AI. Оно доступно как в Google Play, так и в российском магазине RuStore. Также ИИ можно пользоваться без отдельного приложения на сайте alice.yandex.ru.

Алиса AI в Google Play

Алиса AI в RuStore

Для доступа к нейросети на русском языке нужно войти в свой аккаунт Яндекса. Если вы уже пользуетесь учеткой в одном из сервисов Яндекса на текущем устройстве, авторизация произойдет мгновенно.

Алиса AI работает по образу и подобию ChatGPT

Алиса AI работает по образу и подобию ChatGPT

Для взаимодействия с нейросетью Яндекса можно использовать текстовый или голосовой ввод. Нейронка также может отвечать текстом и голосом, сопровождая свои сообщения иллюстрациями и видеороликами.

Сервис с ИИ-агентами пока работает в режиме ограниченного доступа. Чтобы воспользоваться им, необходимо подать заявку:

  1. Нажмите кнопку «Подробнее», а затем — «Узнать подробности».
  2. Ознакомьтесь с функциями ИИ-агентов.
  3. Согласитесь с условиями сервиса и нажмите кнопку «Получить доступ».
Для доступа к ИИ-агентам нужно подать заявку

Для доступа к ИИ-агентам нужно подать заявку

Уже сейчас в приложении Алиса AI работает искусственный интеллект для оживления фото, о котором мы рассказывали в сентябре, и нейросеть регулярно пополняется новыми функциями.

