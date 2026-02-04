Что за мессенджер imo заменил россиянам WhatsApp с Telegram, и почему люди качают его вместо MAX

В то время как после блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и ограничения работы Telegram большая часть россиян перешла на спущенное сверху приложение MAX, некоторые пользователи начали искать альтернативные средства коммуникации. Особенно в условиях, когда хочется общаться с друзьями и родственниками из-за рубежа. Для многих людей настоящим спасением стал мессенджер imo, который по неведомым причинам до сих пор работает в России, несмотря на свою принадлежность к юрисдикции США. Что это за приложение, где его скачать, и безопасно ли им пользоваться?
Содержание
imo — что это за приложение
Приложение imo создано командой из Калифорнии под руководством Ральфа Харика. Появившись еще в нулевые, в России мессенджер набрал популярность только сейчас. А все потому, что в 2025 году началась блокировка WhatsApp и Telegram, а государственная альтернатива MAX пришлась по душе далеко не всем.
Почему я не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую
При этом у мессенджера imo довольно интересная история взаимодействия с российскими властями. В 2017 году его заблокировали, но почти сразу сняли ограничения, как только администрация сервиса пошла на сотрудничество.
Несмотря на то, что на бумаге imo поддерживает технологию сквозного шифрования, в политике конфиденциальности мессенджера допускается раскрытие персональных данных пользователей по судебному решению. Говорить о полной приватности imo не приходится и, вероятно, поэтому приложение до сих пор работает в России.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Где скачать imo на Android
Скачать imo можно через Google Play. Также приложение доступно в отечественном магазине RuStore, что как бы намекает. Ведь WhatsApp в российском сторе нет, хотя он тоже принадлежит американской компании.
Приложение весит буквально 50-100 МБ и после загрузки сразу готово к работе. Остается лишь пройти регистрацию в imo, которая займет не больше пары минут.
Как зарегистрироваться в imo
Чтобы создать аккаунт в imo, вам понадобится:
- Запустить приложение.
- Указать свой номер.
- Ввести код подтверждения, который приходит в Telegram.
- Указать имя и при необходимости загрузить аватар.
Также imo просит электронную почту, но привязка e-mail не является обязательной для использования мессенджера. Этот шаг можно смело пропустить.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Как пользоваться imo
На фоне других мессенджеров приложение imo выглядит минималистично. В то же время помимо чатов здесь есть публичные комнаты с контентом сомнительного содержания.
Прелесть imo заключается в том, что вы можете совершать звонки по видео и аудио без ограничений, а также отправлять текстовые сообщения. Кроме того, есть функция голосовых сообщений, а вот знакомых по Telegram и WhatsApp кружочков здесь нет.