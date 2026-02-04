Что за мессенджер imo заменил россиянам WhatsApp с Telegram, и почему люди качают его вместо MAX

Герман Вологжанин

В то время как после блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и ограничения работы Telegram большая часть россиян перешла на спущенное сверху приложение MAX, некоторые пользователи начали искать альтернативные средства коммуникации. Особенно в условиях, когда хочется общаться с друзьями и родственниками из-за рубежа. Для многих людей настоящим спасением стал мессенджер imo, который по неведомым причинам до сих пор работает в России, несмотря на свою принадлежность к юрисдикции США. Что это за приложение, где его скачать, и безопасно ли им пользоваться?

Что за мессенджер imo заменил россиянам WhatsApp с Telegram, и почему люди качают его вместо MAX. Многие уже пересели на мессенджер imo. Фото.

Многие уже пересели на мессенджер imo

imo — что это за приложение

Приложение imo создано командой из Калифорнии под руководством Ральфа Харика. Появившись еще в нулевые, в России мессенджер набрал популярность только сейчас. А все потому, что в 2025 году началась блокировка WhatsApp и Telegram, а государственная альтернатива MAX пришлась по душе далеко не всем.

При этом у мессенджера imo довольно интересная история взаимодействия с российскими властями. В 2017 году его заблокировали, но почти сразу сняли ограничения, как только администрация сервиса пошла на сотрудничество.

imo — что это за приложение. С imo сняли все ограничения после блокировки в 2017 году. Источник: РБК. Фото.

С imo сняли все ограничения после блокировки в 2017 году. Источник: РБК

Несмотря на то, что на бумаге imo поддерживает технологию сквозного шифрования, в политике конфиденциальности мессенджера допускается раскрытие персональных данных пользователей по судебному решению. Говорить о полной приватности imo не приходится и, вероятно, поэтому приложение до сих пор работает в России.

Где скачать imo на Android

Скачать imo можно через Google Play. Также приложение доступно в отечественном магазине RuStore, что как бы намекает. Ведь WhatsApp в российском сторе нет, хотя он тоже принадлежит американской компании.

imo в Google Play

imo в RuStore

Приложение весит буквально 50-100 МБ и после загрузки сразу готово к работе. Остается лишь пройти регистрацию в imo, которая займет не больше пары минут.

Как зарегистрироваться в imo

Чтобы создать аккаунт в imo, вам понадобится:

  1. Запустить приложение.
  2. Указать свой номер.
  3. Ввести код подтверждения, который приходит в Telegram.
  4. Указать имя и при необходимости загрузить аватар.
Как зарегистрироваться в imo. Регистрация в imo привычна для мессенджера. Фото.

Регистрация в imo привычна для мессенджера

Также imo просит электронную почту, но привязка e-mail не является обязательной для использования мессенджера. Этот шаг можно смело пропустить.

Как пользоваться imo

На фоне других мессенджеров приложение imo выглядит минималистично. В то же время помимо чатов здесь есть публичные комнаты с контентом сомнительного содержания.

Как пользоваться imo. Так выглядит меню мессенджера imo. Фото.

Так выглядит меню мессенджера imo

Прелесть imo заключается в том, что вы можете совершать звонки по видео и аудио без ограничений, а также отправлять текстовые сообщения. Кроме того, есть функция голосовых сообщений, а вот знакомых по Telegram и WhatsApp кружочков здесь нет.

