После того, как Роскомнадзор заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram, у многих людей появилась потребность в новом канале коммуникации. Кто-то сразу перешел в мессенджер MAX, а кто-то — увидел рекламу приложения Telega, которое позиционирует себя как клон Telegram, но без ограничений связи, и установил его. Рассказываем, как оно работает и является ли полностью безопасным.

Что за приложение Telega появилось в России и безопасно ли им пользоваться. Да кто такой этот ваш Telega? Изображение: telega.me. Фото.

Да кто такой этот ваш Telega? Изображение: telega.me

Что за приложение Telega

Telega — это сторонний клиент Telegram, основанный на исходном коде мессенджера Павла Дурова. Визуально и функционально перед нами то же приложение со всеми нашими чатами (вход осуществляется по номеру, привязанному к Telegram), но со слегка видоизмененным дизайном. Скачать Telega можно в Google Play и RuStore, а также на официальном сайте проекта.

Вполне логичный вопрос: кто разработчик Telega? Формально создателем приложения является малоизвестная компания DAHL из Казани. Но, по данным телеграм-канала bruhcollective. за сторонним клиентом Telegram стоит VK, которая, в частности, управляет мессенджером MAX. Свою теорию авторы подтверждают через найденные в коде APK-файла Telega хвосты вроде VKONTAKTE.RU.

Одно из главных преимуществ Telega — звонки по аудио и видео. Но как они работают, если в Telegram они заблокированы? А все просто: по данным того же телеграм-канала, все звонки идут через серверы VK, а не Telegram. То есть получается некий гибрид MAX и Telegram. Кроме того, в приложении Telega авторами bruhcollective. был найден черный список телеграм-каналов. Якобы Telega сама блокирует неугодные каналы, вывешивая плашку «Материалы недоступны».

Безопасность мессенджера Telega

Безопасность мессенджера Telega. Telega обещает функцию звонков. Но какой цено? Изображение: telega.me. Фото.

Telega обещает функцию звонков. Но какой цено? Изображение: telega.me

Вне зависимости от того, кто стоит за приложением Telega, оно по определению является опасным, как и любой сторонний клиент известного мессенджера. Telega, по сути, становится прокладкой между сервером Telegram и вашим устройством, то есть теоретически имеет доступ ко всем чатам и подпискам.

Поэтому, если вас беспокоит сохранность персональных данных, никогда не используйте сторонние клиенты Telegram. А если все-таки вы решите авторизоваться в Telega или его аналоге по своему номеру, учитывайте, что вся его безопасность строится исключительно на вашем доверии к разработчикам.

