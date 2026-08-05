В любом Android-смартфоне спрятано несколько датчиков, о которых большинство даже не задумывается (акселерометр, гироскоп и другие). Так, в одном из наших материалов мы рассказывали про секретные функции датчика приближения, но они даже в сравнение не идут с тем, во что все эти сенсоры превращают смартфон при помощи специальных приложений. С правильным софтом они делают из мобильного устройства рулетку, шумомер, строительный уровень и металлоискатель. Ниже — что из этого действительно полезно в быту, а где на точность лучше не полагаться.

Как измерить размеры комнаты и мебели камерой смартфона

Камера умеет не только снимать. В связке с датчиками она способна измерять расстояния и размеры предметов с приемлемой точностью. Из коробки это обычно не работает: нужно поставить приложение вроде Tape Measure, а на смартфонах Galaxy подойдёт Quick Measure.

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Дальше всё просто: наводите камеру на объект, приложение сначала находит плоские поверхности — пол или стены, — а затем вы ставите точки замера. Так можно прикинуть длину, ширину, высоту и даже площадь комнаты, мебели, дверного проёма или роста человека.

Скачать Tape Measure

На флагманах для максимальной точности используется LiDAR — лазерный датчик глубины. На бюджетных моделях работает программная оценка расстояния через ARCore. И там, и там результат приблизительный, поэтому полагаться на такие замеры в серьёзных задачах не стоит — для быстрой прикидки подойдёт, для ремонта под миллиметр нет.

Как замерить освещённость и уровень шума приложением

Датчик освещённости вы используете каждый день, даже не замечая: именно он автоматически подстраивает яркость экрана под окружение. С приложением вроде Light Meter тот же датчик выдаёт показания в люксах для любого помещения.

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Это удобно, когда вы обустраиваете рабочий стол дома или проверяете, хватает ли света растениям в углу. Приложение начинает измерять почти сразу после запуска и подсказывает идеальные значения освещённости для разных сценариев — рабочего стола, гостиной, класса, библиотеки, офиса или мастерской.

Скачать Light Meter

С шумом принцип тот же. Приложение Sound Meter использует микрофон и показывает громкость в децибелах — полезно, чтобы проверить, не слишком ли громко играет саундбар, или оценить помещение перед записью. Есть важное ограничение: микрофоны заточены под человеческий голос, поэтому очень громкие звуки, примерно от 90 дБ, замерить корректно не получится. Для бытового любопытства этого хватает.

Как превратить смартфон в металлоискатель

В каждом Android-смартфоне есть магнитометр — датчик, на котором работает компас и который помогает Google Картам понять, куда вы повёрнуты. Поскольку он ловит магнитные поля, его можно использовать как простой металлоискатель.

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Приложение Physics Toolbox Magnetometer снимает показания в микротеслах по трём осям и умеет показывать направление поля в 3D. Достаточно поднести телефон к металлическому объекту, и значения резко подскочат. Так можно проверить, действительно ли перед вами металл, прежде чем сверлить стену.

Скачать Physics Toolbox Magnetometer

Лучше всего датчик реагирует на сильные источники: магниты, динамики, модуль камеры. Это не замена настоящему металлоискателю, но для школьных опытов и любительских задач точности хватает.

Как использовать смартфон как строительный уровень

Акселерометр и гироскоп стоят в Android-смартфонах с незапамятных времён. Вместе они отслеживают положение устройства в пространстве — благодаря им экран сам поворачивается при наклоне. Эти же датчики делают из телефона неплохой строительный уровень.

Скачать Bubble Level

Встроенного инструмента у большинства смартфонов нет, но в Play Store есть бесплатное приложение Bubble Level. Приложите телефон к полке для картины или к рамке — и увидите, насколько всё завалено. Для горизонтальных поверхностей тоже работает: положите смартфон на стол или полку. Крупный выступ камеры может мешать ровно приложить корпус, это стоит учитывать.