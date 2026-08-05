В любом Android-смартфоне спрятано несколько датчиков, о которых большинство даже не задумывается (акселерометр, гироскоп и другие). Так, в одном из наших материалов мы рассказывали про секретные функции датчика приближения, но они даже в сравнение не идут с тем, во что все эти сенсоры превращают смартфон при помощи специальных приложений. С правильным софтом они делают из мобильного устройства рулетку, шумомер, строительный уровень и металлоискатель. Ниже — что из этого действительно полезно в быту, а где на точность лучше не полагаться.

Собрал приложения, которые делают из смартфона чудо-устройство. Фото.

Собрал приложения, которые делают из смартфона чудо-устройство

Как измерить размеры комнаты и мебели камерой смартфона

Камера умеет не только снимать. В связке с датчиками она способна измерять расстояния и размеры предметов с приемлемой точностью. Из коробки это обычно не работает: нужно поставить приложение вроде Tape Measure, а на смартфонах Galaxy подойдёт Quick Measure.

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Дальше всё просто: наводите камеру на объект, приложение сначала находит плоские поверхности — пол или стены, — а затем вы ставите точки замера. Так можно прикинуть длину, ширину, высоту и даже площадь комнаты, мебели, дверного проёма или роста человека.

Эта рулетка измерит любые расстояния. Фото.

Эта рулетка измерит любые расстояния

Скачать Tape Measure

На флагманах для максимальной точности используется LiDAR — лазерный датчик глубины. На бюджетных моделях работает программная оценка расстояния через ARCore. И там, и там результат приблизительный, поэтому полагаться на такие замеры в серьёзных задачах не стоит — для быстрой прикидки подойдёт, для ремонта под миллиметр нет.

Как замерить освещённость и уровень шума приложением

Датчик освещённости вы используете каждый день, даже не замечая: именно он автоматически подстраивает яркость экрана под окружение. С приложением вроде Light Meter тот же датчик выдаёт показания в люксах для любого помещения.

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Это удобно, когда вы обустраиваете рабочий стол дома или проверяете, хватает ли света растениям в углу. Приложение начинает измерять почти сразу после запуска и подсказывает идеальные значения освещённости для разных сценариев — рабочего стола, гостиной, класса, библиотеки, офиса или мастерской.

С помощью этого приложения сможете подобрать лампы нужной мощности. Фото.

С помощью этого приложения сможете подобрать лампы нужной мощности

Скачать Light Meter

С шумом принцип тот же. Приложение Sound Meter использует микрофон и показывает громкость в децибелах — полезно, чтобы проверить, не слишком ли громко играет саундбар, или оценить помещение перед записью. Есть важное ограничение: микрофоны заточены под человеческий голос, поэтому очень громкие звуки, примерно от 90 дБ, замерить корректно не получится. Для бытового любопытства этого хватает.

Как превратить смартфон в металлоискатель

В каждом Android-смартфоне есть магнитометр — датчик, на котором работает компас и который помогает Google Картам понять, куда вы повёрнуты. Поскольку он ловит магнитные поля, его можно использовать как простой металлоискатель.

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Приложение Physics Toolbox Magnetometer снимает показания в микротеслах по трём осям и умеет показывать направление поля в 3D. Достаточно поднести телефон к металлическому объекту, и значения резко подскочат. Так можно проверить, действительно ли перед вами металл, прежде чем сверлить стену.

Это приложение делает из смартфона настоящий металлоискатель. Фото.

Это приложение делает из смартфона настоящий металлоискатель

Скачать Physics Toolbox Magnetometer

Лучше всего датчик реагирует на сильные источники: магниты, динамики, модуль камеры. Это не замена настоящему металлоискателю, но для школьных опытов и любительских задач точности хватает.

Как использовать смартфон как строительный уровень

Акселерометр и гироскоп стоят в Android-смартфонах с незапамятных времён. Вместе они отслеживают положение устройства в пространстве — благодаря им экран сам поворачивается при наклоне. Эти же датчики делают из телефона неплохой строительный уровень.

В строительный уровень смартфон тоже легко превращается. Фото.

В строительный уровень смартфон тоже легко превращается

Скачать Bubble Level

Встроенного инструмента у большинства смартфонов нет, но в Play Store есть бесплатное приложение Bubble Level. Приложите телефон к полке для картины или к рамке — и увидите, насколько всё завалено. Для горизонтальных поверхностей тоже работает: положите смартфон на стол или полку. Крупный выступ камеры может мешать ровно приложить корпус, это стоит учитывать.