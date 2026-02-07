Дуров полностью переделал Telegram на Android. Обзор редизайна в обновлении 12.4

В ночь с 6 на 7 февраля 2026 года команда Павла Дурова выпустила большое обновление Telegram на Android, которое полностью изменило дизайн мессенджера. Помимо добавления эффекта Liquid Glass разработчики решили перерисовать приложение от начала до конца, сделав его неузнаваемым. Показываем, как выглядит новый дизайн Telegram на Android, а также пытаемся выяснить, можно ли провернуть фарш обратно.

Новый дизайн Telegram на Android

То, что случилось с Telegram на Android сейчас, произошло на Apple iPhone еще в октябре 2025 года. Тогда разработчики мессенджера подогнали его дизайн под оформление только-только вышедшей iOS 26, а теперь лишь реализовали задумку на смартфонах под управлением операционной системы от Google.

Как и прежде, при запуске Telegram в обновлении 12.4 открывается список чатов, каналов и ботов. Но теперь внизу есть навигационная панель, включающая в себя несколько пунктов:

Чаты;

Контакты;

Настройки;

Профиль.

«Трех полосок» в левом верхнем углу нет, зато в правом верхнем теперь есть «три точки» для вызова дополнительного меню с быстрым доступом к чату Избранное и Telegram Wallet.

Оформление Telegram теперь тоже выглядит иначе. С голубого цвета акцент сменился на белый, почти все элементы имеют закругления, а в настройках теперь каждый раздел сопровождается яркой иконкой.

Изменился и дизайн профиля в Telegram. У пользователей без Premium он стал белым, а вернуть привычный голубой оттенок могут обладатели платной подписки. Как говорится, business as usual.

Все это прямо сейчас могут оценить пользователи Telegram 12.4 на Android. Владельцы Apple iPhone уже прошли этот путь. Теперь дело за вами, обладатели Samsung, Xiaomi и realme.

Как обновить Telegram на Android

Чтобы самостоятельно оценить новый дизайн мессенджера, необходимо установить Telegram 12.4 на Android. Сделать это можно как через Google Play, так и посредством APK-файла.

Telegram 12.4 в Google Play

APK-файл Telegram 12.4

Если вам не нравится редизайн Telegram, то вернуть все на круги своя можно установкой APK-файла с Telegram 12.3.

Скачать Telegram 12.3

Но учтите, что помимо нового дизайна в Telegram 12.4 появилась возможность публиковать сторис без Premium-подписки, а в скором времени добавятся и другие функции, которые будут недоступны пользователям старой версии мессенджера.