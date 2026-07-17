16 июля 2026 года из Google Play исчезли сразу несколько российских сервисов — в том числе приложение Дзен. Это лента контента, которая стала очень популярна после блокировки западных ресурсов, но теперь загрузить ее стало намного сложнее. Если вы ищете, где теперь взять приложение Дзен, или как обновить уже установленную версию, для вас подготовлена большая инструкция.

Можно ли скачать Дзен из Google Play

Дзен удалили из Google Play одновременно с ВКонтакте, Одноклассниками, MAX и другими сервисами VK 16 июля 2026 года. Карточки пропали из всех региональных версий магазина сразу.

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За три дня до этого, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против VK — компании, которой принадлежит Дзен. Google официально не прокомментировал удаление, но хронология говорит сама за себя. Удаление из магазина не затрагивает уже установленное приложение Дзен — оно продолжает работать на тех смартфонах, где было установлено раньше. Следить за актуальными новостями удобно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Где теперь скачать Дзен на Android

Скачать Дзен на Android теперь можно через два официальных канала. Первый и основной — RuStore. Там опубликована актуальная версия приложения с полной историей обновлений. Это официальная сборка от разработчика, а не сторонняя копия.

Скачать Дзен через RuStore

Второй вариант — APK-файл с официального сайта dzen.ru. Подходит если по каким-то причинам RuStore недоступен или не устраивает. Устанавливается вручную. Дзен на телефоне Android через любой из этих способов работает полноценно — лента, подписки, уведомления, авторский кабинет. Никакой разницы с версией из Google Play нет. Обсудить установку можно в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

Как установить Дзен через RuStore

Если RuStore уже есть на вашем смартфоне, просто найдите Дзен в поиске и установите. Если нет — сначала нужно поставить сам магазин.

Установите RuStore и откройте его. В строке поиска введите «Дзен» и выберите приложение от официального разработчика. Нажмите «Скачать» и подтвердите установку.

На некоторых смартфонах Android запросит дополнительное разрешение на установку через системный установщик — это нормально, просто подтвердите. Установить Дзен на Android через RuStore занимает около двух минут.

Как обновить Дзен на Android без Google Play

Если устанавливаете Дзен впервые через RuStore:

После установки обновления будут приходить автоматически через RuStore — так же как раньше через Google Play. Можно проверить настройку: «RuStore — Профиль — Настройки — Автообновление приложений». Включите если выключено — и больше не думайте об этом.

Если Дзен раньше был установлен из Google Play:

Откройте RuStore, найдите приложение Дзен в поиске и нажмите «Обновить» — магазин предложит поставить существующую версию, не удаляя данные. После этого обновить приложение Дзен в следующий раз можно будет уже автоматически через RuStore.

Проверить доступные обновления вручную: «RuStore — раздел Мое — Обновления». Там отображаются все приложения из RuStore, для которых вышли новые версии. Лента Дзен на телефоне после обновления через RuStore работает идентично версии из Google Play — никаких функциональных различий нет.