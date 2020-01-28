Как понять, какую селфи-фотографию опубликовать в Instagram, если при этом вы сделали 10-20 фотографий одновременно, но с различными эмоциями и позами? В этом случае поможет приложение HowСuteAmI. На основе нейросетей оно способно определить, насколько вы красивы. Не верите? Тогда мы готовы описать, как работает приложение, на основе материала, опубликованного самим разработчиком.

Схема проекта выглядит следующим образом:

Разработчик — Александр Харин — для обучения нейросети использовал язык Python и выборку с размеченными фотографиями людей, где оценивается их красота, её собрали в одном из университетов Китая. Всего в выборке не так много фотографий — 5500 штук. Из них всего 750 — европеоидные лица, что совсем уж мало, однако уже сейчас приложение демонстрирует неплохие результаты.

По среднеквадратичному отклонению в 0,64 автор материала пришёл к выводу, что оценщики из китайского университета практически всегда ставили похожие баллы различным фото, что говорит о том, что красота не индивидуальна и для всех людей параметры красоты примерно одинаковы, поэтому можно подойти к этому вопросу математически.

Далее он разработал нейросеть из 32 нейронов, которая преобразует вектор признаков изображения в итоговый балл, описывающий красоту человека. Он обучил её на основе данных университета Китая и получил работающую нейронку. Александр разработал небольшое Android-приложение HowСuteAmI, чтобы можно было быстро оценить работу приложения, и мы уже сейчас протестировали его.

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Хочется сказать сразу, что пока приложение, по крайней мере в моём случае, работает не очень хорошо. Фронтальная камера моего устройства выдает снимки размером в 10-20 мегабайт, а приложение вылетает, если попытаться загрузить настолько большое фото, поэтому приходится его сжимать.

Что в итоге? Я попробовал несколько собственных изображений и фотографий различных людей. Результаты интересные, но не без вопросов. Что касается моих фотографий, приложение достаточно точно выставило им оценку в соответствии с тем, как я их сам оценивал, потому что многое зависит от освещения и ракурса, и в этом вопросе приложение может точно предсказать, какое фото из выборки фотографий одного человека будет самым лучшим. Максимальный балл, который мне удалось выжать — 7.5, в среднем мои фото набирают 5-7 баллов. При этом красавцем, себя, я, по правде говоря, не считаю, и очень странно, что, например, Джонни Депп получил такой низкий балл, учитывая, что объективно это красивый человек.

То же касается и Анжелины Джоли. Безусловно она красива, и я бы ей дал 9-10 баллов, но приложение считает иначе. Вероятно причина заключается в маленькой выборке, 750 изображений европеоидных лиц недостаточно, чтобы приложение точно определяло красоту человека.

Результат пока сложно назвать финальным, но такое исследование говорит лишь об одном — вкусы людей в мире похожи, и не исключено, что в будущем на основе лайков на фотографиях Facebook сможет разработать свою нейросеть и встроить её в Instagram. В этом случае перед публикацией пользователи смогут легко оценить, насколько удачным получилось селфи. И качество оценки будет максимально объективное. Прекрасно, когда есть такие приложения и такие разработки. Они делают мир лучше и, что самое главное, красивее.

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