Это приложение поможет сохранить ваши глаза. Скачайте, чтобы не угробить зрение смартфоном

Несмотря на бесспорную пользу смартфонов, вокруг мобильных устройств, которыми пользуется подавляющее большинство жителей планеты, регулярно вспыхивают споры. Как правило, они касаются влияния гаджетов на здоровье людей. И самый частый вопрос — портится ли зрение от смартфона? Если вы тоже задаетесь этим вопросом, то ответ окажется неутешительным — да, при определенных условиях мобильное устройство действительно может быть опасно для глаз. Однако на днях в Google Play появилось приложение, способное это предотвратить.

Чем опасен смартфон для глаз

Смартфон не является источником опасного излучения для глаз. И даже синий спектр, которым нас пугают маркетологи, заявляя о сертификации TÜV Rheinland для своих устройств, оказывает влияние не на зрение человека, а на его сон. Синее излучение снижает уровень мелатонина, помогающего нам заснуть, но не мешает нашим глаза.

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Так в чем же тогда заключается опасность смартфона для глаз? В большинстве случаев она провоцируется не самим экраном, а сценарием взаимодействия с ним. К примеру, использование высокой яркости в темноте, наличие грязи на экране и чтение на ходу приводят к излишнему напряжению глаз, а оно в свою очередь становится причиной снижения зрения.

Также напряжение мышц бывает вызвано использованием смартфона на близком расстоянии от глаз, которое мы зачастую не можем контролировать самостоятельно. Каждый человек выбирает комфортное для себя значение, чтобы разглядеть текст, но это неправильный подход к делу.

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На каком расстоянии держать телефон от глаз

Безопасным для глаз считается расстояние от 30 сантиметров. В то же время многие из нас даже не могут представить его на практике, а уж тем более контролировать. Ну не линейку же приклеивать на лоб, правда?

Долгое время со стороны разработчиков ПО проблеме не уделялось достаточного внимания, хотя любой смартфон в состоянии определить, на каком расстоянии он располагается от глаз. В этом ему помогают датчик приближения и камера.

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Первыми о зрении пользователей позаботились Apple, добавив в одну из бета-версий iOS 17 функцию расстояния до экрана. Но буквально на следующий день свою альтернативу предложили разработчики приложений для Android. Давайте посмотрим, как она работает.

Приложение для зрения Screen Distance iOS 17

Говорить мы будем о приложении Screen Distance iOS 17, чье название как бы намекает, откуда растут ноги. Его разработчики действительно реализовали затею Apple на Android. И вы можете проверить ее на себе, установив Screen Distance iOS 17 через Google Play.

Скачать Screen Distance iOS 17

Итак, вы уже догадались, что приложение измеряет расстояние до глаз. Но как именно оно помогает в практической плоскости? Запустив программу, вы увидите на экране информацию о текущем расстоянии. Если оно в пределах нормы, Screen Distance iOS 17 продемонстрирует точные показатели (например, 34 см). Если нет — на экране появится сообщение «Phone is Too Close» (телефон находится слишком близко).

При этом запускать приложение постоянно, чтобы узнать расстояние от смартфона до глаз, не нужно. Оно может работать в фоновом режиме. Но предварительно его нужно настроить:

Перейдите в раздел «Auto Detection». Активируйте переключатель «Turn On». Разрешите Screen Distance iOS 17 работу поверх других приложений.

Если в течение минуты вы будете непрерывно держать смартфон слишком близко к глазам, на экране появится предупреждение. Причем не важно, запущено приложение Screen Distance iOS 17 или нет.

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Внешне все очень удобно, и даже отсутствие русскоязычной локализации не кажется серьезной проблемой. Однако остро встает вопрос конфиденциальности. Приложение работает в фоновом режиме, имея доступ к передней камере. Использует ли Screen Distance iOS 17 ее исключительно для измерения расстояния или, например, делает фото владельца смартфона — неизвестно. Теоретически это возможно, так что взвесьте все риски, прежде чем пользоваться программой на постоянной основе.