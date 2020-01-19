Как много мы расходуем в месяц? Наверняка были ситуации, когда вы просили в долг у своих друзей, у соседей, у подписчиков в Twitter. Это дело не очень приятное и заставляет вас страдать каждый день лишь от одной мысли, что вы кому-то что-то должны. На помощь придёт приложение «Тяжеловато» (tzlvt). Оно позволит лучше контролировать расходы, отображая на экране ту сумму, которую можно потратить за день. Особенность приложения заключается в том, что оно доступно как в Google Play и в App Store, так и в вебе! Вы можете установить его, используя технологии прогрессивных веб-приложений. Я сделал именно так.

Для его установки необходимо перейти по этой ссылке на официальный сайт, после чего вас попросят добавить его на рабочий стол. После этого PWA-приложение будет установлено. Открыв tzlvt, можно заметить, что исчезло привычное меню браузера, но само приложение при этом работает в вебе без установки непосредственно в память устройства. В этом и проявляется некая уникальность такого решения — оно кроссплатформенно и не привязано к операционной системе.

Что такое PWA?

Это прогрессивное веб-приложение. Оно аналогично обычным веб-сайтам, однако предлагает дополнительные особенности: кеширование, уведомления и отсутствие интерфейса браузера. PWA поддерживаются полностью компанией Google и имеют доступ к аппаратному обеспечению смартфона. С весны 2018 года все основные браузеры поддерживают прогрессивные веб-приложения.

Что же умеет «Тяжеловато»? В правом верхнем углу расположилась иконка настроек. Нажав на нее, откроется меню, в котором можно выбрать сумму вашей месячной зарплаты. После чего приложение рассчитает, сколько можно тратить денег каждый день. Можно также указать срок, на который планируется выделить сумму, что позволит вообще не привязываться к заработной плате и месяцам. Приложение в этом плане универсально. Например, давайте укажем 100,000 рублей. В этом случае мы можем тратить каждый день 3333 рублей в течение 30 дней. Сохраняем данные и переходим к главному окну.

Здесь нас встречает ежедневная сумма. После какой-либо траты необходимо ввести эти данные в приложение с помощью клавиатуры в нижней части и нажать на оранжевую кнопку. Предположим, что мы потратили 400 рублей. Вводим значение в приложение, и ежедневный бюджет обновляется автоматически до нажатия на оранжевую кнопку. Если нажать на неё, данные попадут в историю трат.

Давайте предположим, что мы решили потратить еще 4000 рублей, но при этом у нас осталось в ежедневном бюджете всего 2933 рубля. В этом случае на экране появится обновленный ежедневный бюджет. Можно заметить, что теперь мы можем тратить лишь 3296 рублей каждый день. И это число будет снижаться, если тратить в день больше положенной суммы. Если же получится так, что мы потратим меньше, эти средства распределятся на все дни и наш ежедневный бюджет увеличится.

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Отдельно хочется отметить простой и удобный интерфейс, который, впрочем, может разозлить владельцев Android-аппаратов из-за схожести со стилистикой iOS. Было неплохо, если бы приложение позволяло менять тему, ведь темный вариант может нравиться не всем. Из плюсов стоит отметить быструю загрузку. Приложение загружается быстрее обычных веб-сайтов. Причина кроется в кешировании. После первой загрузки PWA-приложения могут работать даже оффлайн. В этом заключается их главный плюс.

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