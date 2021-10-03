Facebook и Instagram придумали новый способ общения

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Артем Сутягин 0

Разработчики любого современного, а тем более массового приложения постоянно находятся в поиске. Новые функции не только повышают интерес существующих пользователей, но и привлекают новых. Даже с точки зрения рекламы новые функции — это способ напомнить о себе. Поэтому Instagram и Facebook постоянно ищут что бы добавить, чтобы их услуги стали еще более интересными. Теперь пришло время пойти навстречу друг другу и сделать возможным межплатформенное общение. Эти функции не просто готовятся, а же готовы, если верить недавнему сообщению в блоге Facebook.

Инстаграм и фэйсбук

Обмениваться сообщениями в двух этих социальных сетях станет проще.

Обмен сообщениями между Instagram и Facebook

Facebook анонсировала межплатформенный обмен сообщениями и групповой чат некоторое время назад, и теперь мы наконец-то его получили. С его помощью пользователи могут начать групповой чат на любой платформе и добавлять контакты как из Facebook, так и из Instagram. Все пользователи могут общаться в чате, как если бы они были в одном приложении, а также могут начинать опросы в группе. Но и это еще не все. Во всех случаях будут доступны индикаторы ввода, когда вы сможете узнать, что человек ”на том конце” пишет вам что-то.

Лучшие приложения для Instagram.

Есть несколько небольших, но интересных дополнений к мессенджерам обеих платформ. Во-первых, они получили ряд новых тем для настройки чатов. Среди этих тем есть как обычные, так и современные. Компания даже обратила внимание на любителей астрологии, сделав для них специальный набор. Это тема чата, эффект AR в видеозвонках (вы киваете головой, чтобы сменить знак) и набор стикеров. Правда, стикеры пока недоступны и появятся несколько позже.

Теперь получать в Instagram сообщения из Facebook станет проще.

Функция «Смотреть вместе» в Instagram

В Instagram так же появилась новая функция, которая не относится к межплатформенному общению. Она называется ”Watch Together” или, если перевести на русский, ”Смотреть вместе”. Это не новинка, ведь она была запущена для Facebook еще в прошлом году. Эта функция позволяет вам поделиться своим экраном в живом видеочате. Вы запускаете чат, выбираете пост для просмотра и его смогут увидеть обе стороны.

Как правильно делать сторис в Instagram. Примеры приложений.

Нельзя сказать, что это функция, которую все давно ждали, но она вполне вписывается в современные тенденции, если можно так сказать, цифрового объединения. Совместный просмотр фильмов и роликов на расстоянии уже стал нормой, поэтому социальные сети тоже должны были рано или поздно подтянуться.

Инстаграм для детей

Хотя эти кроссплатформенные функции обмена сообщениями очень удобны, Facebook и Instagram находятся в некотором затруднительном положении. Команда Instagram работает над специальным приложением для детей, которое пока не очень хорошо принимается теми, кто наблюдает за всем с точки зрения закона.

Instagram Kids пока под вопросом.

Если откинуть все подробности, то сама по себе идея подобного приложения кажется не такой плохой, но как всегда у нее есть свои подводные камни. Согласно Facebook, приложение для детей будет более безопасной версией основного приложения. Оно не будет содержать рекламы, а контент, который будет в нем предоставляться, можно будет назвать семейным. Однако компания столкнулась с очень серьезным сопротивлением.

Лучшие Android-игры для детей.

Большинство из тех, кто высказывается против этой инициативы, аргументируют свое недовольство тем, что раннее знакомство детей с социальными сетями отрицательно сказывается на их умственном развитии. На это даже есть специальные исследования, с которыми сложно спорить. Вопрос только в том, что они и так будут ими пользоваться, но в виде обычной версии.

Пока сложно сказать, кто прав, а кто нет, так как сейчас до идет много обсуждений по этому вопросу, а у Facebook есть как противники, так и сторонники в этом вопросе. Пока разбирательства не завершились, будущее этого приложения остается туманным, но ясность должна будет появиться уже в ближайшее время.

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