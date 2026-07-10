Недавно российский IT-гигант, подхватив тему нехватки топлива в России, внедрил функцию поиска бензина в сервис Яндекс Заправки. Теперь то же самое появилось в приложении Яндекс Go. Там заработала карта заправок, которая показывает, где прямо сейчас продают бензин АИ-92 и АИ-95, сколько он стоит и как давно на станции была последняя покупка. На фоне перебоев с топливом это выглядит как полезный инструмент, но у него есть заметные ограничения, о которых стоит знать заранее.
Поиск бензина в Яндекс Go — что показывает
Сервис выводит на карту заправки и отмечает, где недавно покупали топливо, а где данных нет. По каждой станции можно посмотреть, какой бензин заливали последний раз, а также цены на АИ-92, АИ-95 и дизель, если они есть. Иногда рядом с заправкой показывается и информация об очереди.
Цветовая маркировка простая и понятная сразу:
- зелёная точка — на заправке недавно покупали топливо;
- белая точка — покупок давно не было;
- серая точка — станция не подключена к сервису, данных о ней нет.
Логика здесь такая же, как в других навигационных сервисах: свежая активность на станции косвенно говорит о том, что топливо там действительно есть.
Как найти заправку через Яндекс Go
Открыть карту несложно, всё построено на понятных шагах внутри приложения Яндекс Go, которое также используется для вызова такси и заказа еды:
- Запустите приложение Яндекс Go и на главном экране нажмите кнопку «Заправки».
- Нажмите кнопку «Топливо на АЗС».
- Нажмите «Найти АЗС рядом», чтобы открыть карту.
- При желании пройдите короткий опрос (так вы помогаете другим водителям).
- На карте нажмите «Как читать карту АЗС?», чтобы увидеть расшифровку обозначений.
Дальше достаточно нажать на удобную заправку, чтобы увидеть цены и время последней покупки. Похожим образом работает сервис поиска бензина в приложении СберБанк Онлайн — он тоже может вам пригодиться.
Стоит ли искать бензин через Яндекс Go
Сервис в первую очередь полезен тем, кто ездит по регионам с перебоями топлива и не хочет объезжать заправки вслепую. Возможность заранее увидеть, где недавно заливали бензин и по какой цене, экономит время и нервы, особенно если бак почти пустой.
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Поиск заправок в Яндекс Go выглядит удобным, но у него есть существенное ограничение. Многие крупные сети АЗС не подключены к карте, среди них называют «Лукойл» и «Газпромнефть». По таким станциям сервис просто не покажет, есть ли на них топливо, и они будут отмечены серым.
Второй момент связан с тем, откуда берутся данные. Часть информации сервис собирает из опросов самих водителей, а значит, работает отчасти на доверии. Такие данные могут запаздывать или оказаться не вполне точными, поэтому воспринимать карту как гарантию наличия бензина не стоит. И лучше иметь в кармане запасные карты АЗС от других сервисов.