Недавно российский IT-гигант, подхватив тему нехватки топлива в России, внедрил функцию поиска бензина в сервис Яндекс Заправки. Теперь то же самое появилось в приложении Яндекс Go. Там заработала карта заправок, которая показывает, где прямо сейчас продают бензин АИ-92 и АИ-95, сколько он стоит и как давно на станции была последняя покупка. На фоне перебоев с топливом это выглядит как полезный инструмент, но у него есть заметные ограничения, о которых стоит знать заранее.

Поиск бензина в Яндекс Go — что показывает

Сервис выводит на карту заправки и отмечает, где недавно покупали топливо, а где данных нет. По каждой станции можно посмотреть, какой бензин заливали последний раз, а также цены на АИ-92, АИ-95 и дизель, если они есть. Иногда рядом с заправкой показывается и информация об очереди.

Цветовая маркировка простая и понятная сразу:

зелёная точка — на заправке недавно покупали топливо;

— на заправке недавно покупали топливо; белая точка — покупок давно не было;

— покупок давно не было; серая точка — станция не подключена к сервису, данных о ней нет.

Логика здесь такая же, как в других навигационных сервисах: свежая активность на станции косвенно говорит о том, что топливо там действительно есть.

Как найти заправку через Яндекс Go

Открыть карту несложно, всё построено на понятных шагах внутри приложения Яндекс Go, которое также используется для вызова такси и заказа еды:

Запустите приложение Яндекс Go и на главном экране нажмите кнопку «Заправки». Нажмите кнопку «Топливо на АЗС». Нажмите «Найти АЗС рядом», чтобы открыть карту. При желании пройдите короткий опрос (так вы помогаете другим водителям). На карте нажмите «Как читать карту АЗС?», чтобы увидеть расшифровку обозначений.

Дальше достаточно нажать на удобную заправку, чтобы увидеть цены и время последней покупки. Похожим образом работает сервис поиска бензина в приложении СберБанк Онлайн — он тоже может вам пригодиться.

Стоит ли искать бензин через Яндекс Go

Сервис в первую очередь полезен тем, кто ездит по регионам с перебоями топлива и не хочет объезжать заправки вслепую. Возможность заранее увидеть, где недавно заливали бензин и по какой цене, экономит время и нервы, особенно если бак почти пустой.

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Поиск заправок в Яндекс Go выглядит удобным, но у него есть существенное ограничение. Многие крупные сети АЗС не подключены к карте, среди них называют «Лукойл» и «Газпромнефть». По таким станциям сервис просто не покажет, есть ли на них топливо, и они будут отмечены серым.

Второй момент связан с тем, откуда берутся данные. Часть информации сервис собирает из опросов самих водителей, а значит, работает отчасти на доверии. Такие данные могут запаздывать или оказаться не вполне точными, поэтому воспринимать карту как гарантию наличия бензина не стоит. И лучше иметь в кармане запасные карты АЗС от других сервисов.