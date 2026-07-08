Т-Банк запустил сервис, который помогает понять, где есть бензин. Это отличное дополнение к списку Android-приложений для поиска топлива, о которых мы рассказывали ранее. На карте отмечены более 20 000 АЗС по России, а сама карта работает не с остатками в резервуарах, а с прогнозом на основе платежей и отзывов. Разбираем, кому это реально пригодится и почему зелёную отметку нельзя читать как обещание топлива на колонке.

Сервис доступен без установки отдельного приложения: он открывается на сайте, через поиск в приложении Т-Банка по запросу «бензин», а также на главной странице приложения Авто.ру и на сайте toplivo.tbank.ru. Для владельцев Android это удобно тем, что не нужно ставить лишний софт и раздавать доступ к геолокации ещё одному приложению.

Открыть карту АЗС с бензином

Что показывает карта АЗС от Т-Банка

Ключевое слово здесь не «наличие», а прогноз. Карта не показывает, сколько осталось бензина в резервуаре, и не гарантирует, что вы доедете до нужной колонки до того, как топливо закончится. Вместо этого она смотрит на историю покупок клиентов банка, поток свежих транзакций и отзывы водителей, а потом оценивает, насколько актуальны данные по конкретной заправке.

Для каждой АЗС сервис показывает время последней операции и уровень свежести данных. Если на станции недавно прошёл платёж, она, скорее всего, работает, а бензин был доступен совсем недавно. Если свежих операций нет, вариантов много: топливо закончилось, станция закрыта, люди платили наличными или картами других банков, либо сигналов просто мало.

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Есть тонкая деталь, которая меняет смысл сервиса. Последняя операция на АЗС не всегда означает именно покупку бензина: человек мог оплатить кофе, мойку или другой товар. Но даже такой платёж показывает, что точка открыта и принимает оплату, поэтому алгоритм использует сигнал как часть прогноза.

Ситуация с бензином — реальные отзывы

Пользователи могут дополнять автоматические данные вручную. В карточке заправки можно оставить отзыв о наличии бензина и очередях. Такой краудсорсинг помогает, когда обстановка меняется быстрее, чем обновляются платёжные сигналы.

Но у ручных отметок есть обратная сторона. Они устаревают, люди ошибаются, а при дефиците ситуация на популярной АЗС может поменяться буквально за несколько минут. Поэтому отзывы стоит воспринимать как подсказку, а не как точный статус в реальном времени.

Чем полезна карта АЗС от Т-Банка

Сервис закрывает простую проблему, с которой обычные навигаторы справляются плохо. Навигатор знает, где заправка, но не в курсе, стоит ли туда ехать прямо сейчас. Карта Т-Банка добавляет оперативный слой: когда на станции последний раз видели платёж, насколько свежий сигнал и что пишут водители. Понятнее всего сценарий на трассе, в незнакомом городе или в регионе с перебоями. Можно заранее наметить несколько точек по маршруту и не тянуть до пустого бака. Если ближайшая заправка показывает свежий сигнал, но люди жалуются на большую очередь, разумнее поехать на соседнюю. А если по району вообще нет свежих отметок, это не доказывает отсутствие бензина, но повышает смысл искать запасной вариант.

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Появление таких карт хорошо ложится на поведение водителей летом. По данным аналитиков T-Data, в июне 2026 года число ночных заправок с 00:00 до 06:00 выросло на 50–280% к маю в зависимости от региона. При этом средний объём топлива в одном чеке за год снизился на 2–15%, а число транзакций осталось стабильным или выросло. Проще говоря, заезжать стали чаще, а заливать за раз меньше.

Как читать разные сигналы сервиса:

Время последней операции — заправка недавно принимала оплату, но это могла быть не покупка бензина.

— заправка недавно принимала оплату, но это могла быть не покупка бензина. Прогноз наличия — алгоритм оценивает вероятность доступного топлива, но это не складской остаток.

— алгоритм оценивает вероятность доступного топлива, но это не складской остаток. Уровень актуальности — показывает свежесть данных, хотя даже свежие данные при очередях устаревают быстро.

— показывает свежесть данных, хотя даже свежие данные при очередях устаревают быстро. Отзывы водителей — помогают понять ситуацию на месте, но зависят от добросовестности и времени публикации.

Где бензин в 2026 году — каким сервисом воспользоваться

Решить проблему поиска бензина пытается не только Т-Банк. «Яндекс» тестирует похожую карту для водителей «Яндекс Про»: она показывает АЗС, где кто-то смог заправиться в течение последнего часа, а данные идут от «Яндекс Заправок». К тесту подключено более 10 000 станций, но пока карта доступна не всем. Есть и народные карты вроде «ГдеБЕНЗ», где водители вручную отмечают наличие топлива, очереди, лимиты и доступные марки. Такой формат быстро набирает аудиторию во время дефицита, но слабее защищён от ошибок и ложных отметок. На этом фоне подход Т-Банка выглядит устойчивее, потому что опирается на реальные платежи — но даже платёжные данные не превращают прогноз в гарантию. Но и она не лишена недостатков:

Главный риск — буквальное чтение карты. Свежая отметка не означает, что нужный АИ-92 или АИ-95 точно будет доступен через десять минут. Алгоритм работает с косвенными сигналами, а не с датчиками уровня топлива, и на напряжённом рынке остатки могут закончиться между последней операцией и вашим приездом.

— буквальное чтение карты. Свежая отметка не означает, что нужный АИ-92 или АИ-95 точно будет доступен через десять минут. Алгоритм работает с косвенными сигналами, а не с датчиками уровня топлива, и на напряжённом рынке остатки могут закончиться между последней операцией и вашим приездом. Вторая проблема — неполнота данных. Банк видит не весь рынок платежей: на АЗС платят наличными, топливными картами, картами других банков и через приложения самих сетей. Поэтому отсутствие свежего платежа в модели не всегда равно пустой станции — иногда сервис просто не видит достаточно сигналов.

— неполнота данных. Банк видит не весь рынок платежей: на АЗС платят наличными, топливными картами, картами других банков и через приложения самих сетей. Поэтому отсутствие свежего платежа в модели не всегда равно пустой станции — иногда сервис просто не видит достаточно сигналов. Третий момент касается марок топлива. Вам нужен не абстрактный бензин, а конкретная марка. Если показан общий прогноз, но нет уверенности по нужному виду топлива, разумнее держать запасной вариант на маршруте. И отдельно про приватность: перед использованием подобных карт полезно смотреть, какие данные собирает площадка, требует ли регистрацию и доступ к геолокации, тем более на фоне предупреждений Минэнерго о рисках сторонних карт топлива.

Карта Т-Банка полезна как быстрый навигационный слой поверх обычных карт, особенно при перебоях с топливом. Но читать её нужно как вероятностный индикатор, а не как обещание. Проверяйте свежесть операции, смотрите прогноз по нужной марке, сверяйте отзывы об очередях и держите в маршруте запасную заправку. Самая опасная ошибка водителя — решить, что отметка на карте равна топливу на колонке.