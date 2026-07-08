Т-Банк запустил сервис, который помогает понять, где есть бензин. Это отличное дополнение к списку Android-приложений для поиска топлива, о которых мы рассказывали ранее. На карте отмечены более 20 000 АЗС по России, а сама карта работает не с остатками в резервуарах, а с прогнозом на основе платежей и отзывов. Разбираем, кому это реально пригодится и почему зелёную отметку нельзя читать как обещание топлива на колонке.

Карта от Т-Банка помогла мне найти бензин. Фото.

Карта от Т-Банка помогла мне найти бензин

Сервис доступен без установки отдельного приложения: он открывается на сайте, через поиск в приложении Т-Банка по запросу «бензин», а также на главной странице приложения Авто.ру и на сайте toplivo.tbank.ru. Для владельцев Android это удобно тем, что не нужно ставить лишний софт и раздавать доступ к геолокации ещё одному приложению.

Открыть карту АЗС с бензином

Что показывает карта АЗС от Т-Банка

Ключевое слово здесь не «наличие», а прогноз. Карта не показывает, сколько осталось бензина в резервуаре, и не гарантирует, что вы доедете до нужной колонки до того, как топливо закончится. Вместо этого она смотрит на историю покупок клиентов банка, поток свежих транзакций и отзывы водителей, а потом оценивает, насколько актуальны данные по конкретной заправке.

Карта позволяет сортировать заправки по наличию бензина. Фото.

Карта позволяет сортировать заправки по наличию бензина

Для каждой АЗС сервис показывает время последней операции и уровень свежести данных. Если на станции недавно прошёл платёж, она, скорее всего, работает, а бензин был доступен совсем недавно. Если свежих операций нет, вариантов много: топливо закончилось, станция закрыта, люди платили наличными или картами других банков, либо сигналов просто мало.

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Есть тонкая деталь, которая меняет смысл сервиса. Последняя операция на АЗС не всегда означает именно покупку бензина: человек мог оплатить кофе, мойку или другой товар. Но даже такой платёж показывает, что точка открыта и принимает оплату, поэтому алгоритм использует сигнал как часть прогноза.

Ситуация с бензином — реальные отзывы

Пользователи могут дополнять автоматические данные вручную. В карточке заправки можно оставить отзыв о наличии бензина и очередях. Такой краудсорсинг помогает, когда обстановка меняется быстрее, чем обновляются платёжные сигналы.

У каждой заправки есть отзывы. Фото.

У каждой заправки есть отзывы

Но у ручных отметок есть обратная сторона. Они устаревают, люди ошибаются, а при дефиците ситуация на популярной АЗС может поменяться буквально за несколько минут. Поэтому отзывы стоит воспринимать как подсказку, а не как точный статус в реальном времени.

Чем полезна карта АЗС от Т-Банка

Сервис закрывает простую проблему, с которой обычные навигаторы справляются плохо. Навигатор знает, где заправка, но не в курсе, стоит ли туда ехать прямо сейчас. Карта Т-Банка добавляет оперативный слой: когда на станции последний раз видели платёж, насколько свежий сигнал и что пишут водители. Понятнее всего сценарий на трассе, в незнакомом городе или в регионе с перебоями. Можно заранее наметить несколько точек по маршруту и не тянуть до пустого бака. Если ближайшая заправка показывает свежий сигнал, но люди жалуются на большую очередь, разумнее поехать на соседнюю. А если по району вообще нет свежих отметок, это не доказывает отсутствие бензина, но повышает смысл искать запасной вариант.

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Появление таких карт хорошо ложится на поведение водителей летом. По данным аналитиков T-Data, в июне 2026 года число ночных заправок с 00:00 до 06:00 выросло на 50–280% к маю в зависимости от региона. При этом средний объём топлива в одном чеке за год снизился на 2–15%, а число транзакций осталось стабильным или выросло. Проще говоря, заезжать стали чаще, а заливать за раз меньше.

Очень удобный инструмент для поиска бензина. Фото.

Очень удобный инструмент для поиска бензина

Как читать разные сигналы сервиса:

  • Время последней операции — заправка недавно принимала оплату, но это могла быть не покупка бензина.
  • Прогноз наличия — алгоритм оценивает вероятность доступного топлива, но это не складской остаток.
  • Уровень актуальности — показывает свежесть данных, хотя даже свежие данные при очередях устаревают быстро.
  • Отзывы водителей — помогают понять ситуацию на месте, но зависят от добросовестности и времени публикации.

Где бензин в 2026 году — каким сервисом воспользоваться

Решить проблему поиска бензина пытается не только Т-Банк. «Яндекс» тестирует похожую карту для водителей «Яндекс Про»: она показывает АЗС, где кто-то смог заправиться в течение последнего часа, а данные идут от «Яндекс Заправок». К тесту подключено более 10 000 станций, но пока карта доступна не всем. Есть и народные карты вроде «ГдеБЕНЗ», где водители вручную отмечают наличие топлива, очереди, лимиты и доступные марки. Такой формат быстро набирает аудиторию во время дефицита, но слабее защищён от ошибок и ложных отметок. На этом фоне подход Т-Банка выглядит устойчивее, потому что опирается на реальные платежи — но даже платёжные данные не превращают прогноз в гарантию. Но и она не лишена недостатков:

  • Главный риск — буквальное чтение карты. Свежая отметка не означает, что нужный АИ-92 или АИ-95 точно будет доступен через десять минут. Алгоритм работает с косвенными сигналами, а не с датчиками уровня топлива, и на напряжённом рынке остатки могут закончиться между последней операцией и вашим приездом.
  • Вторая проблема — неполнота данных. Банк видит не весь рынок платежей: на АЗС платят наличными, топливными картами, картами других банков и через приложения самих сетей. Поэтому отсутствие свежего платежа в модели не всегда равно пустой станции — иногда сервис просто не видит достаточно сигналов.
  • Третий момент касается марок топлива. Вам нужен не абстрактный бензин, а конкретная марка. Если показан общий прогноз, но нет уверенности по нужному виду топлива, разумнее держать запасной вариант на маршруте. И отдельно про приватность: перед использованием подобных карт полезно смотреть, какие данные собирает площадка, требует ли регистрацию и доступ к геолокации, тем более на фоне предупреждений Минэнерго о рисках сторонних карт топлива.

Карта Т-Банка полезна как быстрый навигационный слой поверх обычных карт, особенно при перебоях с топливом. Но читать её нужно как вероятностный индикатор, а не как обещание. Проверяйте свежесть операции, смотрите прогноз по нужной марке, сверяйте отзывы об очередях и держите в маршруте запасную заправку. Самая опасная ошибка водителя — решить, что отметка на карте равна топливу на колонке.