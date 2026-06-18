Мобильный банк давно стал главным способом управлять деньгами: переводы, оплата ЖКХ, кредиты и вклады, и всё это прямо со смартфона. У клиентов Уральского банка реконструкции и развития вопрос обычно один — где скачать приложение УБРиР и как поставить его на Android без лишних танцев с бубном. Хорошая новость: приложение УБРиР доступно сразу в нескольких местах, и установка занимает пару минут. Кстати, если подбираете под мобильный банк недорогой, но шустрый смартфон, обратите внимание на iQOO Z11 и Z11x, которые держат заряд два дня и не лагают.
ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ И ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Где скачать приложение УБРиР на Андроид
В отличие от подсанкционных банков, приложение УБРиР есть в магазинах приложений и удалять его никто не торопится. Скачать мобильный банк можно из:
- RuStore — российский магазин от VK и Минцифры.
- AppGallery — фирменный магазин на смартфонах HUAWEI.
- С официального сайта.
Выбирайте любой магазин, который уже есть на вашем устройстве. Если нужного апстора нет, его сначала придётся установить отдельно. А ещё скачать УБРиР Онлайн можно напрямую с официального сайта банка — об этом ниже. Свежие новости и инструкции по Android мы публикуем в нашем Telegram-канале.
Как скачать APK приложения УБРиР
Если магазинами пользоваться не хочется, есть второй путь — APK-файл с официального сайта (так называется установочный пакет приложений на Android). Зайдите на страницу ubrr.ru/mp, наведите камеру на QR-код или нажмите кнопку скачивания и подтвердите загрузку.
Качать APK стоит только с официального сайта УБРиР. Установочные пакеты с сомнительных сайтов и форумов могут содержать вредоносный софт, который маскируется под банковский клиент и охотится за вашими данными. Тут как с восстановлением переписок: лучше заранее знать, что можно вернуть, а что нет, мы как раз разбирали, можно ли восстановить сообщение в MAX, если удалил.
Как установить приложение УБРиР на смартфон
Если вы скачивали мобильный банк через предустановленный магазин вроде AppGallery, приложение УБРиР установится автоматически, и его иконка появится на рабочем столе. При установке через RuStore или APK система попросит подтверждение в отдельном окне. Не знаете, какой способ выбрать под свой смартфон, спросите в нашем чате в МАКСе. С установкой APK порядок такой:
- Найдите скачанный файл на телефоне.
- Откройте его через шторку уведомлений или папку «Загрузки».
- Подтвердите установку.
- Дождитесь завершения процесса.
Если вы впервые ставите приложение через APK или сторонний магазин, смартфон может запросить разрешение на установку из неизвестных источников. Просто активируйте появившийся переключатель, и установка продолжится. В следующий раз это разрешение спрашивать уже не будут. Если на каком-то шаге что-то пойдёт не так, заходите в наш чат в Telegram — подскажем, что делать.
Как обновить УБРиР Онлайн на Андроид
После установки приложение придётся периодически обновлять УБРиР до новой версии: разработчики регулярно выпускают апдейты с новыми функциями и исправлениями. Если игнорировать обновления, часть возможностей может перестать работать, а вход в банк — подвисать.
Проще всего обновить приложение УБРиР через RuStore — там обновления прилетают автоматически. Если ставили через APK, просто скачайте свежую версию на сайте ubrr.ru и подтвердите установку, не удаляя старое приложение. Все важные новости из мира Android и гаджетов дублируем на нашем канале в МАКСе — на случай, если Telegram перестанет открываться.
Что умеет мобильное приложение УБРиР
Несмотря на простую установку, функционал у приложения серьёзный. Внутри доступны карты, вклады и кредиты, переводы и оплата услуг, а также история операций с диаграммой расходов по категориям. Вход в приложение УБРиР — по логину и паролю, отпечатку пальца или Face ID. По сути, это полноценный банк в кармане, который не уступает приложениям крупных банков.
Через неё удобно отслеживать и автосписания: у других банков подписки бывают платными, мы разбирали, за что ВТБ снимает деньги по подписке ВТБ Плюс и как её отключить. Не удаляйте приложение с телефона, а если у вас iPhone, веб-версию банков России легко найдете в нашем каталоге.