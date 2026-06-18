Мобильный банк давно стал главным способом управлять деньгами: переводы, оплата ЖКХ, кредиты и вклады, и всё это прямо со смартфона. У клиентов Уральского банка реконструкции и развития вопрос обычно один — где скачать приложение УБРиР и как поставить его на Android без лишних танцев с бубном. Хорошая новость: приложение УБРиР доступно сразу в нескольких местах, и установка занимает пару минут. Кстати, если подбираете под мобильный банк недорогой, но шустрый смартфон, обратите внимание на iQOO Z11 и Z11x, которые держат заряд два дня и не лагают.

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Где скачать приложение УБРиР на Андроид

В отличие от подсанкционных банков, приложение УБРиР есть в магазинах приложений и удалять его никто не торопится. Скачать мобильный банк можно из:

RuStore — российский магазин от VK и Минцифры.

AppGallery — фирменный магазин на смартфонах HUAWEI.

С официального сайта.

Выбирайте любой магазин, который уже есть на вашем устройстве. Если нужного апстора нет, его сначала придётся установить отдельно. А ещё скачать УБРиР Онлайн можно напрямую с официального сайта банка — об этом ниже. Свежие новости и инструкции по Android мы публикуем в нашем Telegram-канале.

Как скачать APK приложения УБРиР

Если магазинами пользоваться не хочется, есть второй путь — APK-файл с официального сайта (так называется установочный пакет приложений на Android). Зайдите на страницу ubrr.ru/mp, наведите камеру на QR-код или нажмите кнопку скачивания и подтвердите загрузку.

Качать APK стоит только с официального сайта УБРиР. Установочные пакеты с сомнительных сайтов и форумов могут содержать вредоносный софт, который маскируется под банковский клиент и охотится за вашими данными. Тут как с восстановлением переписок: лучше заранее знать, что можно вернуть, а что нет, мы как раз разбирали, можно ли восстановить сообщение в MAX, если удалил.

Скачать APK

Как установить приложение УБРиР на смартфон

Если вы скачивали мобильный банк через предустановленный магазин вроде AppGallery, приложение УБРиР установится автоматически, и его иконка появится на рабочем столе. При установке через RuStore или APK система попросит подтверждение в отдельном окне. Не знаете, какой способ выбрать под свой смартфон, спросите в нашем чате в МАКСе. С установкой APK порядок такой:

Найдите скачанный файл на телефоне. Откройте его через шторку уведомлений или папку «Загрузки». Подтвердите установку. Дождитесь завершения процесса.

Если вы впервые ставите приложение через APK или сторонний магазин, смартфон может запросить разрешение на установку из неизвестных источников. Просто активируйте появившийся переключатель, и установка продолжится. В следующий раз это разрешение спрашивать уже не будут. Если на каком-то шаге что-то пойдёт не так, заходите в наш чат в Telegram — подскажем, что делать.

Как обновить УБРиР Онлайн на Андроид

После установки приложение придётся периодически обновлять УБРиР до новой версии: разработчики регулярно выпускают апдейты с новыми функциями и исправлениями. Если игнорировать обновления, часть возможностей может перестать работать, а вход в банк — подвисать.

Проще всего обновить приложение УБРиР через RuStore — там обновления прилетают автоматически. Если ставили через APK, просто скачайте свежую версию на сайте ubrr.ru и подтвердите установку, не удаляя старое приложение. Все важные новости из мира Android и гаджетов дублируем на нашем канале в МАКСе — на случай, если Telegram перестанет открываться.

УБРиР в RuStore

Что умеет мобильное приложение УБРиР

Несмотря на простую установку, функционал у приложения серьёзный. Внутри доступны карты, вклады и кредиты, переводы и оплата услуг, а также история операций с диаграммой расходов по категориям. Вход в приложение УБРиР — по логину и паролю, отпечатку пальца или Face ID. По сути, это полноценный банк в кармане, который не уступает приложениям крупных банков.

Через неё удобно отслеживать и автосписания: у других банков подписки бывают платными, мы разбирали, за что ВТБ снимает деньги по подписке ВТБ Плюс и как её отключить. Не удаляйте приложение с телефона, а если у вас iPhone, веб-версию банков России легко найдете в нашем каталоге.