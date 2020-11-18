Google анонсировала новые крутые функции для Google Maps

Google Maps — самые популярные карты для смартфона! Они установлены на всех Android-смартфонах и ими реально удобно пользоваться. Разработчики постоянно выкатывают новые функции и сейчас появились еще несколько интересных. Например, отслеживание мест с большим количеством народа или расширенные функции Ассистента, который получит режим ”за рулем” и будет в режиме навигации активнее участвовать в общении с пользователем. Кроме этого, компания не забыла и о других нововведениях, которые многим придутся по вкусу. Давайте разберемся, на каких устройствах будут работать эти функции, в каких странах и доберутся ли они до нас.

Новые функции Google Карт

Информация о новых функциях появилась в официальном блоге Google. Компания часто анонсирует там свои нововведения и это простой способ узнать о них. А главное — официальный. В навигационное приложение теперь добавляются такие функции, как расширенная информация о COVID, текущий статус заказов на вынос и доставку, режим помощника вождения и многое другое. Правда, не все будет доступно во всем мире и некоторые функции останутся или привилегией только некоторых стран, или и вовсе только США.

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Примечательно, что режим вождения Google Maps Assistant — функция, которую пользователи давно ждали. Тем не менее, режим помощника вождения появляется как предварительная версия, а не как полноценная функция.

Данные о коронавирусе в Google Картах

Еще в сентябре в Google Maps появился важный слой COVID-19, который показывал среднее количество случаев выявления коронавируса, зарегистрированных в 220 странах из официальных источников.

Чтобы помочь пользователям безопасно ориентироваться во время праздничного сезона, Google решила улучшить свою систему, предоставив пользователям еще больше информации.

Обе версии Google Maps для iOS и Android получат все зарегистрированные случаи в данной области. А также ссылки на местные органы власти для медицинских или неотложных целей.

Заполненность транспорта в Google Maps

Заполненность транспорта в режиме реального времени так же является очень необходимой и важной функцией, которая добавляется в Google Карты с обновлением. Используя эту функцию, пользователи смогут узнать, насколько загружен их автобус или поезд.

Таким образом, быстро взглянув на информацию о загруженности в режиме реального времени, человек сможет соответствующим образом изменить свои планы поездок. Надо отметить, что точность результатов будет зависеть от популярности маршрута и плотности пассажирского потока в данном месте.

Заказ еды в Google

Google Maps также получает статус заказов на вынос и доставку в режиме реального времени времени. Правда, такая возможность, по крайней мере пока, будет только у пользователей Карт Google в США, Канаде, Германии, Австралии, Бразилии и Индии. Ждать ее в России я бы точно не стал. По крайней мере пока.

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Зато те, у кого есть такая возможность, смогут отслеживать свой заказ еды, время ожидания, а также стоимость доставки. Для остальных предусмотрена возможность просмотреть статус бронирования ресторанов в более чем 70 странах.

Google Maps Assistant

Одной из долгожданных функций, которая долго тестируется, является режим водителя Google Maps Assistant. Обратите внимание, что эта функция в настоящее время доступна только для пользователей Android на английском языке и опять же не во всех странах.

С помощью этой функции пользователи могут использовать свой голос для ответа на голосовые вызовы или отправки текстовых сообщений. Фактически пользователи также могут заставить Ассистента читать их сообщения вслух, не глядя на телефон.

Кроме того, вы также сможете управлять воспроизведением мультимедиа, не покидая экрана навигации. Что многим пригодится, превратив смартфон практически в замену штатного головного устройства с голосовым управлением.

Как я уже сказал, не все функции сразу будут доступны для использования во всех странах. Зато все, кроме Google Maps Assistant, будут открыты для пользователей как Android, так и iOS.

Точной даты выхода обновления пока нет, но по обещаниям компании, ждать этого придется несколько недель. Не стоит забывать, что сейчас даже разработчикам работать сложнее из-за ограничений, наложенных коронавирусом. Зато когда оно появится, даже те, кто не получат все вышеперечисленные функции, все равно найдут в приложении что-то новое. Google Maps часто предлагает что-то интересное.