Google Chrome получил новую функцию, которая будет только мешать

Артем Сутягин

Google Chrome остается самым популярным браузером в мире. А еще мало кто будет спорить с его сложившейся репутацией пожирателя ресурсов, ведь она известна каждому пользователю. И казалось бы ситуация не меняется годами, но теперь компания добавила одну интересную функцию, которая на первый взгляд может показаться удобной. Вот только при более детальном рассмотрении возникают серьезные опасения относительно производительности системы. В общем, как всегда: что-то придумали, должно было быть хорошо, получилось неоднозначно.

Google Chrome получил новую функцию, которая будет только мешать. Этот браузер удобный, но прожорливый. Изображение: IXBT.com. Фото.

Этот браузер удобный, но прожорливый. Изображение: IXBT.com

Автозапуск Chrome при загрузке системы

В тестовой версии Chrome Canary появился новый переключатель, позволяющий автоматически запускать окно браузера сразу после включения компьютера. Эксперты обнаружили эту опцию в настройках Windows-версии браузера. Переключатель находится в разделе «Настройки» > «При запуске» > «Открывать Chrome при запуске компьютера» и по умолчанию отключен.

Пока функция доступна не всем пользователям Chrome Canary, что указывает на постепенное внедрение, а не массовый релиз. Для тех, кто проводит большую часть рабочего времени в браузере, как я, такая опция может оказаться полезной — особенно если основные рабочие приложения являются веб-сервисами.

Расход оперативной памяти в Chrome

Главная проблема заключается в том, что Chrome известен высоким потреблением оперативной памяти. Автоматический запуск браузера при загрузке системы означает, что он начнет использовать системные ресурсы с самого начала работы компьютера. Для устройств с ограниченным объемом RAM это может стать серьезной проблемой, замедляя работу других приложений и общую производительность системы.

Ситуация усугубляется текущим кризисом на рынке оперативной памяти. Цены на ОЗУ резко выросли, и производители планируют выпускать новые ноутбуки и смартфоны с тем же или даже меньшим объемом памяти, чем в предыдущих моделях. В таких условиях дополнительная нагрузка от автозапуска Chrome может ощутимо сказаться на комфорте использования.

Расход оперативной памяти в Chrome. Теперь это браузер может запускаться сам нативно, а не на уровне системы. Фото.

Теперь это браузер может запускаться сам нативно, а не на уровне системы.

Зачем нужен автозапуск браузера

Несмотря на потенциальные риски, новая опция может быть полезна определенной категории пользователей. Если рабочий процесс полностью построен на веб-приложениях и браузер используется как основной инструмент, автозапуск сэкономит несколько секунд и пару кликов мышкой при каждом включении компьютера. Особенно это актуально для корпоративных пользователей, работающих с облачными сервисами.

Однако владельцам компьютеров с 8 ГБ ОЗУ и меньше стоит воздержаться от активации этой функции. Лучше запускать браузер вручную, когда он действительно нужен, и закрывать после окончания работы с ним, чтобы сохранить ресурсы для других задач и обеспечить плавную работу системы.

