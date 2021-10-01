Google Документы получат новую функцию, но пока не для всех

Почти все пользователи Google Docs согласятся, что это очень удобный сервис, который предлагает массу возможностей, особенно, учитывая, что он бесплатный. Но это не отменяет того факта, что в него однозначно есть, что добавить. Например, добавление водяных знаков в документ занимает много времени. Согласен, что не всем это нужно, водяные знаки это только одна из функций, которые компания добавляет с обновлениями. Сейчас вышло еще одно и оно сделано так, чтобы этот текстовый редактор стал более производительным и функциональным.

Как добавить водяной знак в Google Документах

Раньше, чтобы добавить водяной знак к изображению, вам нужно было создать свой собственный водяной знак с помощью Google Drawings. Затем скопировать и вставить текст документа в файл Google Drawings внутри текстового поля.

В качестве последнего шага вам нужно было наконец загрузить его в Google Docs. Этот процесс довольно длительный. А если вам часто надо было пользоваться такой функцией, то эти лишние манипуляции начинали раздражать примерно после первого раза.

К счастью, с обновлением пользователи Google Документов могут быстро добавлять водяные знаки к изображениям, не теряя при этом много времени. Примечательно, что новая функция уже развертывается для пользователей Workspace.

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Для того, чтобы добавить водяные знаки в свой документ, надо будет сделать лишь несколько щелчков мышью. В официальном блоге Google объяснила, как именно пользователи Документов могут добавлять водяные знаки в свои документы.

Когда появится новая функци в Google

Функция водяных знаков для изображений в Google Документах начнет развертываться с 11 октября. Согласно информации, приведенной в блоге, вы сможете получить доступ к новой опции водяных знаков через меню ”Вставка”. Вы откроете новую боковую панель. Она и поможет вам загрузить водяной знак изображения, а также настроить его непрозрачность. Тем самым вы не посто добавите нужный логотип или картинку, но и добьетесь правильного ее отображения.

После того, как вы закончите работу с размещением вотермарки и внесете все необходимые изменения, нажмите кнопку ”Готово”. Система все обработает и применит вотермарку для всех страниц документа.

Чаще всего это пригодится в рабочих целях. Например, если вам нужно сделать документ на фирменном бланке или нанести логотип компании, маркетинговые названия и тому подобное. Все это теперь можно будет легко сделать при помощи Google Документов.

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Можно ли переносить водяные знаки в другие файлы

По словам XDA Developers, водяные знаки, которые вы разместите подобным образом, будут доступны не только в Google Документах. Если вы экспортируете файл, то они будут отображаться так же и в других совместимых текстовых редакторах. Например, они никуда не пропадут в случае переноса в MS Word. Сохранятся они, и если вы, наоборот, будете переносить файлы из MS Word в Google Документы.

Новая функция уже доступна для пользователей Google Workspace. Компания планирует начать ее более широкое внедрение с 11 октября. Она будет доступна всем пользователям Google Workspace, а также клиентам G Suite Basic и Business.

Могу ли я добавить вотермарку в Google Документах

В конце, как всегда приходится добавить немного негатива. Развертывание функции в коммерческих версиях пока не означает, что функция будет доступна владельцам обычных учетных записей. Возможно, это и случится, но пока такой информации нет, а нам остается только ждать решения компании по этому вопросу.

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Даже то, что функция пока не появилась для широкого использования, не означает, что этого не произойдет. А значит, можно с полной уверенностью сказать, что Google предлагает нам отличный сервис. И пусть у него пока есть недостатки и функции, которые надо добавить.

Эта новая функция появилась сразу после недавнего развертывания обновления дизайна материалов для приложения Google Docs. Дизайн включает в себя 12 языков дизайна Android для Документов Google и несколько новых элементов.