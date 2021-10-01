Google Документы получат новую функцию, но пока не для всех

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Артем Сутягин 0

Почти все пользователи Google Docs согласятся, что это очень удобный сервис, который предлагает массу возможностей, особенно, учитывая, что он бесплатный. Но это не отменяет того факта, что в него однозначно есть, что добавить. Например, добавление водяных знаков в документ занимает много времени. Согласен, что не всем это нужно, водяные знаки это только одна из функций, которые компания добавляет с обновлениями. Сейчас вышло еще одно и оно сделано так, чтобы этот текстовый редактор стал более производительным и функциональным.

Google Документы постоянно развиваются и получают новые функции.

Как добавить водяной знак в Google Документах

Раньше, чтобы добавить водяной знак к изображению, вам нужно было создать свой собственный водяной знак с помощью Google Drawings. Затем скопировать и вставить текст документа в файл Google Drawings внутри текстового поля.

В качестве последнего шага вам нужно было наконец загрузить его в Google Docs. Этот процесс довольно длительный. А если вам часто надо было пользоваться такой функцией, то эти лишние манипуляции начинали раздражать примерно после первого раза.

К счастью, с обновлением пользователи Google Документов могут быстро добавлять водяные знаки к изображениям, не теряя при этом много времени. Примечательно, что новая функция уже развертывается для пользователей Workspace.

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Для того, чтобы добавить водяные знаки в свой документ, надо будет сделать лишь несколько щелчков мышью. В официальном блоге Google объяснила, как именно пользователи Документов могут добавлять водяные знаки в свои документы.

Когда появится новая функци в Google

Функция водяных знаков для изображений в Google Документах начнет развертываться с 11 октября. Согласно информации, приведенной в блоге, вы сможете получить доступ к новой опции водяных знаков через меню ”Вставка”. Вы откроете новую боковую панель. Она и поможет вам загрузить водяной знак изображения, а также настроить его непрозрачность. Тем самым вы не посто добавите нужный логотип или картинку, но и добьетесь правильного ее отображения.

Наверное, Google Документы это самый удобный кросплатформенный текстовый редктор.

После того, как вы закончите работу с размещением вотермарки и внесете все необходимые изменения, нажмите кнопку ”Готово”. Система все обработает и применит вотермарку для всех страниц документа.

Чаще всего это пригодится в рабочих целях. Например, если вам нужно сделать документ на фирменном бланке или нанести логотип компании, маркетинговые названия и тому подобное. Все это теперь можно будет легко сделать при помощи Google Документов.

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Можно ли переносить водяные знаки в другие файлы

По словам XDA Developers, водяные знаки, которые вы разместите подобным образом, будут доступны не только в Google Документах. Если вы экспортируете файл, то они будут отображаться так же и в других совместимых текстовых редакторах. Например, они никуда не пропадут в случае переноса в MS Word. Сохранятся они, и если вы, наоборот, будете переносить файлы из MS Word в Google Документы.

Новая функция уже доступна для пользователей Google Workspace. Компания планирует начать ее более широкое внедрение с 11 октября. Она будет доступна всем пользователям Google Workspace, а также клиентам G Suite Basic и Business.

Многие не знаю, что есть разные варианты использования Google Документов, но это важно.

Могу ли я добавить вотермарку в Google Документах

В конце, как всегда приходится добавить немного негатива. Развертывание функции в коммерческих версиях пока не означает, что функция будет доступна владельцам обычных учетных записей. Возможно, это и случится, но пока такой информации нет, а нам остается только ждать решения компании по этому вопросу.

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Даже то, что функция пока не появилась для широкого использования, не означает, что этого не произойдет. А значит, можно с полной уверенностью сказать, что Google предлагает нам отличный сервис. И пусть у него пока есть недостатки и функции, которые надо добавить.

Эта новая функция появилась сразу после недавнего развертывания обновления дизайна материалов для приложения Google Docs. Дизайн включает в себя 12 языков дизайна Android для Документов Google и несколько новых элементов.

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