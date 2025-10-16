Google Фото получит новые возможности редактирования портретов

Google Photos готовится представить новые инструменты для ретуши лиц, которые позволят редактировать портреты уже после съемки. Эта функция станет логичным дополнением к существующим возможностям редактирования фотографий в популярном сервисе. Конечно, не все будут этим пользоваться, но само по себе наличие новых функций кажется очень интересным и привлекательным.

Зачем нужна ретушь в Google Фото

Когда мы редактируем фотографии, часто возникает необходимость внести точечные изменения. Можно настроить контрастность, цветовой баланс, применить фильтры — это стандартный набор инструментов. Но что делать, если нужно поработать только с определенными деталями снимка? Особенно это актуально для портретных фотографий, где хочется скорректировать небольшие несовершенства кожи или осветлить темные круги под глазами.

В приложении камеры от Google уже несколько лет существует функция ретуши лица. Она позволяет сгладить мелкие морщины и осветлить область вокруг глаз прямо во время съемки. Однако эта опция доступна только в режимах селфи и портрета, а выбор эффектов весьма ограничен. Главный недостаток — необходимость активировать ретушь до того, как сделан снимок.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Новые функции Google Фото

Разработчики работают над собственным инструментом ретуши лиц непосредственно в Google Фото. Первые признаки появления этой функции обнаружены в версии приложения 7.49. Хотя сами инструменты пока недоступны для тестирования, анализ кода приложения дает представление о планируемых возможностях.

В коде обнаружены текстовые строки, указывающие на название новой функции — Face retouch﻿. Также найдены ключевые слова для поиска этого инструмента внутри приложения. Среди них: acne﻿ (акне), blemish﻿ (дефекты кожи), pimple﻿ (прыщи), dark circles﻿ (темные круги), eye﻿ (глаза), teeth﻿ (зубы), whiten﻿ (отбелить).

Эти ключевые слова помогут пользователям находить нужный инструмент через встроенный поиск Google Фото. Система сможет предлагать функцию ретуши, когда человек ищет способы исправить конкретные недостатки на фотографии.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Преимущества редактирования после съемки

Возможность ретушировать лица после того, как фотография уже сделана, открывает новые горизонты. Не нужно вспоминать о включении специального режима в момент съемки — можно спокойно проанализировать результат и решить, требуется ли коррекция. Это особенно удобно при работе с фотографиями, полученными от других людей или снятыми в обычном режиме камеры.

Пока неясно, будет ли доступна точечная настройка отдельных параметров. Например, сможем ли мы удалить прыщи, но при этом не отбеливать зубы, или придется применять все эффекты сразу. Этот вопрос, как и вопрос о настройке интенсивности применение редактирования, остается открытым до официального запуска функции.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Расширение возможностей редактирования в Google Фото выглядит перспективным направлением развития сервиса. Многие пользователи предпочитают обрабатывать все снимки в одном приложении, не переключаясь между разными инструментами. Добавление профессиональных функций ретуши сделает Фото еще более универсальным решением для работы с фотографиями.