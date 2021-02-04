Google готовится сильно изменить интерфейс Google Maps. Как вам такое?

Посмотрим правде в глаза, многие из нас буквально потерялись бы без Google Maps и других картографических и навигационных приложений в смартфоне. Можно запомнить дороги около дома и до работы, но стоит уехать с навигатором за 300-400 километров от дома и очень не хочется возвращаться без него. Виной тому стало удобство использования современных приложений. Они стали информативными, содержательными, интуитивными и простыми в использовании. Новые шаги, которые предпринимает Google в отношении Google Maps, лишний раз подтверждают сказанное и делают карты еще чуть более удобными. Хотя и некоторые вопросы к готовящемуся обновлению у меня остаются. Поэтому интересно почитать ваше мнение по этому поводу.

Для чего нужен навигатор

Кроме того, что карты в целом показывают, как добраться до места назначения, они еще позволяют выбрать маршрут. То есть понять, как сделать это с минимальными затратами времени и/или сил, выбрав общественный транспорт, личный автомобиль, такси или и вовсе пеший маршрут.

Проблема в том, удобного и наглядного способа выбора маршрута мы можем лишиться в самое ближайшее время. Полоска, в которой показывалось, сколько минут займет дорога тем или иным способом, скоро просто пропадет, а информация из нее переместится туда, до куда надо будет еще ”досвайпать”.

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Новое в Google Maps

Замеченный разработчиками XDA новый интерфейс устраняет загроможденную (как многим кажется) панель экрана и заменяет ее плавающей полосой, которая включает поля для начальной и конечной точек маршрута. Собственно, это все. Больше сверху ничего не будет. Остальная информация переместится в ленту, которая расположена в нижней части экрана.

Различные виды транспорта — личный автомобиль, ходьба, езда на велосипеде и общественный транспорт — теперь представлены в прокручиваемом списке карточек в нижней части экрана. Всю разницу между подходами можно увидеть на приведенных скриншотах.

Я считаю, что новый интерфейс действительно дает более чистый и аккуратный вид приложения, но такой подход затрудняет так называемое быстрое использование Google Maps. То есть мне придется перевести взгляд вниз, прокрутить пальцем варианты маршрута и запомнить значение для каждого. С одной стороны, это хорошо и косвенно тренирует внимательность, которой мы постепенно лишаемся по мере упрощения гаджетов и интерфейсов, но сопоставлять маршруты теперь будет немного сложнее. Когда информация не перед глазами, считывать ее не так просто.

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Когда обновится Google Maps

Правда, пока выходить с вилами к офису Google рано. Возможно, новый способ отображения маршрутов не закрепится в приложении или будет немного доработан. На данный момент это больше похоже на эксперименты, чем на реальный пользовательский интерфейс.

Посмотрим, что решит Google и будет ли она цепляться за такие нововведения. С другой стороны, что-то поменять в картах надо было уже давно. Незначительные косметические изменения в последнее время не давали никакого результата. Такой ”островок” адресов станет чем-то новым и удобным. Надо только придумать, куда разместить быстрый доступ к маршрутам.

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Карты сами по себе стали не просто приложением, которое используется время от времени. Как бы громко не прозвучало, но они определяют нашу жизнь. Мы постоянно куда-то перемещаемся — даже в это непростое время — и без навигатора просто никуда. Помню, как на заре своего автомобильного опыта у меня всегда в бардачке лежала карта дорог и я ей реально пользовался.

Как пользоваться атласом дорог

Для того, чтобы воспользоваться картой, надо было найти улицу в алфавитном указателе в конце толстой книги, на каждой странице которой были нарисованы дороги, переулки и дома. Рядом с каждой улицей в ”поисковике” была написана страница, на которой она есть, и квадрат, как в игре ”Морской бой”, например, Б2. Ну а дальше надо было сопоставить это с тем местом, где где ты сейчас. Если что-то уходило за границы карты, то в четыре стороны страницы уходили стрелки с указанием того, на какой странице продолжение. И совсем не обязательно, что она должна была располагаться рядом.

Да, простейшие навигаторы уже были, но все равно, именно карты были основным способом ориентироваться. А о пробках мы узнавали по радио. До сих пор помню, как я в первый раз поехал из Москвы в Острогожск под Курском и распечатал на А4 легенду маршрута. Дальше всю дорогу надо было следить за указателями и все равно пришлось два раза спрашивать дорогу. Один раз у заправщика, второй раз у сотрудника ДПС.

А как вы ездили по картам 15-20 лет назад?

Если вам меньше 20-25 лет и вы думаете, что так перемещались по городу, когда по нему еще ходили динозавры, то вы ошибаетесь. За руль я сел в 2005 году и первые 5-6 лет были тем еще челенджем. На фоне этого изменения карт кажутся чем-то незначительным, но мы уже привыкли к большему и опускать планку удобства не хотелось бы.