Обновление Chrome ver. 150, которое выходит 30 июня, убирает последнюю техническую лазейку, позволявшую работать старым блокировщикам рекламы. Это финал многолетней истории, которую Google ведёт с 2018 года. Если вы пользуетесь Chrome и привыкли не видеть рекламу в браузере, забудьте про это: теперь она к вам вернётся. Google просто переписывает правила работы Хрома, и теперь даже самые мощные блокировщики, которые могли функционировать, теперь окажутся за бортом. К счастью, на Android еще остаются вполне рабочие способы заблокировать рекламу, и мы про них уже рассказывали.

Почему не работает блокировка рекламы в Гугл хроме

Главная жертва изменений — популярные блокировщики вроде uBlock Origin, построенные на старой архитектуре. Они уже давно теряли свои возможности, просто происходило это постепенно, однако сейчас Google решила нанести окончательный удар, недавно ограничив возможности просмотра Ютуба с блокировщиками рекламы.

Расписание выглядит так:

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Chrome 150 (30 июня) — убирает последний обходной путь, который держал старые блокировщики на плаву

— убирает последний обходной путь, который держал старые блокировщики на плаву Chrome 151 (июль) — окончательно вычищает оставшиеся настройки

После этого расширения на старых правилах просто перестают работать. По данным из кода Chromium, дополнения на Manifest V2 больше не допускаются ни в одной поддерживаемой версии браузера. Никакого ручного способа их вернуть не предусмотрено.

На чем зарабатывает Гугл

Изменения затрагивают миллионы пользователей, и у Google есть сразу несколько причин заблокировать блокировщики рекламы.

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Официальная причина — безопасность и упрощение архитектуры. Поддержка старого механизма расширений действительно создаёт сложности и риски, и в этом есть рациональное зерно.

Но есть и второй очевидный факт: почти весь доход Google приносит реклама. Просто теперь технические аргументы и коммерческий интерес очень удобно совпали, и причин не вводить грядущие изменения в поискового гиганта просто нет.

Браузеры с блокировкой рекламы на ПК

Если для вас принципиально и дальше блокировать рекламу на компьютере, самый прямой путь — сменить браузер. Поддержку старых расширений, блокирующих объявления в интернете, сохранят:

Firefox — продолжит поддерживать старые блокировщики

— продолжит поддерживать старые блокировщики Brave — тоже оставляет совместимость со старым форматом

Оба варианта остаются на десктопе разумной альтернативой Chrome, если блокировка рекламы для вас важнее привычки. Тем, кто рекламой в браузере не сильно тяготится, можно ничего не менять и просто остаться на Chrome.

Впрочем, причин паниковать все равно нет. Просто после 30 июня привычная картина в Chrome изменится. Если блокировщик для вас — часть повседневного комфорта, имеет смысл заранее присмотреться к Firefox или Brave и перенести туда закладки и пароли, чтобы переход не застал врасплох. Либо, если этого делать не хочется, можно использовать блокировщики типа AdGuard, которые работают поверх браузера. Правда, использовать в паре с ним ВПН не получится, но тут уже, как говорится, каждый сам решает, что ему важнее.

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Если же вы спокойно относитесь к рекламе или пользуетесь Chrome ради синхронизации с другими сервисами Google, можно просто иметь в виду: старые блокировщики отключаются окончательно, и универсальной замены внутри самого Chrome здесь не будет.