Google решила бороться с магазинами приложений. Чем это грозит?

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Артем Сутягин 0

Магазины приложений — лучшее, что происходило со смартфонами. Пользователи Android не застали такого, но в первые годы своего существования iPhone не имел встроенного магазина приложений и приходилось довольствоваться только тем, что было установлено в телефоне изначально. Самые продвинутые могли сделать джейлбрейк, но часто это приводило к окирпичиванию устройства. Еще раньше установка приложений тоже была непростой задачей, которая требовала смекалки от пользователей КПК и кнопочных телефонов. Но все изменилось с появлением Google Play и AppStore. Именно они сделали смартфоны нашими незаменимыми помощниками. Вот только в последнее время над ними все больше сгущаются тучи. Кто в этом виноват и почему так происходит?

Приложения

Магазины приложений сделали из смартфонов прошлого, то без чего мы сейчас не можем жить. Но не всем нравится то, что их стало много.

Какие проблемы есть с Google Play

История с давлением на магазины была всегда, но раньше все было как-то мягко и ненавязчиво. В последнее время прессинг стал более сильным и с каждым месяцем возникают все новые и новые неприятные ситуации в отношении сторонних магазинов и вообще возможности установки приложений ”мимо” Google Play и AppStore.

Согласно иску, поданному против Google разработчиком Fortnite, компанией Epic Store, Google использовала антиконкурентные методы, чтобы закрыть магазин Samsung Galaxy Store в рамках ”Project Agave”. Иск был подан 36 штатами и округом Колумбия.

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Как Google борется с конкурентами

Утверждается, что Google использует большое количество неконкурентных методов с целью блокировки сторонних магазинов приложений, установленных на Android-смартфоны. Для чего это делается, я расскажу ниже, так что дочитайте статью до конца.

Согласно антимонопольному иску, Google почувствовала ”серьезную угрозу”, когда Samsung начала модернизацию своего магазина Galaxy Store и предприняла попытки ”превентивно отменить” его.

Утверждается, что так Google пыталась избавиться от него, чтобы этот магазин не стал слишком сильным конкурентом для Google Play. Но это довольно размытая формулировка, зато утверждается, что Google использовала сложные соглашения о распределении доходов с производителями Android-смартфонов. Они якобы запрещали компаниям предварительно устанавливать альтернативные магазины приложений на свои устройства.

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Интереснее всего то, что в иске утверждается о попытках Google заплатить Samsung за прекращение отношений с ведущими разработчиками приложений и ”сокращение конкуренции со стороны Galaxy Store”.

Galaxy Store

Как это часто бывает, Samsung оказалась в центре внимания.

Виновата ли Google

Вскоре после подачи иска Google опубликовала сообщение в блоге, в котором утверждалось, что жалоба ”похожа на безосновательный иск, поданный крупным разработчиком приложений Epic Games”. Уилсон Уайт, старший директор Google по общественной политике, отметил в своем блоге, что большинство Android-устройств поставляются с двумя или более предварительно загруженными магазинами приложений.

В своем иске против Google в прошлом году Epic Games заявила, что та ”вынудила” OnePlus отказаться от сделки по предварительной загрузке лаунчера Fortnite на лучшие телефоны бренда. Аналогичная сделка с LG по предварительной установке приложения Epic Games на ее устройства так же, по-видимому, была заблокирована Google.

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Почему на Android мало магазинов приложений

Я обещал назвать причину поведения Google, в котором ее обвиняют, но она довольно проста. В основе всего лежат деньги. Сама история с Epic Games началась с того, что последняя не хотела платить поисковому гиганту 30% от потраченных пользователями Fortnite денег. Прошлое разбирательство даже привело к тому, что Google и Apple снизили комиссии для небольших разработчиков до 15%.

AppGallery

AppGallery — один из немногоих магазинов приложений, с которым Google будет действительно сложно бороться.

Многим не нравится, что их заставляют платить, но если с Google еще все довольно сомнительно (много производителей, много смартфонов и открытая основа Android), то к Apple в данном случае вообще не может быть вопросов. Она выпускает только один телефон и вправе закрывать систему так, как она хочет. Тем более, она не отбирает у пользователей возможности, за которые они заплатили при покупке, а просто не дает новых, которые она и не обещала.

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Но в любом случае это все история про деньги. Компании уже не могут продавать больше смартфонов каждый квартал. Иногда рост есть, но рынок уже перенасыщен устройствами. Зарабатывать надо, и отъем клиентов, которые готовы с каждым годом больше и больше платить за приложения, никого не устраивает. Apple и Google не хотят платить деньги, разработчики не хотят делиться, производители смартфонов хотят получать деньги от пользователей и рекламы, а пользователи хотели бы, чтобы все было бесплатно.

Едва ли в ближайшее время получится найти золотую середину, а нас ждет еще не одно интересное судебное разбирательство. Вот только кто в итоге выиграет от этого, пока остается загадкой. Одно понятно точно — остальные проиграют. В этой ситуации едва ли получится найти компромисс.

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