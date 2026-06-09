Сервисы VPN переживают тяжёлые времена. Помимо их постоянной блокировки в нашей стране обсуждают плату за иностранный трафик, и в этой связи новость о создании государственного VPN в России выглядит странно. По данным профильных источников, в Роскомнадзоре прошло совещание с российскими IT-компаниями, где впервые публично прозвучала идея единого ГосVPN. Это пока ранний инсайд без деталей и сроков, но тема напрямую касается всех, кто хоть раз включал VPN. Разбираемся, что именно обсуждалось и почему отрасль встретила идею прохладно.

Что такое ГосVPN от РКН

Речь идёт об «установочной» встрече регулятора с IT-компаниями, где обсуждали доступ российских разработчиков к зарубежным репозиториям — то есть к хранилищам кода и библиотек, без которых сложно вести разработку. По информации источников, представитель Роскомнадзора предлагал наладить оперативное взаимодействие и агитировал за создание отечественного хранилища свободного программного обеспечения. И всё это в условиях белых списков интернета в России.

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Главная же новость в том, что регулятор заявил о планах создать единый ГосVPN со сложной структурой и рекомендовать разработчикам «ходить» через него. Эту информацию подтвердил ещё один собеседник на IT-рынке, но конкретики пока нет: детали обещают обсудить на следующем совещании.

Чем ГосVPN отличается от обычного VPN

Если коротко, VPN — это способ выходить в интернет через промежуточный сервер, чтобы получать доступ к ресурсам, которые иначе недоступны. Обычные VPN-сервисы выбирает сам пользователь, и они работают по принципу «доверься приложению».

В случае ГосVPN речь о централизованном государственном решении, через которое регулятор предлагает «ходить» разработчикам. Принципиальная разница в том, что такой сервис по своей сути предполагает контроль и учёт трафика на стороне государства, а не приватность для конечного пользователя. Это отдельный инструмент под конкретную задачу — доступ к зарубежным репозиториям для работы, а не замена привычных VPN для развлекательных сервисов.

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Что это значит для разных людей:

разработчикам стоит следить за темой, потому что речь именно о вашем доступе к зарубежным хранилищам кода;

стоит следить за темой, потому что речь именно о вашем доступе к зарубежным хранилищам кода; обычным пользователям Android и сервисов Google прямо сейчас ничего делать не нужно: на ваши настройки и приложения это пока никак не влияет;

Android и сервисов Google прямо сейчас ничего делать не нужно: на ваши настройки и приложения это пока никак не влияет; Тем, кто пользуется VPN для нейросетей и развлекательных сервисов, ближе другая инициатива — про неё ниже.

Доступ к сайтам без VPN в России

Отдельно от «ГосVPN» операторы связи обсуждают с властями доступ без VPN к незаблокированным ресурсам — например, к нейросетям и развлекательным сервисам, которые сами ушли из России, но формально под ограничения не попали. Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин заявил, что эта тема нашла поддержку.

Однако речь не о федеральном списке разрешённых сервисов наподобие легального VPN от RuStore, а о том, чтобы открыть доступ к отдельным ресурсам, на которые сейчас можно попасть только с включённым VPN. В «Т2» это назвали межотраслевой инициативой, которую прорабатывают все операторы. Для обычного пользователя именно эта история потенциально интереснее, но конкретных сроков и механики тоже нет — это пока обсуждение, а не решение.

Что будет после выхода ГосVPN

Главный трезвый вывод: ГосVPN — это пока идея с одного совещания, без деталей, сроков и официального подтверждения. В Роскомнадзоре на запрос СМИ не ответили, а сама отрасль реагирует без воодушевления.

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Обсуждать это стоит как сигнал направления, в котором думает регулятор, но не как готовый продукт, под который надо что-то менять в своих устройствах или привычках. Сейчас остаётся следить за следующим совещанием и за судьбой параллельной инициативы операторов, которая ближе к повседневным сценариям с нейросетями и развлекательными сервисами.