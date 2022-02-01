Хранение данных WhatsApp может стать платным

WhatsApp заслуженно является самым популярным мессенджером в мире. Кроме того, что он стоял у истоков этого способа общения, он еще и предлагал функции, которых не было у других. Одной из них являлась возможность полностью бесплатного хранения любых копий. Пусть такая возможность и была доступна пользователям не всех телефонов, скоро ситуация может измениться. Если это произойдет, мы больше не сможем хранить гигабайты ”мемасиков” и прочих файлов разного уровня полезности, не платя за это. Пока паниковать рано, но задуматься о размере вашей копии WhatsApp все же стоит.

Резервное копирование чатов WhatsApp

WhatsApp поддерживает возможность резервного копирования ваших данных в облако как на Android, так и на iOS. Но в то время, как iCloud предлагает ограниченный объем хранилища на устройствах Apple, за расширение которого приходится платить, Google Диск дает неограниченное хранилище для резервных копий WhatsApp. Проще говоря, в первом случае ваш общий объем хранилища сокращается, если выгружать туда копии данных мессенджера, а во втором — нет.

К сожалению, похоже, что это соглашение Google может измениться в ближайшем будущем. Источник большого количества информации о новых функциях WhatsApp — WABetaInfo — поделился строками кода, которые ссылаются на ограничения Google Диска.

Изменится ли хранение данных в WhatsApp

Пока говорить о том, что такие изменения точно произойдут, рано, но сомневаться в этом тоже не стоит. Так же нет информации о том, сколько придется платить за хранение данных и какой будет система оплаты (разовая, ежемесячная, ежегодная и так далее).

Хочется верить, что данные будут сохраняться бесплатно в рамках доступных каждому пользователю объемов Google Диска. То есть, если копия меньше, чем объем свободного места, хотелось бы, чтобы она хранилась бесплатно и за нее не приходилось бы платить отдельно.

Как удалить лишние фотографии с помощью Google Фото.

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как WABetaInfo обнаружил новую функцию, которая позволит вам управлять размером резервной копии WhatsApp на Android. Она даст вам возможность исключить определенные типы файлов из резервного копирования, например, фотографии, документы или видео. Таким образом, кажется, что мессенджер предоставит вам возможность регулировать размер копии и не выгружать в хранилище самые большие файлы.

Отмена бесплатного хранилища Google

Неудивительно, что WhatsApp отказывается от неограниченного хранилища на Google Диске. Это выглядит вполне логично на фоне политики, которую Google проводит в последнее время. Напомню, в середине прошлого года пользователи Google Фото окончательно лишились возможности безлимитного хранения фотографий.

Изначально все пользователи могли хранить любое количество оптимизированных фото (почти без потери качества), а владельцы Google Pixel могли хранить любое количество любых фотографий и не платить за это. Теперь первые полностью лишились такой возможности, ограничиваясь 15 ГБ бесплатного объема Google Диска, а вторые могут хранить неограниченное количество фотографий, но в оптимизированном виде.

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Почему закрываются бесплатные хранилища

Количество пользователей постоянно растет, как и объем сохраняемых ими данных. Серверы компании просто не могут выдержать такого потока, и бесконечное увеличение мощностей и объемов хранилищ уже не покрывается выгодами, которые получает компания.

В этом отношении кажется удивительным, что Telegram, где у нас есть свой чат и новостной канал до сих пор продолжает хранить любые объемы наших данных у себя на серверах. Ведь, в отличии от WhatsApp, который держит все данные в телефоне, но время от времени делает их резервные копии, Telegram все данные сразу хранит на сервере. Именно поэтому, устанавливая приложение на новый телефон, мы сразу получаем данные ко всему, без необходимости скачивания всей копии. При этом никто не отменял кэш, чтобы часто используемые данные не приходилось подгружать каждый раз.