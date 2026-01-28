Илон Маск намекнул, какой мессенджер сейчас лучше использовать вместо WhatsApp*

Юрий Кудлович

Когда в мессенджере появляется реклама и подписки, вопросы безопасности как будто отходят на второй план. Про конфиденциальность многие просто забывают, хотя реальные риски никуда не деваются. Вот, на этой неделе нам как раз напомнили, можно ли вообще считать популярный WhatsApp* защищенным.

Илон Маск намекнул, какой мессенджер сейчас лучше использовать вместо WhatsApp*. Что же имел в виду Илон Маск? Фото.

Что же имел в виду Илон Маск?

Павел Дуров (основатель Telegram) написал в X, что WhatsApp* в 2026 году нельзя считать по-настоящему безопасным, и намекнул на проблемы в том, как мессенджер реализует свое шифрование. Кстати, он так считает уже давно, но в этот раз формулировка у него была максимально жесткая:

Нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Проанализировав, как WhatsApp* реализует свое «шифрование», мы обнаружили множество векторов атак.

В общем, тех, кто верит в защищенность WhatsApp*, он оскорбил прямым текстом. А Илон Маск в ответ написал лаконичное True — то есть публично согласился со всем вышесказанным. Возможно, это намек на то, что сам Илон предпочитает Telegram как альтренативу WhatsApp*.

Но тут важнее другое: даже если сообщения действительно шифруются или не шифруются, вас все равно могут взломать через мессенджер, даже хваленый телеграм. Ведь большинство проблем у обычных пользователей возникают не из-за дырявой криптографии, а из-за банальной социальной инженерии:

  • вас уговаривают назвать код из SMS или код подтверждения в мессенджере;
  • присылают фейковую ссылку, по которой нужно якобы проверить доставку, выплату или какой-то штраф;
  • пишут от имени поддержки и просят «подтвердить аккаунт»;
  • подсовывают фейковые установочные файлы и даже предлагают установить «WhatsApp* без блокировок» на iPhone.

И на этом этапе никакая магия шифрования не спасает, а помогает только привычка все перепроверять и не действовать на автомате.

Как сделать WhatsApp* безопаснее

Если вы пользуетесь WhatsApp* и не хотите переходить на другие платформы, даже несмотря на блокировку мессенджера в России, вот короткий чек-лист:

  • Включите двухшаговую проверку в WhatsApp*. Это реально усложняет угон аккаунта.
  • Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения — ни курьеру, ни поддержке, ни банку, ни даже другу. Иногда такой код — ключ к вашим документам или деньгам.
  • Проверьте “Связанные устройства”. Если там есть что-то незнакомое, сразу отключайте. Это частый способ шпионить за вами в аккаунте.
  • Обновляйте приложение и систему. Банально, но обновления закрывают уязвимости, которые массово используют для взлома.
  • Если пришла страшилка «вас взломали», не бегите по ссылкам и не звоните по номеру из сообщения. Сразу кидайте собеседника в блок и отправляйте жалобу на спам.
Как сделать WhatsApp* безопаснее. Новые настройки безопасности появятся, когда вы обновите приложение. Фото.

Новые настройки безопасности появятся, когда вы обновите приложение

А если обычной конфиденциальности вам уже мало, то используйте новый режим защиты WhatsApp* под названием “Строгие настройки аккаунта”.

*компания Meta запрещена в России и признана экстремистской

