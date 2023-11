iMessage появился на смартфонах Nothing, но не спешите радоваться

Сколько же лет мы уже слышим о том, что на Android может появиться доступ к iMessage! Многим это действительно нужно даже несмотря на то, что есть много других отличных кроссплатформенных мессенджеров. Серьезность проблемы совместимости разнится от страны к стране, но ситуация с синими и зелеными пузырями действительно связана с трудностями. И вот теперь компания Nothing запускает платформу обмена сообщениями для Nothing Phone 2, которая принесет iMessage на Android, но для этого нужно немного доверять компании. Конечно, все не так просто, поэтому давайте разбираться в том, как это работает.

iMessage для Nothing Phone

Компания Nothing объявила о запуске приложения Nothing Chats. Воспользоваться им владельцы поддерживаемых смартфонов смогут уже 17 ноября. Приложение будет эксклюзивно для Nothing Phone 2 — и, предположительно, для будущих телефонов Nothing, которым еще только предстоит выйти. Так компания добилась работоспособности iMessage на телефонах Nothing. Доступные не все функции, но среди тех, что должны нормально работать, отмечаются следующие:

Одиночный обмен сообщениями

Групповые чаты

Индикаторы живого набора текста

Обмен мультимедийными данными в полном разрешении

Голосовые заметки

Отчет о прочтении (появится позже)

Реакция на сообщения и ответы на них (появится позже)

По словам представителей лондонской компании, приложение находится в стадии бета-версии и также предлагает RCS. Обладатели Phone 2 в США, Канаде, Великобритании, ЕС и других странах Европы, включая Норвегию и Швейцарию, смогут загрузить приложение из магазина Google Play после его запуска. О других странах, включая Россию, информации пока нет.

Можно ли скачать iMessage на Android

Если вам кажется, что вы уже где-то слышали про доступность iMessage на смартфонах под управлением Android, вы не ошибаетесь. Уже некоторое время назад появилось приложение под названием Sunbird, которое также обещает нечто подобное. Кроме этого, есть приложение Beeper, так же обеспечивающее совместимость iMessage и Android-смартфонов. Это в некотором роде эмуляторы.

Упомянутое выше Nothing Chats построено на архитектуре Sunbird, но его дизайн был переработан специалистами компании Nothing. Собственно, правильнее было бы сказать, что Nothing Chats является оболочкой приложения Sunbird, выпущенной для использования на смартфонах компании Карла Пэя.

Как пользоваться iMessage на Android

Чтобы использовать Nothing Chats, необходимо пройти процедуру настройки и создать учетную запись Nothing. Затем необходимо подключить ее к своему Apple ID, который можно создать, даже не имея устройства Apple. Если Apple ID у пользователя уже есть, можно использовать его. После этого можно будет приступить к работе, но тут возникает один очень интересный вопрос. Ведь прежде, чем сделать это, вам надо будет полностью довериться компании.

Чтобы вы могли начать пользоваться iMessage на Android, к вашей учетной записи прикрепляется виртуальный Mac Mini. Тексты отправляются через эту виртуальную машину и создается впечатление, что одно устройство Apple разговаривает с другим. По сути, вы передаете свои данные Apple ID и пароль в руки третьих лиц, что может поставить под угрозу безопасность ваших данных.

Безопасно ли пользоваться iMessage

Представители компании Nothing заявляют, что в отношении безопасности переживать не стоит. Sunbird не хранит ни данных/метаданных сообщений, ни имен пользователей/паролей, кроме электронной почты, используемой для создания логина Sunbird. Независимо от того, используете ли вы существующий Apple ID или создается новый. Данные Apple ID немедленно уничтожаются в процессе токенизации при входе в систему, поэтому они не могут быть использованы злоумышленниками. Потоки данных на сервере Sunbird полностью зашифрованы, и даже если произойдет какое-либо вторжение в поток этих данных, доступ к Apple ID будет невозможен, поскольку информация нигде не хранится и автоматически удаляется в процессе токенизации.

Мысль о риске для безопасности данных может заставить некоторых отказаться от использования этого приложения. Но для тех, кто не столь серьезно к этому относится, скоро появится возможность общаться с друзьями, владельцами iPhone, ”на одном с ними языке”.