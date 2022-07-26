Исчезающие сообщения WhatsApp — бесполезная функция, которая станет еще хуже

WhatsApp разрабатывает множество новых функций. Правда, сейчас они выглядят не как полноценное нововведение, а скорее как ответ на существенно возросший интерес пользователей к Telegram. Можно даже сказать, что это попытки разработчиков хоть как-то догнать мессенджер Павла Дурова и не растерять клиентов, которые стремительно переходят на Telegram. Но при этом WhatsApp все равно доминирует по количеству пользователей и от этого ему довольно сложно вводить что-то новое так, чтобы не сломать то, что есть, и не сделать только хуже.

Новые функции WhatsApp

Однако иногда эти новые дополнения оставляют нас в замешательстве и ломают всю логику, потому что они, кажется, отменяют возможности, представленные в более ранних обновлениях. Вот и сейчас мы видим что-то подобное, ведь WhatsApp готовит обновление, которое может выйти довольно скоро. Речь идет о разработке опции для сохранения сообщений. Все бы ничего, но имеются в виду те сообщения, которые должны быть исчезающими.

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Исчезающие сообщения в вотсапе

Чтобы было более понятно, то исчезающие сообщения WhatsApp и так не являются надежными. Точно так же, как мы видим в мультимедиа с однократным просмотром, получатели всегда могут сделать скриншоты сообщений, прежде чем они исчезнут. Возможно, осознавая, насколько легко это было обойти, компания и предпочла просто внести изменения, чтобы получатель мог проще сохранить исчезающие сообщения.

Недавно мы слышали о том, что WhatsApp разрабатывает новую опцию для хранения сообщений. Эта возможность была впервые обнаружена в мае, и люди из WABetaInfo (через Phandroid) теперь объясняют, как она может работать после обнаружения окна сообщения для настольного клиента службы.

Как сохранить исцезающее сообщение

В новом предупреждении об исчезающих сообщениях упоминается, что любой пользователь сможет сохранить или отменить сохранение сообщений в чате. Это означает, что если сообщения настроены на исчезновение по истечении заданного периода времени, они могут избежать удаления и оставаться в чате, если отправитель или получатель решат их сохранить.

Предупреждение также показывает, как в групповых чатах каждый участник сможет сохранять и отменять сообщения для всех в чате. Правда, в этом случае есть некоторые исключения. Для того, чтобы любой смог сделать исчезающее сообщение постоянным, надо включить соответствующую пометку в настройках чата. Сделать это может только администратор, и это единственное ограничение, которое есть. Но возможность ограничения перевода исчезающих сообщений в постоянные пока еще только находится в разработке, и говорить о том, когда она появится, пока рано.

Возможность сохранить сообщения, изначально являющиеся исчезающими, полностью противоречит самой сути появления этой функции. Но, похоже, это никого не останавливает, и разработчики продолжают делать свое дело.

Пока что даже у бета-тестеров нет доступа к активной функции, и хотя мы наблюдаем этот прогресс на настольных компьютерах, окончательные планы по ее выпуску на конкретных устройствах пока не понятны.

Полезной эта функция может оказаться только для тех, кто постоянно делал скриншоты исчезающих сообщений. Зато для тех, кто хотел отправить что-то, что останется тайной, это станет неприятным сюрпризом. С другой стороны, наивно рассчитывать на то, что в наше время хотя бы что-то, что попало в Сеть, может остаться тайной.

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WhatsApp лучше Telegram

В последнее время было приятно наблюдать, как WhatsApp старается сделать как можно больше функций, чтобы стать похожим на Telegram (где у нас есть свой чат). Но делалост это как-то странно. Можно понять, что одной из задач является не сломать то, что есть, и не оттолкнуть пользователей сложным интерфейсом. Но когда доходит до реализации таких странных возможностей, как исчезающие сообщения, которые можно просто сохранить официальными, а не обходными методами, возникает чувство недоумения.