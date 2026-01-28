Как изменится Telegram на Android в 2026 году. Обзор нового дизайна приложения

Мессенджер Telegram постоянно претерпевает изменения, но в 2026 году они обещают стать по-настоящему масштабными. Ведь команда разработчиков не только добавляет новые функции, но и полностью перекраивают весь интерфейс. Вероятно, в 2026 году мы даже не узнаем Telegram, ведь он изменится настолько, что к нему придется привыкать. А пока к релизу большого апдейта ведется лишь подготовка, издание Код Дурова поделилось главными нововведениями мессенджера.

Главные изменения Telegram в 2026 году

Изменения Telegram команда Кода Дурова заметила в бета-версии мессенджера 12.4. Главным нововведением стал скругленный дизайн интерфейса с элементами жидкого стекла, которые начали появляться еще в конце 2025 года.

Главным неудобством после выхода большого обновления Telegram наверняка станет отказ от привычной шторки в боковом меню, вызываемой нажатием на «три полоски». Теперь по аналогии с iOS на Android появится нижняя панель, куда будут включены вкладки «Чаты», «Контакты», «Настройки», и «Профиль».

В верхней части интерфейса появятся «три точки», которые будут располагаться в правом верхнем углу. Там появятся следующие опции:

переключение темной/светлой темы;

создание группы;

избранное;

кошелек.

Кроме того, в новой версии Telegram изменится меню вложений, будут полностью перерисованы настройки, а на странице профиля появятся дополнительные кнопки.

Все это должно появиться в Telegram 12.4, однако отдельные изменения могут быть отложены на более поздний срок в рамках доработки текущих визуальных новшеств.

Когда выйдет большое обновление Telegram

Неизвестно, появятся ли все нововведения дизайна в Telegram 12.4 или будут выходить постепенно в течение 2026 года, однако интерфейс приложения освежится совсем скоро. Поэтому не забывайте обновлять Telegram через Google Play и другие источники.

