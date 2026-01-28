Как изменится Telegram на Android в 2026 году. Обзор нового дизайна приложения

Герман Вологжанин

Мессенджер Telegram постоянно претерпевает изменения, но в 2026 году они обещают стать по-настоящему масштабными. Ведь команда разработчиков не только добавляет новые функции, но и полностью перекраивают весь интерфейс. Вероятно, в 2026 году мы даже не узнаем Telegram, ведь он изменится настолько, что к нему придется привыкать. А пока к релизу большого апдейта ведется лишь подготовка, издание Код Дурова поделилось главными нововведениями мессенджера.

Как изменится Telegram на Android в 2026 году. Обзор нового дизайна приложения. Обзор нового дизайна популярного мессенджера. Фото.

Обзор нового дизайна популярного мессенджера

Главные изменения Telegram в 2026 году

Изменения Telegram команда Кода Дурова заметила в бета-версии мессенджера 12.4. Главным нововведением стал скругленный дизайн интерфейса с элементами жидкого стекла, которые начали появляться еще в конце 2025 года.

Главным неудобством после выхода большого обновления Telegram наверняка станет отказ от привычной шторки в боковом меню, вызываемой нажатием на «три полоски». Теперь по аналогии с iOS на Android появится нижняя панель, куда будут включены вкладки «Чаты», «Контакты», «Настройки», и «Профиль».

Главные изменения Telegram в 2026 году. Новый дизайн приложения Telegram. Источник: Код Дурова. Фото.

Новый дизайн приложения Telegram. Источник: Код Дурова

В верхней части интерфейса появятся «три точки», которые будут располагаться в правом верхнем углу. Там появятся следующие опции:

  • переключение темной/светлой темы;
  • создание группы;
  • избранное;
  • кошелек.

Кроме того, в новой версии Telegram изменится меню вложений, будут полностью перерисованы настройки, а на странице профиля появятся дополнительные кнопки.

Все это должно появиться в Telegram 12.4, однако отдельные изменения могут быть отложены на более поздний срок в рамках доработки текущих визуальных новшеств.

Когда выйдет большое обновление Telegram

Неизвестно, появятся ли все нововведения дизайна в Telegram 12.4 или будут выходить постепенно в течение 2026 года, однако интерфейс приложения освежится совсем скоро. Поэтому не забывайте обновлять Telegram через Google Play и другие источники.

Скачать новый Telegram

Лонгриды для вас
Мессенджер MAX станет обязательным приложением уже 1 сентября. Получится ли его удалить?

19 августа глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому с 1 сентября 2025 года новый мессенджер MAX станет обязательным для Android, а также устройств на базе других операционных систем. Теперь его приложение будет устанавливаться на каждый смартфон, и, кажется, от навязанной сверху программы уже никуда не деться. Но так ли все страшно на самом деле? Объясняем, почему MAX стал обязательным приложением, и получится ли от него избавиться.

Читать далее
Как добавить скидочные карты магазинов в T-Pay на Android. Новый способ для клиентов Т-Банка

После отключения Google Pay и Apple Pay пользователи столкнулись с тем, что платить телефоном стало проблематичнее. Но это полбеды: ведь уход западных сервисов еще и усложнил хранение виртуальных дисконтных карт магазинов. И если первую проблему с оплатой через NFC решили мгновенно, то вторая подвисла надолго. Первое время скидочные карты на Андроиде можно было хранить в приложениях, но теперь они не нужны. Для клиентов Т-Банка появилась новая функция в T-Pay.

Читать далее
Появилась новая критическая уязвимость в WhatsApp. Как от нее защититься

В современном мире мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и новости о серьезных уязвимостях в популярных приложениях всегда вызывают обоснованную тревогу. WhatsApp недавно устранил критическую уязвимость нулевого дня в своих приложениях для iOS и macOS, которая активно использовалась хакерами для проведения целевых атак. Слышали об этом? Давайте на всякий случай разберемся.

Читать далее
Биткоин, DeFi и токенизация — ключевые драйверы роста крипторынка в 2026 году. Почему?
Почему во время сильных морозов взрываются деревья
Полезные товары с AliExpress для автолюбителя. Все пригодятся в пути и сделают поездку незабываемой