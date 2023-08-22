Как настроить Alfa Pay на Андроид и платить смартфоном без карты

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Иван Герасимов

С момента отключения Google Pay и Apple Pay прошло уже больше полутора лет: за это время больше пострадали владельцы iPhone, у которых из альтернатив появились разве что платежные стикеры. В то же время, пользователи Android до недавнего времени могли платить смартфоном в магазине через Mir Pay, Huawei Pay и другими приложениями, которые не лишены своих недостатков, а позднее — Tinkoff Pay. Теперь к ним присоединяется Alfa Pay для клиентов Альфа-Банка: достаточно лишь правильно настроить Android-смартфон для бесконтактной оплаты, чтобы раз и навсегда забыть про Гугл Пей.

Как настроить Alfa Pay на Андроид и платить смартфоном без карты. Рассказываем, как настроить новый сервис для бесконтактной оплаты на Андроид. Фото.

Рассказываем, как настроить новый сервис для бесконтактной оплаты на Андроид

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Где скачать Альфа Банк на Андроид

Перед настройкой Альфа Пей на телефоне нужно обновить приложение. К сожалению, сейчас его нет в Гугл Плей, зато новую версию без труда можно скачать в RuStore. Для начала проверьте, какая сборка установлена на вашем смартфоне.

  • Нажмите и удерживайте ярлык Альфа-Банка на главном экране, после чего нажмите «Сведения».
  • Прокрутите страницу вниз до конца.
    • Где скачать Альфа Банк на Андроид. Перед включением Альфа Пей необходимо убедиться, что установлена последняя версия приложения. Фото.

    Перед включением Альфа Пей необходимо убедиться, что установлена последняя версия приложения

  • У вас должна быть установлена версия 12.01.05 или новее.

Если у вас установлена старая сборка Альфы для Андроид, просто пройдите по этой ссылке в RuStore и нажмите «Обновить» или «Установить», а при необходимости загляните в нашу инструкцию по обновлению приложений на телефоне. Имейте в виду, что версия 12.01.05 может появиться не сразу и придется подождать.

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Как добавить карту в Альфа Пэй

После обновления приложения можно заходить в него, чтобы добавить карту в Alfa Pay. Обратите внимание, что поддерживаются дебетовые и кредитные карты Мир Альфа-Банка. При этом вовсе не обязательно иметь пластик — привязать можно и виртуалку, если вы стали клиентом совсем недавно и еще ее не получили.

  • Зайдите в приложение Альфа-Банк и выберите «Все мои продукты».
    • Как добавить карту в Альфа Пэй. Добавить карту в Альфа Пей можно прямо через приложение. Фото.

    Добавить карту в Альфа Пей можно прямо через приложение

  • Нажмите на две стрелочки рядом с картой Мир. Не нажимайте на саму карту, иначе попадете в другое меню.
    • Как добавить карту в Альфа Пэй. Оплата может не подключиться с первого раза. Фото.

    Оплата может не подключиться с первого раза

  • Затем в списке выберите «Оплата телефоном», нажмите «Подключить» и подтвердите подключение.

Обратите внимание, что подключить Альфа Пэй на телефон с первого раза может не получиться — у меня несколько раз подряд появилась ошибка. Возможно, придется подождать некоторое время.

Изменить способ оплаты на Андроид

После подключения Альфа Пей на телефоне необходимо выбрать этот способ оплаты в качестве стандартного.

  • Зайдите в Настройки на телефоне и выберите «Bluetooth и устройства».
  • Зайдите в настройки NFC, активируйте его, если он был отключен, и выберите «Бесконтактные платежи».
    • Изменить способ оплаты на Андроид. Оплата Альфа Пэй будет включена по умолчанию — останется лишь приложить смартфон к терминалу. Фото.

    Оплата Альфа Пэй будет включена по умолчанию — останется лишь приложить смартфон к терминалу

  • В меню «Основное платежное приложение» выберите «Альфа-Банк».

Вот и все! Теперь вам нужно всего лишь разблокировать экран смартфона и поднести его к терминалу, чтобы платить Альфа-банком. Все должно сработать моментально, а дополнительно открывать приложение, как в случае с Мир Пей, не потребуется.

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Как пользоваться Альфа Пей на Андроид

Как пользоваться Альфа Пей на Андроид. Вот как платить Альфа Пэй правильно. Фото.

Вот как платить Альфа Пэй правильно

Естественно, что как и у любого другого метода оплаты, у Альфа Pay есть свои особенности. Вот некоторые из них, о которых нужно знать перед началом использования.

  • Платить Альфа Пей без интернета можно до 10 раз, а затем нужно подключиться к Сети и зайти в приложение снова, иначе покупка не пройдет.
  • С помощью Альфа Пей можно не только оплачивать покупки, но и снимать наличные бесплатно. На сайте указано, что пока — только у партнеров банка, а позже — и в фирменных банкоматах.
  • При оплате Альфа Пэй будет начисляться кэшбэк, что намного выгоднее, чем по QR-коду через СБПэй, а для платежей до 1000 рублей вводить ПИН-код не нужно.
  • Alfa Pay работает на смартфонах, начиная с Android 7, а использовать одну и ту же карту для оплаты можно на нескольких устройствах.

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Ну, и самое главное — чем Альфа Пэй отличается от Mir Pay? По сути, ничем: это такой же аналог Google Pay для Андроид, но рассчитан он только для фирменных карт банка. Так что, в первую очередь, он подойдет тем, у кого она есть на руках и используется каждый день. Возможно, бесконтактная оплата Альфа-Банка будет работать несколько лучше, чем при использовании Мир Пей, но сервис новый и его особенности еще предстоит выяснить.

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