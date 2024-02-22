Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке на Android и слушать только интересные треки

До появления стриминговых сервисов поиск новой музыки был сложной задачей. Приходилось с трудом откапывать что-то стоящее в чартах, и многие хорошие песни проходили мимо наших ушей. Но сейчас намного проще открываться новому, ведь появились рекомендательные системы. Например, Моя волна в Яндекс Музыке. Давайте разберемся, как она работает и настраивается под определенные занятия, текущие предпочтения и настроение.

Что такое Моя волна в Яндекс Музыке

Моя волна в Яндекс Музыке — это персонализированный поток треков. Песни, которые он включает, тщательно отбираются на основе предпочтений слушателя. Каждый лайк и дизлайк оказывают прямое влияние на треки в Моей волне.

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Чтобы включить поток Моя волна на телефоне, нужно запустить приложение Яндекс Музыка и нажать кнопку «Play», отображаемую в основном меню. При использовании Яндекс Станции достаточно сказать: «Алиса, включи музыку».

По умолчанию персонализированный поток включает самые разные песни, которые могут не соответствовать вашему текущему настроению, ведь в процессе взаимодействия со стриминговым сервисом мы лайкаем как грустные, так и веселые музыкальные композиции. Также в подборку вмешиваются уже знакомые треки. И все это затрудняет поиск новой музыки. Впрочем, Яндекс позволяет настроить Мою волну под свои нужды в отдельно взятый момент времени.

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Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке

Чтобы настроить Мою волную на Андроид, нужно выполнить несколько простых шагов:

Запустить Яндекс Музыку. Нажать кнопку настройки. Выбрать предпочтения по занятию, настроению, характеру музыки и языку.

Изменения сразу же вступают в силу на всех устройствах, где вы слушаете Яндекс Музыку. А в случае, если вам захочется сбросить Мою волну, достаточно будет нажать соответствующую кнопку в меню выбора параметров.

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Также Яндекс Музыка позволяет включить Мою волну по альбомам, трекам или плейлистам. Тогда песни будут подбираться не столько на основе ваших общих предпочтений, сколько по степени схожести с закончившимся альбомом, плейлистом или треком.

Словом, вариантов поиска музыки через Мою волну хоть отбавляй. Но как быть, если в персонализированном потоке попалась классная песня, но вы забыли поставить лайк, из-за чего потеряли ее?

История Моей волны в Яндекс Музыке

Если вы хотите найти песню из Моей волны, то можете пойти двумя путями:

нажать кнопку «Назад» в окне воспроизведения;

открыть историю Моей волны, нажав кнопку с часами в правом верхнем углу.

Обратите внимание, что история Моей волны работает только по запущенному потоку. То есть после каждого изменения параметров персонализированной ленты список прослушанных композиций сбрасывается, и найти их не представляется возможным.

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Общая история прослушиваний в Яндекс Музыке на Андроид недоступна. Ее получится посмотреть только на компьютере, поочередно открыв вкладки «Коллекция» и «История».