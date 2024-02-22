Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке на Android и слушать только интересные треки

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Герман Вологжанин

До появления стриминговых сервисов поиск новой музыки был сложной задачей. Приходилось с трудом откапывать что-то стоящее в чартах, и многие хорошие песни проходили мимо наших ушей. Но сейчас намного проще открываться новому, ведь появились рекомендательные системы. Например, Моя волна в Яндекс Музыке. Давайте разберемся, как она работает и настраивается под определенные занятия, текущие предпочтения и настроение.

Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке на Android и слушать только интересные треки. Мою волну можно настроить под себя. Фото.

Мою волну можно настроить под себя

Что такое Моя волна в Яндекс Музыке

Моя волна в Яндекс Музыке — это персонализированный поток треков. Песни, которые он включает, тщательно отбираются на основе предпочтений слушателя. Каждый лайк и дизлайк оказывают прямое влияние на треки в Моей волне.

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Чтобы включить поток Моя волна на телефоне, нужно запустить приложение Яндекс Музыка и нажать кнопку «Play», отображаемую в основном меню. При использовании Яндекс Станции достаточно сказать: «Алиса, включи музыку».

Что такое Моя волна в Яндекс Музыке. На Яндекс Станции достаточно попросить включить музыку, и Алиса запустит Мою волну. Фото.

На Яндекс Станции достаточно попросить включить музыку, и Алиса запустит Мою волну

По умолчанию персонализированный поток включает самые разные песни, которые могут не соответствовать вашему текущему настроению, ведь в процессе взаимодействия со стриминговым сервисом мы лайкаем как грустные, так и веселые музыкальные композиции. Также в подборку вмешиваются уже знакомые треки. И все это затрудняет поиск новой музыки. Впрочем, Яндекс позволяет настроить Мою волну под свои нужды в отдельно взятый момент времени.

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Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке

Чтобы настроить Мою волную на Андроид, нужно выполнить несколько простых шагов:

  1. Запустить Яндекс Музыку.
  2. Нажать кнопку настройки.
  3. Выбрать предпочтения по занятию, настроению, характеру музыки и языку.
Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке. Настройки применяются и к Яндекс Станции, если не давать Алисе дополнительных вводных. Фото.

Настройки применяются и к Яндекс Станции, если не давать Алисе дополнительных вводных

Изменения сразу же вступают в силу на всех устройствах, где вы слушаете Яндекс Музыку. А в случае, если вам захочется сбросить Мою волну, достаточно будет нажать соответствующую кнопку в меню выбора параметров.

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Также Яндекс Музыка позволяет включить Мою волну по альбомам, трекам или плейлистам. Тогда песни будут подбираться не столько на основе ваших общих предпочтений, сколько по степени схожести с закончившимся альбомом, плейлистом или треком.

Как настроить Мою волну в Яндекс Музыке. При желании можно включить Мою волну на основе прослушанной песни, альбома или плейлиста. Фото.

При желании можно включить Мою волну на основе прослушанной песни, альбома или плейлиста

Словом, вариантов поиска музыки через Мою волну хоть отбавляй. Но как быть, если в персонализированном потоке попалась классная песня, но вы забыли поставить лайк, из-за чего потеряли ее?

История Моей волны в Яндекс Музыке

Если вы хотите найти песню из Моей волны, то можете пойти двумя путями:

  • нажать кнопку «Назад» в окне воспроизведения;
  • открыть историю Моей волны, нажав кнопку с часами в правом верхнем углу.
История Моей волны в Яндекс Музыке. История сохраняется только по одному потоку. Фото.

История сохраняется только по одному потоку

Обратите внимание, что история Моей волны работает только по запущенному потоку. То есть после каждого изменения параметров персонализированной ленты список прослушанных композиций сбрасывается, и найти их не представляется возможным.

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Общая история прослушиваний в Яндекс Музыке на Андроид недоступна. Ее получится посмотреть только на компьютере, поочередно открыв вкладки «Коллекция» и «История».

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