Приложение ВКонтакте исчезло из Google Play 16 июля 2026 года — вместе с Одноклассниками, Дзеном, Почтой Mail и другими сервисами VK. Причина — санкции ЕС против группы VK, введенные несколькими днями ранее. Само приложение при этом продолжает работать и обновляться, однако способ получить обновление теперь другой.

Учимся правильно обновлять ВКонтакте на телефоне. Фото.

Учимся правильно обновлять ВКонтакте на телефоне

Почему ВКонтакте не обновляется через Google Play

После удаления из Google Play карточка приложения ВКонтакте в магазине недоступна. Если вы заходите в Google Play и ищете VK — его там нет. Соответственно, кнопки «Обновить» тоже нет.

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Важно понимать: удаление из магазина не удаляет приложение с вашего телефона. Если VK был установлен до 16 июля — он продолжает работать. Но автоматических обновлений через Google Play больше не будет. Без обновлений приложение постепенно устаревает: появляются баги, могут перестать работать отдельные функции, снижается безопасность. Хорошая новость: у VK есть официальные альтернативные источники обновлений, и все они бесплатны.

Как обновить ВКонтакте через RuStore

RuStore — основной альтернативный магазин приложений для Android в России. Приложение VK там есть, оно публикуется официальным разработчиком и регулярно обновляется.

Скачать RuStore на Android

Если RuStore еще не установлен на вашем смартфоне:

  1. Откройте браузер и перейдите на rustore.ru.
  2. Нажмите «Скачать RuStore» — загрузится APK-файл магазина.
  3. Откройте скачанный файл и разрешите установку из браузера.
  4. Установите RuStore и войдите через аккаунт VK или Госуслуги.
Сначала нужно установить сам RuStore. Фото.

Сначала нужно установить сам RuStore

Теперь обновляем ВКонтакте:

  1. Откройте RuStore и найдите ВКонтакте через поиск.
  2. Перейдите на страницу приложения — убедитесь что разработчик указан как VK или ООО «ВКонтакте».
  3. Если доступно обновление, нажмите «Обновить».
  4. Дождитесь окончания загрузки и установки.
Уже через сам RuStore обновляем VK. Фото.

Уже через сам RuStore обновляем VK

Чтобы не следить за обновлениями вручную, включите автообновление: в RuStore откройте «Профиль — Настройки — Автообновление приложений». После этого VK будет обновляться автоматически — как раньше в Google Play.

Что делать, если ВКонтакте не обновляется на Android

Если обновление не устанавливается или зависает — проверьте по порядку:

  • Нехватка памяти. Для установки обновления нужно свободное место — обычно 200-400 МБ. Если памяти меньше, обновление не загрузится. Удалите ненужные файлы, фотографии или приложения и попробуйте снова.
  • Кеш RuStore. Иногда помогает очистка кеша магазина: «Настройки — Приложения — RuStore — Очистить кеш». После этого повторите обновление.
  • Нестабильное соединение. Переключитесь с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот. Крупные обновления лучше качать через Wi-Fi.
  • Запрет на установку из неизвестных источников. Если обновляете через APK — убедитесь что в настройках разрешена установка из браузера или проводника через который открываете файл.
  • Смартфон на старой версии Android. Актуальные версии VK могут требовать Android 8.0 и выше. Если смартфон очень старый — проверьте доступность обновления системы в настройках.

Если ничего не помогло, скачайте свежий APK (например, через APKPure) и установите вручную поверх существующей версии. Данные и настройки при этом сохранятся.

Что нового в последних обновлениях ВКонтакте

Теперь VK доступен только в RuStore. Фото.

Теперь VK доступен только в RuStore

Несмотря на удаление из Google Play, разработчики VK продолжают активно обновлять приложение. Из заметного в последних версиях на Android:

  • улучшенные видеозвонки — поддержка групповых звонков до 32 участников с демонстрацией экрана;
  • Клипы — короткие вертикальные видео в отдельной ленте, аналог Reels и Shorts;
  • мини-приложения — сервисы и игры прямо внутри VK без выхода в браузер;
  • улучшенный поиск по сообщениям и медиафайлам в чатах;
  • обновленный плеер для прослушивания музыки с управлением из шторки уведомлений.

Следить за обновлениями удобнее всего через RuStore с включенным автообновлением — тогда новые версии будут устанавливаться автоматически и вам не придется следить за этим вручную. Ставить апдейты обязательно, и это доказывают последствия отказа от обновлений мессенджера MAX, который напрямую связан с VK.