Приложение ВКонтакте исчезло из Google Play 16 июля 2026 года — вместе с Одноклассниками, Дзеном, Почтой Mail и другими сервисами VK. Причина — санкции ЕС против группы VK, введенные несколькими днями ранее. Само приложение при этом продолжает работать и обновляться, однако способ получить обновление теперь другой.

Почему ВКонтакте не обновляется через Google Play

После удаления из Google Play карточка приложения ВКонтакте в магазине недоступна. Если вы заходите в Google Play и ищете VK — его там нет. Соответственно, кнопки «Обновить» тоже нет.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Важно понимать: удаление из магазина не удаляет приложение с вашего телефона. Если VK был установлен до 16 июля — он продолжает работать. Но автоматических обновлений через Google Play больше не будет. Без обновлений приложение постепенно устаревает: появляются баги, могут перестать работать отдельные функции, снижается безопасность. Хорошая новость: у VK есть официальные альтернативные источники обновлений, и все они бесплатны.

Как обновить ВКонтакте через RuStore

RuStore — основной альтернативный магазин приложений для Android в России. Приложение VK там есть, оно публикуется официальным разработчиком и регулярно обновляется.

Скачать RuStore на Android

Если RuStore еще не установлен на вашем смартфоне:

Откройте браузер и перейдите на rustore.ru. Нажмите «Скачать RuStore» — загрузится APK-файл магазина. Откройте скачанный файл и разрешите установку из браузера. Установите RuStore и войдите через аккаунт VK или Госуслуги.

Теперь обновляем ВКонтакте:

Откройте RuStore и найдите ВКонтакте через поиск. Перейдите на страницу приложения — убедитесь что разработчик указан как VK или ООО «ВКонтакте». Если доступно обновление, нажмите «Обновить». Дождитесь окончания загрузки и установки.

Чтобы не следить за обновлениями вручную, включите автообновление: в RuStore откройте «Профиль — Настройки — Автообновление приложений». После этого VK будет обновляться автоматически — как раньше в Google Play.

Что делать, если ВКонтакте не обновляется на Android

Если обновление не устанавливается или зависает — проверьте по порядку:

Нехватка памяти. Для установки обновления нужно свободное место — обычно 200-400 МБ. Если памяти меньше, обновление не загрузится. Удалите ненужные файлы, фотографии или приложения и попробуйте снова.

Для установки обновления нужно свободное место — обычно 200-400 МБ. Если памяти меньше, обновление не загрузится. Удалите ненужные файлы, фотографии или приложения и попробуйте снова. Кеш RuStore. Иногда помогает очистка кеша магазина: «Настройки — Приложения — RuStore — Очистить кеш». После этого повторите обновление.

Иногда помогает очистка кеша магазина: «Настройки — Приложения — RuStore — Очистить кеш». После этого повторите обновление. Нестабильное соединение. Переключитесь с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот. Крупные обновления лучше качать через Wi-Fi.

Переключитесь с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот. Крупные обновления лучше качать через Wi-Fi. Запрет на установку из неизвестных источников. Если обновляете через APK — убедитесь что в настройках разрешена установка из браузера или проводника через который открываете файл.

Если обновляете через APK — убедитесь что в настройках разрешена установка из браузера или проводника через который открываете файл. Смартфон на старой версии Android. Актуальные версии VK могут требовать Android 8.0 и выше. Если смартфон очень старый — проверьте доступность обновления системы в настройках.

Если ничего не помогло, скачайте свежий APK (например, через APKPure) и установите вручную поверх существующей версии. Данные и настройки при этом сохранятся.

Что нового в последних обновлениях ВКонтакте

Несмотря на удаление из Google Play, разработчики VK продолжают активно обновлять приложение. Из заметного в последних версиях на Android:

улучшенные видеозвонки — поддержка групповых звонков до 32 участников с демонстрацией экрана;

— поддержка групповых звонков до 32 участников с демонстрацией экрана; Клипы — короткие вертикальные видео в отдельной ленте, аналог Reels и Shorts;

— короткие вертикальные видео в отдельной ленте, аналог Reels и Shorts; мини-приложения — сервисы и игры прямо внутри VK без выхода в браузер;

— сервисы и игры прямо внутри VK без выхода в браузер; улучшенный поиск по сообщениям и медиафайлам в чатах;

по сообщениям и медиафайлам в чатах; обновленный плеер для прослушивания музыки с управлением из шторки уведомлений.

Следить за обновлениями удобнее всего через RuStore с включенным автообновлением — тогда новые версии будут устанавливаться автоматически и вам не придется следить за этим вручную. Ставить апдейты обязательно, и это доказывают последствия отказа от обновлений мессенджера MAX, который напрямую связан с VK.