Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах

Жителям столицы давно не нужно передавать пятаки за проезд — у них другая головная боль: хватит ли денег на «Тройке». А еще хочется заранее понимать, сколько в итоге выйдет маршрут с пересадками. Похоже, Яндекс решил закрыть обе проблемы одной обновой.

В свежем обновлении Яндекс Карт для Москвы приложение научили показывать стоимость поездки на общественном транспорте с учетом пересадок, а еще — быстро проверять баланс «Тройки» и пополнять ее через экосистему Яндекса.

Как посмотреть стоимость проезда в Яндекс Картах

Теперь цена поездки отображается прямо при построении маршрута на общественном транспорте: Яндекс Карты учитывают пересадки и показывают итоговую стоимость по тарифам. Если вы оплачиваете поездки транспортной картой, так будет проще заранее понять, вписываетесь ли вы в баланс.

Для этого, конечно, необходимо привязать «Тройку» через Яндекс Go. Процесс пополнения и привязки карты занимает буквально минуту:

Откройте Яндекс Go.

Перейдите в раздел «Транспорт».

Нажмите «Добавить Тройку» и введите 10-значный номер транспортной карты.

Выберите добавленную карту и нажмите «Пополнить».

Укажите сумму, деньги спишутся с привязанной банковской карты, которой вы обычно платите в сервисах Яндекса.

Чтобы записать пополнение на карту, приложите физическую «Тройку» к турникету в метро или к валидатору в автобусе.

И все готово: дальше ездите как обычно, а при переходе в раздел «Транспорт» в Яндекс Картах будет отображаться актуальный баланс и станет понятно, когда пора пополнить карту снова.