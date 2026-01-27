Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах

Жителям столицы давно не нужно передавать пятаки за проезд — у них другая головная боль: хватит ли денег на «Тройке». А еще хочется заранее понимать, сколько в итоге выйдет маршрут с пересадками. Похоже, Яндекс решил закрыть обе проблемы одной обновой.

Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах. Ездить на общественном транспорте по Москве станет чуточку удобнее. Фото.

Ездить на общественном транспорте по Москве станет чуточку удобнее

В свежем обновлении Яндекс Карт для Москвы приложение научили показывать стоимость поездки на общественном транспорте с учетом пересадок, а еще — быстро проверять баланс «Тройки» и пополнять ее через экосистему Яндекса.

Как посмотреть стоимость проезда в Яндекс Картах

Теперь цена поездки отображается прямо при построении маршрута на общественном транспорте: Яндекс Карты учитывают пересадки и показывают итоговую стоимость по тарифам. Если вы оплачиваете поездки транспортной картой, так будет проще заранее понять, вписываетесь ли вы в баланс.

Для этого, конечно, необходимо привязать «Тройку» через Яндекс Go. Процесс пополнения и привязки карты занимает буквально минуту:

  • Откройте Яндекс Go.
  • Перейдите в раздел «Транспорт».
Как посмотреть стоимость проезда в Яндекс Картах. Сначала нужно добавить карту. Фото.

Сначала нужно добавить карту

  • Нажмите «Добавить Тройку» и введите 10-значный номер транспортной карты.
  • Выберите добавленную карту и нажмите «Пополнить».
Как посмотреть стоимость проезда в Яндекс Картах. Пополняется карта мгновенно. Фото.

Пополняется карта мгновенно

  • Укажите сумму, деньги спишутся с привязанной банковской карты, которой вы обычно платите в сервисах Яндекса.
  • Чтобы записать пополнение на карту, приложите физическую «Тройку» к турникету в метро или к валидатору в автобусе.
Как посмотреть стоимость проезда в Яндекс Картах. В разделе «Транспорт» теперь еще больше полезной информации. Фото.

В разделе «Транспорт» теперь еще больше полезной информации

Скачать Яндекс Карты

И все готово: дальше ездите как обычно, а при переходе в раздел «Транспорт» в Яндекс Картах будет отображаться актуальный баланс и станет понятно, когда пора пополнить карту снова.

