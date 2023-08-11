Как посмотреть, что находится на обратной стороне Земли, при помощи Android-смартфона

Как известно, Земля имеет форму шара. Подобная особенность нашей планеты заставляет многих людей из Северного полушария то ли в шутку, то ли всерьез полагать, будто южане ходят по суше вверх ногами. В интернете вы найдете немало забавных картинок, посвященных австралийцам и новозеландцам, и, похоже, Google все это надоело. Поэтому компания, которая владеет операционной системой Android, придумала сервис Floom, призванный развенчать мифы о жителях Южного полушария.

Floom от Google — это сервис дополненной реальности, работающий только на устройствах с операционной системой Android. Он позволяет взглянуть на обратную сторону Земли, дабы убедиться, что там тоже живут люди, которые передвигаются на своих двоих. С этой целью сервис Floom открывает виртуальный портал прямо в вашем городе. Хотите в него заглянуть, прихватив оттуда пару-тройку кенгуру? Тогда смотрите, что для этого понадобится.

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Где найти Floom with Google

Сервис является настолько эксклюзивным, что работает он только через браузер Chrome. Ни в одном другом веб-обозревателе вы не сможете открыть главную страницу Floom. Более того, для работы сервиса необходима последняя версия Google Chrome, которая устанавливается следующим образом:

Открываем страницу Chrome в Google Play. Жмем кнопку «Обновить», если она доступна. Дожидаемся окончания загрузки и установки апдейта.

После этого смело открывайте страницу floom.withgoogle.com в браузере Chrome. При первом посещении вам придется дать несколько разрешений как сервису, так и веб-обозревателю:

Нажмите кнопку «Let’s go», а затем — «Continue». В появившемся окне разрешите сайту доступ к местоположению, а также предоставьте соответствующие права Chrome, если не сделали это раньше. Нажмите «Explore». Разрешите сайту создавать 3D-карту местности, а Google Chrome — доступ к камере.

Настройка очень легкая, ведь на каждом этапе вам требуется просто нажимать кнопку «Разрешить». Предоставив все права сайту и приложению, вы сможете заглянуть на обратную сторону Земли.

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Как открыть тоннель через Google Floom

Принцип работы онлайн-сервиса незамысловатый. От вас требуется навести камеру смартфона на поверхность Земли, хотя в этом качестве вполне может выступать вашей квартиры. Далее вы заметите портал, похожий на торнадо, а сверху подпись — «Land» или «Water» в зависимости от того, что находится под вашими ногами: суша или вода.

Чтобы заглянуть в земной портал, тапните по нему пальцем. Тогда вашему взору откроется обратная сторона планеты, а точнее — какой-нибудь город или часть океана. Наклоняя смартфон, вы будете видеть, как меняется проекция, будто населенный пункт из Южного полушария действительно находится под ногами. А еще можно усилить эффект, буквально переместившись в Австралию или Новую Зеландию.

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Где скачать Google Earth на Android

Во Floom от Google интегрирован еще один сервис — Планета Земля. Но для доступа к нему необходимо установить специальное приложение, которое заблокировано в России. В этой связи предлагается два выхода:

Наверное, вас интересует вопрос, а зачем вообще это делать? Дело в том, что Google Earth на Android дополняет сервис Floom, позволяя попасть в тот самый виртуальный портал через экран своего смартфона. Смотрите, как это работает:

Открываем Floom и наводим камеру на земную поверхность. Тапаем на портал, чтобы заглянуть под землю. Жмем на название населенного пункта, чтобы открыть локацию в Google Earth.

Хотя сервис Floom появился еще в 2021 году, он доказывает, что развитие технологий дополненной реальности продолжается. Совсем недавно компания Google представила AR-игру Space Invaders, работающую по аналогичному принципу, да и приложения на Android для измерения расстояния пользуются большой популярностью. Дополненная реальность живет, но до сих пор AR так не стала чем-то незаменимым.