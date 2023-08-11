Как посмотреть, что находится на обратной стороне Земли, при помощи Android-смартфона

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Герман Вологжанин

Как известно, Земля имеет форму шара. Подобная особенность нашей планеты заставляет многих людей из Северного полушария то ли в шутку, то ли всерьез полагать, будто южане ходят по суше вверх ногами. В интернете вы найдете немало забавных картинок, посвященных австралийцам и новозеландцам, и, похоже, Google все это надоело. Поэтому компания, которая владеет операционной системой Android, придумала сервис Floom, призванный развенчать мифы о жителях Южного полушария.

Как посмотреть, что находится на обратной стороне Земли, при помощи Android-смартфона. Оказывается, под нами ходят жители Австралии и Новой Зеландии. Фото.

Оказывается, под нами ходят жители Австралии и Новой Зеландии

Floom от Google — это сервис дополненной реальности, работающий только на устройствах с операционной системой Android. Он позволяет взглянуть на обратную сторону Земли, дабы убедиться, что там тоже живут люди, которые передвигаются на своих двоих. С этой целью сервис Floom открывает виртуальный портал прямо в вашем городе. Хотите в него заглянуть, прихватив оттуда пару-тройку кенгуру? Тогда смотрите, что для этого понадобится.

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Где найти Floom with Google

Сервис является настолько эксклюзивным, что работает он только через браузер Chrome. Ни в одном другом веб-обозревателе вы не сможете открыть главную страницу Floom. Более того, для работы сервиса необходима последняя версия Google Chrome, которая устанавливается следующим образом:

  1. Открываем страницу Chrome в Google Play.
  2. Жмем кнопку «Обновить», если она доступна.
  3. Дожидаемся окончания загрузки и установки апдейта.
Где найти Floom with Google. Сначала обновите Google Chrome. Фото.

Сначала обновите Google Chrome

После этого смело открывайте страницу floom.withgoogle.com в браузере Chrome. При первом посещении вам придется дать несколько разрешений как сервису, так и веб-обозревателю:

  1. Нажмите кнопку «Let’s go», а затем — «Continue».
  2. В появившемся окне разрешите сайту доступ к местоположению, а также предоставьте соответствующие права Chrome, если не сделали это раньше.
  3. Нажмите «Explore».
  4. Разрешите сайту создавать 3D-карту местности, а Google Chrome — доступ к камере.
Где найти Floom with Google. Сервис просит предоставить несколько разрешений. Фото.

Сервис просит предоставить несколько разрешений

Настройка очень легкая, ведь на каждом этапе вам требуется просто нажимать кнопку «Разрешить». Предоставив все права сайту и приложению, вы сможете заглянуть на обратную сторону Земли.

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Как открыть тоннель через Google Floom

Принцип работы онлайн-сервиса незамысловатый. От вас требуется навести камеру смартфона на поверхность Земли, хотя в этом качестве вполне может выступать вашей квартиры. Далее вы заметите портал, похожий на торнадо, а сверху подпись — «Land» или «Water» в зависимости от того, что находится под вашими ногами: суша или вода.

Как открыть тоннель через Google Floom. Наведите камеру поближе, чтобы подробнее рассмотреть портал. Фото.

Наведите камеру поближе, чтобы подробнее рассмотреть портал

Чтобы заглянуть в земной портал, тапните по нему пальцем. Тогда вашему взору откроется обратная сторона планеты, а точнее — какой-нибудь город или часть океана. Наклоняя смартфон, вы будете видеть, как меняется проекция, будто населенный пункт из Южного полушария действительно находится под ногами. А еще можно усилить эффект, буквально переместившись в Австралию или Новую Зеландию.

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Где скачать Google Earth на Android

Во Floom от Google интегрирован еще один сервис — Планета Земля. Но для доступа к нему необходимо установить специальное приложение, которое заблокировано в России. В этой связи предлагается два выхода:

Наверное, вас интересует вопрос, а зачем вообще это делать? Дело в том, что Google Earth на Android дополняет сервис Floom, позволяя попасть в тот самый виртуальный портал через экран своего смартфона. Смотрите, как это работает:

  1. Открываем Floom и наводим камеру на земную поверхность.
  2. Тапаем на портал, чтобы заглянуть под землю.
  3. Жмем на название населенного пункта, чтобы открыть локацию в Google Earth.
Где скачать Google Earth на Android. В Новую Зеландию прямо из квартиры. Фото.

В Новую Зеландию прямо из квартиры

Хотя сервис Floom появился еще в 2021 году, он доказывает, что развитие технологий дополненной реальности продолжается. Совсем недавно компания Google представила AR-игру Space Invaders, работающую по аналогичному принципу, да и приложения на Android для измерения расстояния пользуются большой популярностью. Дополненная реальность живет, но до сих пор AR так не стала чем-то незаменимым.

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