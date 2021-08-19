Как сделать фото из видео на Android

Мы снимаем много видео на наши Android-смартфоны. Есть еще и те видео, которые присылают нам друзья через мессенджеры или социальные сети. При просмотре некоторых из них мы понимаем, что вот он тот самый кадр, который надо сохранить, как отдельную фотографию. Вот только не все знают, как это можно сделать. Самый простой способ, которым пользуются многие — остановить видео и сделать скриншот. Так все получается быстро и просто. Но этот способ нельзя назвать самым правильным. Есть кое-что чуть более сложное, но при этом лишенное минусов способа со скриншотом. Сейчас расскажу подробнее, что я имею в виду.

Фото из видео на Android

Главная проблема того, чтобы сделать снимок экрана, заключается в том, чтобы выбрать нужное место на видео. Если это статичный фрагмент, все относительно просто, но когда дело доходит до динамичных сцен, то задача усложняется.

Существует несколько сторонних приложений для Android, которые можно использовать для извлечения кадров и изображений из видео. Вы можете поискать их сами, но ниже я приведу примеры тех, которые хорошо справляются со своей задачей и уже неплохо себя зарекомендовали.

Video to Photo Frame Grabber

Как следует из названия, это очень удивительный и простой в использовании инструмент, который дает вам возможность захватывать несколько кадров из видео. Приложение позволяет выбрать область захвата и увеличить конкретный объект.

Приложения для облегчения дистанционного обучения.

Чтобы использовать приложение Video to Photo Frame Grabber, загрузите и установите его на свое Android-устройство. Далее запустите приложение и, находясь на странице запуска, нажмите кнопку ”+” в центре экрана, чтобы импортировать видео с вашего устройства.

Предоставьте приложению необходимые разрешения для доступа к видео с вашего устройства. Затем выберите видео, которое хотите импортировать в приложение.

Как только ваше видео начнет воспроизводиться, нажмите кнопку фото, расположенную в нижнем левом углу экрана, чтобы сделать снимок. Вы также можете приостановить видео в определенном месте и нажать кнопку фото.

По завершении захвата всех изображений нажмите кнопку с галочкой в ​​верхней части страницы. Теперь все сохраненные фото будут размещены в вашей галлерее так долго, как вам будет нужно.

Скачать Video to Photo Frame Grabber

Video to Image Converter

Это еще одно отличное стороннее приложение, которое позволит вам сохранять качественные изображения из видео. Приложение также позволяет редактировать захваченные изображения перед их сохранением в галерее.

Почему не стоит бездумно обновлять приложения.

Чтобы использовать Video to Image Converter, загрузите и установите приложение на свое Android-устройство, а затем запустите его. На странице запуска нажмите выберите параметр ”Преобразование видео в изображение”.

Теперь загрузите желаемое видео из своей галереи. Во время воспроизведения нажмите кнопку фото, расположенную в верхней правой части экрана, чтобы захватить кадры из видео.

Когда вы захватили все нужные кадры из видео, нажмите и удерживайте каждый кадр для редактирования того, что вам нужно. После непродолжительного удержания появится значок редактирования. Вам остается только отредактировать свои изображения с помощью доступных инструментов.

Когда редактирование завершено, вам останется только нажать кнопку ”Сохранить”, чтобы сохранить изображения в галерее.

Скачать Video to Image Converter

Как я уже сказал в самом начале, есть и другие подобные приложения. Найти их можно по запросу вроде «Video to Photo«. Напишите о своих вариантах в комментариях, если вы пользуетесь чем-то другим. Может быть ваш вариант окажется лучше.