Мы постоянно делаем подборки товаров с AliExpress, но многое из того, что там продается, есть и на российских маркетплейсах. Wildberries — один из главных. Если вы только переходите на него или меняете телефон и нужно заново поставить приложение, эта инструкция вам точно пригодится. Ведь здесь — все об установке Wildberries на Android.

Где скачать приложение Wildberries для Android в 2026 году

Приложение Wildberries доступно в нескольких официальных источниках:

Google Play — основной вариант для большинства Android-смартфонов;

RuStore — российский магазин приложений, работает на всех Android-устройствах.

Оба варианта дают одно и то же официальное приложение. Разница только в удобстве. Скачивать Wildberries для смартфона со сторонних сайтов не стоит — есть риск получить модифицированную версию с рекламой или вредоносным кодом. Только официальные источники. Следить за актуальными акциями Wildberries удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы — там публикуем выгодные предложения с обоих маркетплейсов.

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Как скачать и установить Wildberries на Android бесплатно

Установить Wildberries через Google Play или RuStore — стандартная процедура в несколько нажатий:

Откройте Google Play или RuStore на смартфоне. В строке поиска введите «Wildberries». Выберите официальное приложение (у него фиолетовый логотип с буквой W). Нажмите «Установить» и дождитесь окончания загрузки. После установки нажмите «Открыть» или найдите иконку на главном экране.

Wildberries на Android работает на версиях системы от Android 7.0 и выше. Приложение почти не содержит платных функций, а про то, как отключить подписку Wildberries и вернуть деньги, можете узнать в отдельном материале.

Как обновить приложение Wildberries на Android

Обновить Wildberries через Google Play:

Откройте Google Play и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Управление приложениями и устройством». Если обновление Wildberries доступно, оно появится в списке. Нажмите «Обновить».

Через RuStore процедура аналогичная: «Профиль — Мои приложения — Доступные обновления». Если хотите, чтобы Wildberries на телефоне обновлялся автоматически — в Google Play зайдите в настройки приложения и включите «Автообновление». Тогда новые версии будут устанавливаться сами при подключении к Wi-Fi. Почему стоит обновляться: каждое обновление закрывает ошибки и добавляет новые функции. Устаревшая версия может работать нестабильно или не открываться вовсе (особенно после обновлений серверной части маркетплейса).

Как отключить уведомления Wildberries на Android

Wildberries присылает уведомления активно: акции, скидки, статус заказа, напоминания о корзине. Если это раздражает, отключить можно через настройки Android:

Откройте «Настройки — Приложения». Найдите Wildberries и нажмите на него. Перейдите в «Уведомления». Отключите все уведомления или конкретные категории.

Если убрать уведомления Wildberries через системные настройки Android, это гарантированно сработает для всех типов уведомлений, включая те, что не отключаются внутри самого приложения.

Функции приложения Wildberries на Android

Настройка Wildberries после установки занимает пару минут. Вот что умеет приложение помимо очевидных покупок:

поиск по фото (сфотографировали вещь и ищете похожую);

примерочная (виртуальная примерка одежды через камеру);

отслеживание заказов в реальном времени до конкретного пункта выдачи;

подписка WB Клуб (скидки и бонусы для активных покупателей);

WB Кошелек (внутренний счет для быстрой оплаты).

Про то, как создать ВБ Кошелек и пополнить его на Wildberries, читайте в отдельном материале. Это удобно: пополняешь кошелек заранее и оплачиваешь заказы без ввода данных карты каждый раз.

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Что делать, если Wildberries не работает на Android

Если Wildberries не работает, выполните следующие шаги:

Проверьте интернет (откройте любой другой сайт). Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Если используете VPN — отключите его по нашей инструкции, ведь Wildberries блокирует доступ через VPN. Принудительно закройте приложение и откройте снова. Перезагрузите смартфон. Проверьте, есть ли обновление в Google Play или RuStore — установите его. Очистите кэш: «Настройки — Приложения — Wildberries — Хранилище — Очистить кэш».

Если все равно Wildberries не работает, то в этом случае остается ждать восстановления сервиса: зайдите на сайт wildberries.ru через браузер как временную альтернативу. Актуальные советы по работе с приложениями публикуем в MAX-канале AndroidInsider.ru.