Как сохранить общение в Google Meet в виде текста

Иногда во время видеоконференции не совсем понятно, что происходит. Особенно, если она уже далеко не первая за этот день. После ее окончания хочется пойти, налить себе чая и снова пересмотреть какие-то моменты. Встречаются и другие ситуации, когда надо зафиксировать чьи-то слова, чтобы была хоть какая-то видимость договоренности. Какая бы не была причина, но запись конференции (естественно, с согласия ее участников) иногда просто необходима. Вот только далеко не всегда это можно сделать. Тем более штатными средствами сервиса. Примером может служить Google Play, который сам по себе очень минималистичен. Но и для него есть сторонний прокачанный способ записать конференцию.

Можно перевести видеозвонок в текст

В последнее время именно видеоконференции стали основой общения людей. Пандемия окончательно затолкала нас в наши ”норки”, из которых мы и поддерживаем связь с внешним миром. Сейчас ситуация становится немного проще, но многие люди все равно не спешат возвращаться к живому общению.

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Все это сделало для многих очень знакомой ситуацию, когда очень сложно делать заметки и одновременно слушать часто несовершенный звук. К счастью, сейчас доступно решение с использованием искусственного интеллекта. Не скажу, что мне этот способ очень понравился, но он работает и им надо пользоваться, если у вас есть потребность в записи звонка.

Как записать видеозвонок

Метод, о котором пойдет речь, связан с Otter.ai. Этот инструмент существует уже некоторое время и является довольно известным среди западных журналистов в технологической индустрии. Я сам пару раз пользовался этим методом и это очень выручало. Otter.ai также позволяет искать, воспроизводить, редактировать, систематизировать и делиться своими разговорами с любого устройства. Такой функциональности часто очень не хватает.

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Новое расширение Otter.ai Chrome для Google Meet теперь расшифровывает и записывает ваши видеоконференции в режиме реального времени, избавляя вас от необходимости делать заметки. Правда, сразу стоит сказать об одной сложности. Сервис пока не работает с русским языком. Зато вы можете сохранить записанную расшифровку стенограммы в своей учетной записи Otter, если хотите вернуться к ней позже.

Главное, если вы решите воспользоваться таким инструментом, не забудьте предупредить всех участников, что вы будете записывать ваше общение. Если вы этого не сделаете, такая запись будет как минимум неэтичной, а иногда даже незаконной. В лучшем случае вас просто пожурят, а в худшем могут и дело завести.

По мнению многих, именно этот способ является лучшим для того, чтобы создавать заметки во время встречи. Сервис поддерживает работу, как в браузерной версии, так и на смартфонах. А сервис можно выбрать из Zoom и Google Meet. При этом, всеми основными функциями можно пользоваться без оплаты.

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Как законспектировать встречу

В первую очередь вам нужно скачать расширение для Google Chrome из Интернет-магазина Chrome. После установки расширения, его значок должен появиться в соответствующем блоке в правом вернем углу экрана. Если вы его не видите, вы можете найти его в списке и закрепить отдельно.

Теперь, когда вы открываете Google Meet, вам просто нужно нажать на расширение и выбрать запись. Вы будете видеть, как стенограмма ведется в правом верхнем углу экрана. Вы в любое время сможете остановить этот процесс, изменить размер шрифта или настроить некоторые другие параметры, если это будет вам нужно.

Нужна ли учетная запись

Конечно, как и любой подобный инструмент, Otter.ai работает только, если у вас есть там своя учетная запись. Это пригодится вам не только для начала ведения стенограммы, но и для того, чтобы сохранить ее после окончания разговора. Сохранение будет произведено автоматически — вам ничего не надо будет для этого делать.

Здесь также стоит отметить, что Google предлагает собственное решение для записи разговоров в Google Meet. Однако Otter.ai работает лучше и надежнее.

Наверное, в скором времени мы разучимся печатать, как в свое время разучились писать. Мы все будем делать голосом. Потом изобретут какой-нибудь мыслительный интерфейс и мы перестанем разговаривать. Но это все антиутопические сюжеты. Пока это просто удобнее, чем вслушиваться в сказанное и записывать это. Если надо — пользуйтесь.