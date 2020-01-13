Многим из нас есть, что скрывать. Вероятно, в в памяти вашего смартфона тоже есть фотографии, видео и другие файлы, которые не стоит видеть посторонним. Несмотря на то, что подавляющее большинство смартфонов сегодня оснащается всевозможными методами защиты, без сторонних решений для приватности и безопасности зачастую не обойтись. Ведь конфиденциальность ваших фотографий и видео — это, пожалуй, не менее важно, чем не дать в руки злоумышленников данные кредитных карт. Достаточно вспомнить многочисленные скандалы с утечкой фото в сеть.

Приложений, которые позволяют скрывать файлы на телефоне, немало в Google Play, однако функциональность большинства из них ограничена только фотографиями и видео. LOCKED в этом плане выгодно выделяется, поскольку умеет надежно скрывать и зашифровывать любые личные файлы. Вдобавок приложение оснащено различными функциями с собственным безопасным браузером и защищенным хранилищем данных.

После загрузки программы, вы можете установить пароль на это приложение, задать секретный вопрос и активировать опцию «маскировки» — программа может «притворяться» обычным калькулятором, и только вы будете знать, как получить доступ к хранилищу. Также следует зарегистрировать электронный ящик на случай, если вы этот пароль забудете.

Нажав на значок «+» в правом нижнем углу, вы сможете добавить фотографии, видео из вашей галереи или любой другой файл, который хотели бы скрыть от посторонних глаз. После перемещения в LOCKED, в галерее те же добавленные фото доступны уже не будут.

Для всех файлов можно выбрать между полным и упрощенным шифрованием, после чего они будут надежно скрыты от посторонних. Все фото, видео и документы, которые вы добавите в приложение, окажутся в секретном сейфе, доступ к которому будете иметь только вы с помощью пароля, графического ключа или отпечатка пальца. У приложения грамотный продуманный дизайн и есть поддержка темной темы — возможно, не самая нужная штука для подобной программы, но все равно приятно.

Конечно, когда такое приложение есть на рабочем столе смартфона, это может вызвать вопросы у посторонних. Не попасться на использовании секретного хранилища поможет режим маскировки под калькулятор. Для всех остальных при открытие приложения будет открываться обычный калькулятор, а уже вы будете знать комбинацию для доступа к хранилищу.

В боковом меню приложения реализован доступ к секретному браузеру (где, естественно, не сохраняется история посещений и пароли), а также зашифрованному блокноту. Там можно сохранять, например, конфиденциальную информацию, номера телефонов, которые не хотелось бы «светить» в адресной книге, и многое другое.

LOCKED подойдет каждому, кто хочет организовать персональное хранилище файлов на смартфоне, к которому никто не сможет подобраться. Согласитесь, не всеми файлами, которые находятся на вашем смартфоне, вы бы хотели поделиться с другими. И дело даже не в интимных фотографиях или запрещенных видео. У человека всегда должно быть личное пространство. И даже если вы не даете свой смартфон никому в руки, лишняя безопасность не помешает — на случай, если телефон утерян.

Главное — пользоваться приложением можно совершенно бесплатно. Есть, конечно, премиум-функции вроде отключения рекламы, запрета скриншотов и встряхивания для перехода на домашний экран, но многим будет достаточно и стандартной функциональности. Хотя наш фаворит — «селфи взломщика», когда телефон делает фото взломщика при неправильном вводе пароля, и подменное хранилище — имитация содержимого с использованием подложного пароля. Скачать приложение можно по ссылке ниже.