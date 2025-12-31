Как установить бета-версию Telegram на Android, и для чего она нужна

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров в России. Его все еще загружают и обновляют посредством Google Play и других источников, несмотря на все ограничения. Но лишь малая часть пользователей знает, что помимо стандартного приложения существует бета-версия Telegram. Она существует отдельно от основного клиента мессенджера, хотя в ней продолжают оставаться все ваши чаты. Но зачем нужен Telegram Beta, и где его найти?

Как установить бета-версию Telegram на Android, и для чего она нужна. Помощь в установке бета-версии Telegram. Фото.

Помощь в установке бета-версии Telegram

Что дает бета-версия Telegram

Telegram Beta — это тестовая версия мессенджера, необходимая как разработчикам, так и обычным пользователям. Первым она позволяет исправить ошибки перед выпуском полноценного обновления, а вторым — получить доступ к эксклюзивным функциям, которые появляются здесь раньше, чем в стандартном приложении.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Плюсы бета-версии Telegram очевидны. Но вместе с тем важно оценивать риски. Telegram Beta — тестовая сборка, а потому при использовании мессенджера могут возникать ошибки, о которых желательно сообщать через обратную связь приложения, чтобы разработчики успели исправить их к релизу полноценного обновления.

Где скачать Telegram Beta

Скачать бета-версию Telegram можно только через сторонние источники. В частности, она доступна на сайтах App Center и APK Pure, где предлагается загрузить APK-файл тестовой сборки мессенджера.

Telegram Beta в App Center

Telegram Beta в APK Pure

APK — это установочный пакет приложения, который устанавливается вручную, а не автоматически, как в случае с играми и программами из Google Play. Потому важно отдельно проговорить порядок инсталляции.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как установить бета-версию Telegram

Установить Telegram Beta можно после загрузки APK-файла через один из предложенных источников. Далее остается сделать следующее:

  1. Открыть APK Telegram Beta.
  2. Во всплывающем окне нажать кнопку «Установить».
  3. Дождаться завершения установки.
Как установить бета-версию Telegram. Telegram Beta устанавливается как обычный APK-файл. Фото.

Telegram Beta устанавливается как обычный APK-файл

Если вы впервые открываете APK, вам понадобится предоставить разрешение на установку из неизвестных источников. О том, как это сделать, можно прочитать в отдельном материале.

Теги
Новости по теме
Какие Xiaomi получат обновление Android 20
Как установить пароль для входа в MAX на Android, чтобы защитить аккаунт в национальном мессенджере
В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет
Лонгриды для вас
Что быстрее всего разряжает Android-смартфон

Сколько бы производители ни увеличивали емкость аккумуляторов, автономность смартфонов оставляет желать лучшего. У редких людей мобильные устройства доживают до конца дня, и даже сутки работы — отнюдь не самый впечатляющий показатель, учитывая то, как долго держали заряд кнопочные модели. Есть множество способов исправления ситуации от режима энергосбережения до отключения отдельных функций, но важно смотреть в корень проблемы, имея четко представление относительно того, что быстрее всего разряжает телефон. Так вы сможете внести изменения в свои паттерны поведения и улучшить автономность, не отказываясь от важных вещей.

Читать далее
Смартфоны 2026 года: персональный контекстный процессор

К 2026 году смартфон https://www.citilink.ru/catalog/smartfony/ окончательно трансформируется из коммуникатора и медиаплеера в персональный контекстный процессор — компактное устройство, чья главная задача заключается в непрерывном анализе окружающего мира и предоставлении пользователю релевантной информации или действий до формирования явного запроса. Его ключевое отличие от смартфонов 2025 года — переход от реактивного ассистента к проактивному цифровому интуитивному интерфейсу, глубоко интегрированному в физическую реальность.

Читать далее
Почему стоит установить мессенджер MAX на смартфон, даже если вас не заставляли

Да, мы снова про MAX, и нет, нас не заставили. На самом деле, информационное пространство буквально пронизано мессенджером MAX. Причем преимущественно в негативном ключе: кого-то заставили его установить на работе, кто-то считает, что запрашивает слишком много разрешений, и всё в этом роде. Но давайте немного абстрагируемся от всего этого и подумаем, а почему стоит установить MAX на свой смартфон самому, без какого-либо принуждения. Например, я это сделал еще летом, до всей движухи, и не пожалел.

Читать далее
Новости партнеров
Зачем может понадобиться преобразование аудио и видео в текст?
Зачем может понадобиться преобразование аудио и видео в текст?
5 аэрокосмических прорывов 2025 года
5 аэрокосмических прорывов 2025 года
Крупные инвесторы выводят деньги из криптовалютных ETF. Что это значит для Биткоина?
Крупные инвесторы выводят деньги из криптовалютных ETF. Что это значит для Биткоина?