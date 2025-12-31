Как установить бета-версию Telegram на Android, и для чего она нужна

Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров в России. Его все еще загружают и обновляют посредством Google Play и других источников, несмотря на все ограничения. Но лишь малая часть пользователей знает, что помимо стандартного приложения существует бета-версия Telegram. Она существует отдельно от основного клиента мессенджера, хотя в ней продолжают оставаться все ваши чаты. Но зачем нужен Telegram Beta, и где его найти?

Что дает бета-версия Telegram

Telegram Beta — это тестовая версия мессенджера, необходимая как разработчикам, так и обычным пользователям. Первым она позволяет исправить ошибки перед выпуском полноценного обновления, а вторым — получить доступ к эксклюзивным функциям, которые появляются здесь раньше, чем в стандартном приложении.

Плюсы бета-версии Telegram очевидны. Но вместе с тем важно оценивать риски. Telegram Beta — тестовая сборка, а потому при использовании мессенджера могут возникать ошибки, о которых желательно сообщать через обратную связь приложения, чтобы разработчики успели исправить их к релизу полноценного обновления.

Где скачать Telegram Beta

Скачать бета-версию Telegram можно только через сторонние источники. В частности, она доступна на сайтах App Center и APK Pure, где предлагается загрузить APK-файл тестовой сборки мессенджера.

Telegram Beta в App Center

Telegram Beta в APK Pure

APK — это установочный пакет приложения, который устанавливается вручную, а не автоматически, как в случае с играми и программами из Google Play. Потому важно отдельно проговорить порядок инсталляции.

Как установить бета-версию Telegram

Установить Telegram Beta можно после загрузки APK-файла через один из предложенных источников. Далее остается сделать следующее:

Открыть APK Telegram Beta. Во всплывающем окне нажать кнопку «Установить». Дождаться завершения установки.

Если вы впервые открываете APK, вам понадобится предоставить разрешение на установку из неизвестных источников. О том, как это сделать, можно прочитать в отдельном материале.