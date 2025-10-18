Как установить MAX на смартфон Android и правильно настроить национальный мессенджер

Хотим мы того или нет, но мессенджер MAX сегодня становится едва ли не обязательным. Позвонить через WhatsApp и Telegram нельзя, а приложение, созданное по указу президента, активно используется на работе и в учебе. Поэтому любому рано или поздно пригодится инструкция о том, как скачать и установить MAX на телефон. Предлагаем вашему вниманию подробный план действий, а также советы по настройке национального мессенджера.

Где можно скачать мессенджер MAX

Скачать MAX можно почти в любом магазине приложений. В частности, вы можете найти:

На момент публикации материала MAX работает на Android 10 и более современных версиях операционной системы. Доступность мессенджера зависит от вашего региона. Так, в Google Play его могут скачать только владельцы российских аккаунтов.

Как установить мессенджер MAX

Алгоритм установки приложения MAX зависит от того, где вы его загружаете. Если для скачивания используется стандартный магазин (Google Play или AppGallery), то достаточно нажать кнопку «Скачать», после чего остается дождаться окончания загрузки и автоматической установки.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Чтобы установить MAX через RuStore, по окончании скачивания нужно подтвердить действие через диалоговое окно. Нажмите кнопку «Установить», чтобы завершить инсталляцию.

После установки иконка приложения MAX появится либо на главном экране смартфона, либо в меню установленных программ. Расположения ярлыка зависит от выбранного вами типа рабочего стола.

Как зарегистрироваться в MAX

Регистрация в MAX осуществляется по номеру телефона. Причем национальный мессенджер принимает только номера России и Беларуси. Вот, как создать аккаунт в MAX:

Запустите приложение. Введите номер телефона. Подтвердите вход при помощи одноразового кода через SMS. Укажите имя и фамилию. Выберите аватар.

После этого перед вами откроются все возможности мессенджера MAX. Вы сможете общаться с другими людьми, а также читать новостные и развлекательные каналы.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как пользоваться приложением MAX

Приложение MAX — это мессенджер, почти полностью скопированный с Telegram. Если вы пользовались им, то адаптация к MAX не займет много времени. На главном экране приложения находятся ваши чаты, подписки на каналы и боты. Также предусмотрены отдельные вкладки для контактов и звонков.

Настройки MAX находятся во вкладке «Профиль». Там вы можете включить безопасный режим или, например, создать Цифровой ID. О том, как это сделать, мы писали отдельно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Настройка мессенджера MAX

Настройка приложения MAX заключается в предоставлении национальному мессенджеру целого ряда разрешений: доступ к контактам, камере, микрофону, файлам, геолокации и так далее. Это стандартная практика для любого мессенджера, будь то WhatsApp или Telegram.

При этом не забудьте ознакомиться с политикой конфиденциальности MAX, согласно которой ваши данные могут быть переданы третьим лицам. Если вы опасаетесь национального мессенджера, то обязательно прочитайте наш текст, где мы писали, как безопасно пользоваться MAX.