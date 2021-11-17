Как установить приложение на Android TV со смартфона или компьютера

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Иван Герасимов 0

Умный телевизор на Android — невероятно удобная вещь. Приложения заменяют вам эфирные каналы, а это, пожалуй, намного полезнее. Кроме того, вы можете установить любые Android-приложения на свой телевизор несколькими способами. Ну, почти любые. Во всяком случае, мне пришлось немного повозиться, чтобы разобраться в этом деле — для себя я извлек все тонкости установки приложений и готов поделиться с вами. В Интернете вы можете найти множество инструкций, но в них не прописаны некоторые нюансы. Делюсь с вами опытом, как правильно установить приложения на Android TV, куда нажать и какие приложения для этого использовать.

Рассказываем, как установить любые приложения на Android TV

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Как передать файлы с компьютера на телевизор

Для этого вам необходимо скачать парочку приложений на ПК и свой Android TV. Откройте Play Market на телевизоре и найдите приложение Send Files To TV. Оно бесплатное, но включает покупки.

Через приложение удобно передавать файлы с ПК на Android TV

  • Установите его и зайдите в Настройки Android TV, чтобы дать необходимые разрешения для передачи файлов;
  • Выберите «Приложения», затем прокрутите вниз до пункта «Разрешения приложений»;
  • В списке разрешений спуститесь в самый низ списка, выбрав «Файлы и медиафайлы»;
  • Ищем наше приложение Send Files To TV и нажимаем ОК на пульте;
  • Выберите «Разрешить», чтобы у программы был доступ к файлам на ТВ.

Без этого разрешения приложение не сможет работать с .apk

На этом не все. Важно разрешить установку и работу неизвестным приложениям.

  • Возвращаемся назад в «Приложения» и выбираем «Безопасность и ограничения», затем «Неизвестные источники»;
  • Активируем ползунок возле нашей программы Send Files To TV.

Приходится немного покопаться в настройках, но оно того стоит

Теперь необходимо установить такую же программу на ваш ПК. Честно говоря, было большой проблемой найти ее: из Microsoft Store она удалена, а в других источниках нужно сильно постараться, чтобы ее найти. Но программу можно скачать по этой ссылке. Можно смело устанавливать — вирусов там нет, я проверил.

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Вам понадобится файловый менеджер для установки файла на телевизоре. Советую Solid Explorer, он бесплатен и есть в Play Market для Android TV, прост и понятен в использовании. Важно дать ему доступ к файловой системе и установке неизвестных приложений.

Solid Explorer прост и понятен в использовании

  • В настройках снова выбираем «Приложения»;
  • Заходим в пункт «Разрешения приложений», потом «Файлы и медиафайлы»;
  • Включаем «Разрешить» в Solid Explorer;
  • Возвращаемся назад и заходим в «Безопасность и ограничения», выбираем неизвестные источники и активируем ползунок возле Solid Explorer.

Программа установлена и все необходимые разрешения даны. Далее нужно зайти на сайт APK Mirror с компьютера — именно приложения, скачанные оттуда, работают на Android TV. Все мои попытки установить тот же Google Chrome с сайта Google закончились провалом.

Все мои неудачные попытки установить Google Chrome на Android TV

И телевизор, и ПК должны быть подключены к одной Wi-Fi сети!

  • После установки Send Files To TV иконка будет висеть в трэе. Также запустите программу на телевизоре;
  • Нажмите правой кнопкой мыши «Send Files»: выберите файл .apk на компьютере;
  • Затем в окошке выберите свой телевизор, чтобы отправить файл. Обязательно запустите программу на своем ТВ: иначе компьютер не найдет устройство;
  • Щелкните дважды по устройству: начнется передача файла.
  • После окончания передачи мы заходим в Solid Explorer и выбираем папку Downloads. Открываем файл .apk и начинаем установку.

Далее не должно произойти никаких непредвиденных ситуаций. Google Chrome работает на Android TV, но для того, чтобы удобно им пользоваться, будет необходима беспроводная клавиатура и мышь. Таким образом вы можете установить приложение на Android TV.

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Как отправить файл с телефона на телевизор

То же самое можно провернуть, отправив файл со смартфона на Android на свой телевизор.

  • Скачиваем Send Files To TV из Google Play на смартфон
  • Устанавливаем, если еще не было установлено такое же приложение на Android TV из Play Market
  • После этого откройте приложение Send Files to TV на обоих устройствах. Теперь нажмите «Отправить» на вашем смартфоне и выберите файл APK, который вы хотите отправить.
  • На телевизоре открываем Solid Explorer, выбираем папку Downloads и устанаваливаем программу.

Таким же образом работает и приложения Send Files To TV для смартфона

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Таким образом можно устанавливать любые приложения на Android TV. Не забудьте подключить мышь или клавиатуру, чтобы пользоваться ими было удобно. Все-таки от пульта в навигации по Google Chrome особого смысла нет.

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