Как установить приложение на Android TV со смартфона или компьютера

Умный телевизор на Android — невероятно удобная вещь. Приложения заменяют вам эфирные каналы, а это, пожалуй, намного полезнее. Кроме того, вы можете установить любые Android-приложения на свой телевизор несколькими способами. Ну, почти любые. Во всяком случае, мне пришлось немного повозиться, чтобы разобраться в этом деле — для себя я извлек все тонкости установки приложений и готов поделиться с вами. В Интернете вы можете найти множество инструкций, но в них не прописаны некоторые нюансы. Делюсь с вами опытом, как правильно установить приложения на Android TV, куда нажать и какие приложения для этого использовать.
Читайте по теме: Купил телевизор с Android TV. Первые впечатления
Как передать файлы с компьютера на телевизор
Для этого вам необходимо скачать парочку приложений на ПК и свой Android TV. Откройте Play Market на телевизоре и найдите приложение Send Files To TV. Оно бесплатное, но включает покупки.
- Установите его и зайдите в Настройки Android TV, чтобы дать необходимые разрешения для передачи файлов;
- Выберите «Приложения», затем прокрутите вниз до пункта «Разрешения приложений»;
- В списке разрешений спуститесь в самый низ списка, выбрав «Файлы и медиафайлы»;
- Ищем наше приложение Send Files To TV и нажимаем ОК на пульте;
- Выберите «Разрешить», чтобы у программы был доступ к файлам на ТВ.
На этом не все. Важно разрешить установку и работу неизвестным приложениям.
- Возвращаемся назад в «Приложения» и выбираем «Безопасность и ограничения», затем «Неизвестные источники»;
- Активируем ползунок возле нашей программы Send Files To TV.
Теперь необходимо установить такую же программу на ваш ПК. Честно говоря, было большой проблемой найти ее: из Microsoft Store она удалена, а в других источниках нужно сильно постараться, чтобы ее найти. Но программу можно скачать по этой ссылке. Можно смело устанавливать — вирусов там нет, я проверил.
Наш канал в Яндекс.Дзене - кладезь полезных инструкций! Не забудьте подписаться!
Вам понадобится файловый менеджер для установки файла на телевизоре. Советую Solid Explorer, он бесплатен и есть в Play Market для Android TV, прост и понятен в использовании. Важно дать ему доступ к файловой системе и установке неизвестных приложений.
- В настройках снова выбираем «Приложения»;
- Заходим в пункт «Разрешения приложений», потом «Файлы и медиафайлы»;
- Включаем «Разрешить» в Solid Explorer;
- Возвращаемся назад и заходим в «Безопасность и ограничения», выбираем неизвестные источники и активируем ползунок возле Solid Explorer.
Программа установлена и все необходимые разрешения даны. Далее нужно зайти на сайт APK Mirror с компьютера — именно приложения, скачанные оттуда, работают на Android TV. Все мои попытки установить тот же Google Chrome с сайта Google закончились провалом.
И телевизор, и ПК должны быть подключены к одной Wi-Fi сети!
- После установки Send Files To TV иконка будет висеть в трэе. Также запустите программу на телевизоре;
- Нажмите правой кнопкой мыши «Send Files»: выберите файл .apk на компьютере;
- Затем в окошке выберите свой телевизор, чтобы отправить файл. Обязательно запустите программу на своем ТВ: иначе компьютер не найдет устройство;
- Щелкните дважды по устройству: начнется передача файла.
- После окончания передачи мы заходим в Solid Explorer и выбираем папку Downloads. Открываем файл .apk и начинаем установку.
Далее не должно произойти никаких непредвиденных ситуаций. Google Chrome работает на Android TV, но для того, чтобы удобно им пользоваться, будет необходима беспроводная клавиатура и мышь. Таким образом вы можете установить приложение на Android TV.
Читайте также: Что я понял об Android TV за неделю
Как отправить файл с телефона на телевизор
То же самое можно провернуть, отправив файл со смартфона на Android на свой телевизор.
- Скачиваем Send Files To TV из Google Play на смартфон
- Устанавливаем, если еще не было установлено такое же приложение на Android TV из Play Market
- После этого откройте приложение Send Files to TV на обоих устройствах. Теперь нажмите «Отправить» на вашем смартфоне и выберите файл APK, который вы хотите отправить.
- На телевизоре открываем Solid Explorer, выбираем папку Downloads и устанаваливаем программу.
Остались вопросы? Пишите в наш Telegram-чат - подскажем решение!
Таким образом можно устанавливать любые приложения на Android TV. Не забудьте подключить мышь или клавиатуру, чтобы пользоваться ими было удобно. Все-таки от пульта в навигации по Google Chrome особого смысла нет.