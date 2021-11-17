Как установить приложение на Android TV со смартфона или компьютера

Умный телевизор на Android — невероятно удобная вещь. Приложения заменяют вам эфирные каналы, а это, пожалуй, намного полезнее. Кроме того, вы можете установить любые Android-приложения на свой телевизор несколькими способами. Ну, почти любые. Во всяком случае, мне пришлось немного повозиться, чтобы разобраться в этом деле — для себя я извлек все тонкости установки приложений и готов поделиться с вами. В Интернете вы можете найти множество инструкций, но в них не прописаны некоторые нюансы. Делюсь с вами опытом, как правильно установить приложения на Android TV, куда нажать и какие приложения для этого использовать.

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Как передать файлы с компьютера на телевизор

Для этого вам необходимо скачать парочку приложений на ПК и свой Android TV. Откройте Play Market на телевизоре и найдите приложение Send Files To TV. Оно бесплатное, но включает покупки.

Установите его и зайдите в Настройки Android TV, чтобы дать необходимые разрешения для передачи файлов;

Выберите «Приложения», затем прокрутите вниз до пункта «Разрешения приложений»;

В списке разрешений спуститесь в самый низ списка, выбрав «Файлы и медиафайлы»;

Ищем наше приложение Send Files To TV и нажимаем ОК на пульте;

и нажимаем ОК на пульте; Выберите «Разрешить», чтобы у программы был доступ к файлам на ТВ.

На этом не все. Важно разрешить установку и работу неизвестным приложениям.

Возвращаемся назад в «Приложения» и выбираем «Безопасность и ограничения», затем «Неизвестные источники»;

Активируем ползунок возле нашей программы Send Files To TV.

Теперь необходимо установить такую же программу на ваш ПК. Честно говоря, было большой проблемой найти ее: из Microsoft Store она удалена, а в других источниках нужно сильно постараться, чтобы ее найти. Но программу можно скачать по этой ссылке. Можно смело устанавливать — вирусов там нет, я проверил.

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Вам понадобится файловый менеджер для установки файла на телевизоре. Советую Solid Explorer, он бесплатен и есть в Play Market для Android TV, прост и понятен в использовании. Важно дать ему доступ к файловой системе и установке неизвестных приложений.

В настройках снова выбираем «Приложения»;

Заходим в пункт «Разрешения приложений», потом «Файлы и медиафайлы»;

Включаем «Разрешить» в Solid Explorer;

Возвращаемся назад и заходим в «Безопасность и ограничения», выбираем неизвестные источники и активируем ползунок возле Solid Explorer.

Программа установлена и все необходимые разрешения даны. Далее нужно зайти на сайт APK Mirror с компьютера — именно приложения, скачанные оттуда, работают на Android TV. Все мои попытки установить тот же Google Chrome с сайта Google закончились провалом.

И телевизор, и ПК должны быть подключены к одной Wi-Fi сети!

После установки Send Files To TV иконка будет висеть в трэе. Также запустите программу на телевизоре;

Нажмите правой кнопкой мыши «Send Files»: выберите файл .apk на компьютере;

Затем в окошке выберите свой телевизор, чтобы отправить файл. Обязательно запустите программу на своем ТВ: иначе компьютер не найдет устройство;

Щелкните дважды по устройству: начнется передача файла.

После окончания передачи мы заходим в Solid Explorer и выбираем папку Downloads. Открываем файл .apk и начинаем установку.

Далее не должно произойти никаких непредвиденных ситуаций. Google Chrome работает на Android TV, но для того, чтобы удобно им пользоваться, будет необходима беспроводная клавиатура и мышь. Таким образом вы можете установить приложение на Android TV.

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Как отправить файл с телефона на телевизор

То же самое можно провернуть, отправив файл со смартфона на Android на свой телевизор.

Скачиваем Send Files To TV из Google Play на смартфон

Устанавливаем, если еще не было установлено такое же приложение на Android TV из Play Market

После этого откройте приложение Send Files to TV на обоих устройствах. Теперь нажмите «Отправить» на вашем смартфоне и выберите файл APK, который вы хотите отправить.

На телевизоре открываем Solid Explorer, выбираем папку Downloads и устанаваливаем программу.

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Таким образом можно устанавливать любые приложения на Android TV. Не забудьте подключить мышь или клавиатуру, чтобы пользоваться ими было удобно. Все-таки от пульта в навигации по Google Chrome особого смысла нет.