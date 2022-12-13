Как войти на сайт без логина и пароля через Google Chrome

Google начинает постепенно выпускать обновление Chrome: на самом деле, оно является одним из самых масштабных за последнее время. Так, обновленная версия браузера получит энергосберегающий режим и функцию экономии оперативной памяти. Но и это не всё: в Google Chrome появится Passkeys — возможность входа без пароля, причем доступна она будет на Android, Mac и Windows. Напомню, ранее эту функцию анонсировала Apple в iOS 16. Рассказываем, как войти на сайты без пароля в Хроме и когда эта функция будет доступна для всех пользователей.

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Обновление Гугл Хром на Андроид

Google анонсировала свежий апдейт Гугл Хром: одной из самых ожидаемых фишек в нем будет появление входа без пароля с помощью Passkey. По сути, теперь можно войти на сайт с помощью отпечатка пальца, а уже существующие данные синхронизируются через менеджер паролей Google или любой другой, у которого есть поддержка Passkeys.

Фишка Passkeys в том, что пароля как такового не будет — вместо него используется любой из доступных механизмов разблокировки смартфона, будь то сканер отпечатка пальца или распознавание по лицу. При регистрации на сайте создается виртуальный ключ доступа — он и хранится на устройстве пользователя, поэтому пользоваться им сможете только вы.

Фактически это аналог аппаратного ключа, который немного сложнее потерять, а если утечка и случится, то попав к злоумышленникам, он будет попросту бесполезным без вашего лица или отпечатка пальца. Так что, потерять смартфон становится не так страшно, как ранее. Во многом распространение авторизации без пароля зависит и от разработчиков, поэтому Google заранее оповестил их в своем блоге. Давайте посмотрим, как работает Passkeys.

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Как пользоваться Passkeys

На самом деле, ничего сложного в использовании Passkeys нет. Вам всего лишь нужен сайт, который поддерживает эту технологию: на данный момент, их не так много, но можно попробовать сайты:

Далее просто следуйте инструкции.

Откройте сайт с поддержкой Passkeys.

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.

Выберите регистрацию с помощью электронной почты.

На экране появится запрос на создание ключа для учетной записи. Подтвердите его.

После этого система предложит использовать Passkeys или обычный пароль, состоящий из букв: нажмите «Continue» и приложите палец к сканеру отпечатка, чтобы создать ключ доступа.

Приятно, что функция работает и с уже созданными аккаунтами. Например, при входе на сайт система спросит, хотите ли вы использовать существующий пароль или Passkeys. Если отпечаток по какой-то причине не распознается, то можно нажать «Использовать PIN» и ввести комбинацию символов.

При входе на сайт через Chrome на Windows 11 система предложит вам использовать одноразовый QR-код, который нужно будет отсканировать со смартфона на Android или iOS. Возникает вопрос, почему нельзя войти на сайт в Хроме без пароля, используя сканер отпечатка на ноутбуке? Все очень просто: так как ключ доступа может храниться лишь на одном устройстве, то на другом войти в аккаунт по отпечатку нельзя.

Google объясняет это тем, что ключ доступа остается на смартфоне при входе на сайт на другом устройстве, поэтому сопряжение производится с помощью QR-кода. Кстати, разработчики внедрят Passkeys в Chrome на iOS и в Хромбуки, но это займет некоторое время, так как предварительно технология должна получить широкое распространение.

При необходимости можно будет просмотреть все сайты, на которые вы входили с помощью Passkeys в настройках Chrome — то есть, почти все то же самое, только безопаснее. Кстати, опробовать бесключевой доступ на сайт можно уже сейчас по этой ссылке, а узнать, как эта функция работает на iPhone — в нашем материале.

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Интересно, что Passkeys мог бы экономить вам уйму времени. Например, при входе на сайт банка: в Тинькофф сеанс прекращается автоматически через несколько минут или при закрытии вкладки, а для очередной авторизации в личном кабинете нужен одноразовый пароль. Теоретически мороку с паролями могла бы заменить технология Passkeys.

Упрощает использование Passkeys и менеджер паролей Google за счет синхронизации между устройствами: если вы потеряете доступ к одному из гаджетов, то все равно сможете зайти в учетную запись с помощью отпечатка пальца. Функция должна появиться до конца декабря в апдейте под номером 108.