Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Telegram для Android и для iOS долгое время были двумя разными приложениями по части дизайна, хотя функционально — почти одно и то же. И если владелец iPhone берет в руки смартфон на Андроиде, то заметит, что мессенджер выглядит совершенно иначе. Скоро таких проблем не будет благодаря дизайну Liquid Glass, который активно внедряют в версии для обеих ОС. Смотрим, каким будет Телеграма после редизайна в 2026 году.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Большое обновление дизайна в Телеграм — теперь как у iPhone! Фото.

Большое обновление дизайна в Телеграм — теперь как у iPhone!

Новый дизайн Телеграма обнаружил наш читатель. Мы скачали бета-версию приложения и убедились, что все именно так. Первое, что бросается в глаза — нижняя плавающая панель со вкладками как на iPhone, хотя на Android ее никогда не было. Есть намек на интерфейс Liquid Glass, но пока эффектов прозрачности не так много. Все сделано как и в Telegram для Айфона: те же иконки, та же анимация.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Главное изменение — нижняя плавающая панель со вкладками. Фото.

Главное изменение — нижняя плавающая панель со вкладками

Новая версия Телеграма уже не имеет привычного бокового меню, которое открывалось по нажатию трех полосок вверху — от него решили избавиться. Теперь вместо клавиши располагается иконка сторис от вашего собеседника. По умолчанию остается поисковая строка, которую решили сделать вместо иконки.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Поисковая строка теперь всегда есть на главном экране. Фото.

Поисковая строка теперь всегда есть на главном экране

Также убрали кнопку поиска справа вверху — вместо нее контекстное меню и клавиша загрузки сторис. Из интересных особенностей: убрали полоски, разделяющие чаты на главном экране. Теперь это единое полотно без отвлекающих элементов, хотя в поиске они остались.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Вверху появилось меню вместо кнопки поиска. Фото.

Вверху появилось меню вместо кнопки поиска

Ну и для самых внимательных — новые настройки в Telegram. Отсюда убрали информацию о профиле, свернув ее в раздел «Аккаунт», а также сделали цветные иконки. Вроде и лаконично, но пока сыро: аватарку перекрывает вырез фронтальной камеры и отсутствует перевод на русский.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Новое меню настроек теперь не содержит информацию о вашем профиле. Фото.

Новое меню настроек теперь не содержит информацию о вашем профиле

Слегка видоизменилась вкладка «Мой профиль» в Telegram с Liquid Glass: вверху появились кнопки с установкой аватарки, загрузкой сторис и настройки. В левом верхнем углу — QR-код вашего профиля для быстрой отправки, снизу — компактная овальная кнопка «Добавить» вместо большой прямоугольной из старых версий.

Как выглядит Telegram для Android с дизайном Liquid Glass как у Айфона после обновления. Также изменилась страница профиля. Фото.

Также изменилась страница профиля

Качать Telegram Beta не рекомендуем: приложение сырое, содержит массу ошибок и может работать некорректно. Лучше дождаться официального релиза, который, скорее всего, теперь уже состоится в 2026 году. Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш канал в Телеграм!

