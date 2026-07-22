Доставка цветов — всегда головная боль. Дальше начинается час листания сайтов, где цена букета есть, а стоимости доставки нет. Яндекс подошёл к этому по-своему и выпустил отдельное приложение «Яндекс Цветы», выделив доставку букетов и подарков из «Яндекс Еды» в самостоятельный сервис. По сути перед вами еще одно важное приложение, которую нужно скачать на Android прямо сейчас. Разбираемся, как оформить заказ цветов с доставкой и когда курьер приедет бесплатно.

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Что такое Яндекс Цветы и откуда взялся сервис

Яндекс Цветы это приложение, заточенное только под букеты и подарки. Направление жило внутри «Яндекс Еды» с 2022 года, в середине июля 2026 года получило собственный раздел в Яндекс Go, а теперь окончательно отделилось. Сейчас сервис объединяет больше 3 тысяч продавцов в 300+ городах России, и в первом квартале продажи цветов выросли более чем вдвое год к году.

Любопытная деталь: до этого Яндекс присматривался к покупке маркетплейса Flowwow за сумму свыше 8 млрд рублей, но тот передумал продаваться. Пришлось строить своё.

При этом доставка цветов Яндекса есть давно: кто пользуется Яндекс Едой или Деливери, в курсе, что в этих сервисах была такая возможность. Да и сама компания регулярно раздает промокоды в Своих Плюсах как это было, например, с подпиской на матчи ЧМ-2026. Скачать можно в RuStore и Google Play.

Скачать в Google Play

Скачать в RuStore

Как заказать цветы с доставкой: пошаговая инструкция

Тут всё устроено привычно, примерно как запись к врачу через Госуслуги: пара экранов и готово.

Откройте приложение и укажите адрес получателя. Время доставки считается именно от него, а не от вашего дома. Зайдите в фильтры и задайте вилку по цене, вид цветов и скорость доставки. Так проще всего понять, где заказать цветы в нужном районе прямо сегодня. Выберите букет в карточке продавца. В каталоге есть и классические розы с хризантемами, и составные композиции подороже.

Оплатите заказ и следите за статусом. Карты подтягиваются автоматически из вашего аккаунта. Разумеется, есть оплата через Яндекс Пэй, а карту можно бесплатно завести по этой ссылке!

Оформить карту Яндекс Пэй

Сколько стоит доставка цветов через Яндекс

Главная фишка сервиса: если заказ везёт курьер Яндекса, доставка цветов бесплатная независимо от суммы покупки. Никаких порогов в 2000 рублей, как у большинства цветочных.

Если букет доставляет сам продавец , цена и срок зависят от него и от расстояния до получателя. В среднем по сервису букет приезжает в течение часа, но в пиковые даты вроде 8 марта закладывайте запас.

, цена и срок зависят от него и от расстояния до получателя. В среднем по сервису букет приезжает в течение часа, но в пиковые даты вроде 8 марта закладывайте запас. Отдельно проверяйте промокоды на доставку цветов . В цветочном разделе Яндекса регулярно крутятся скидки на первый заказ, найти их можно в карточке магазина.

. В цветочном разделе Яндекса регулярно крутятся скидки на первый заказ, найти их можно в карточке магазина. Условия начисления баллов Плюса для нового приложения официально пока не объявлены, так что смотрите на экран оплаты перед подтверждением: там сразу видно итог.

Приложение Яндекс Цветы качать вовсе не обязательно — сервис встроен в Яндекс Go.

Яндекс Цветы — какие функции доступны сейчас

Работает отслеживание доставки цветов: после оформления видно все этапы, от сборки букета до передачи адресату. Работает чат с продавцом, через него согласуют замену цветка, оттенок, текст открытки и удобное время вручения. Это заметно снижает шанс получить не то, что было на фото. Из обещанного в ближайших планах:

тематические подборки к праздникам, юбилеям и памятным датам;

отправка букета по номеру телефона, когда адрес получателя вы не знаете;

расширение категории подарков за счёт сертификатов и десертов.

Пока выбор помимо цветов скромный. Если хочется добавить что-то к букету, посмотрите подборку подарков, которые не стыдно дарить, там вещи проверенные лично.

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Козырь здесь не в букетах, а в экосистеме. Логика заказа один в один как в «Яндекс Еде», привыкать не нужно: тот же профиль, те же сохранённые адреса и карты, те же курьеры. Приложение для заказа цветов можно и не качать, раздел живёт прямо в Яндекс Go. У Flowwow и локальных цветочных ассортимент шире и флорист ближе, зато тут предсказуемее сроки. А выложить результат теперь есть куда: в MAX появились истории.