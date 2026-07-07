За последнее время поиск бензина в России превратился из поездки до ближайшей АЗС в настоящий квест с непредсказуемым финалом. В 2026 году можно столкнуться с отсутствием топлива, большими очередями и ценами, успевшими подскочить на десятки процентов. Мы уже рассказывали о том, как искать бензин в России в новых условиях, но отдельно стоит поговорить о приложении Яндекс Заправки. Работает оно примерно так: вы подъезжаете к колонке, выбираете топливо на экране или голосом через Алису, а деньги списываются автоматически с привязанной карты. Разбираемся, как это настроить на Android, где искать выгоду и есть ли подводные камни.

Яндекс Заправки — что это и как работает

Яндекс Заправки — это сервис, который позволяет найти и оплатить топливо прямо из машины, не выходя к кассе и не общаясь с сотрудником. Все действия управляются через приложение: вы заранее видите цены на подключенных заправках и доступные скидки, а подъехав, выбираете колонку, указываете объём и оплачиваете картой, привязанной к сервису. То есть, если популярный в 2026 году сервис ГдеБенз позволяет лишь найти АЗС с бензином, то Яндекс Заправки помогают ещё и оплатить покупку.

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К сервису подключены более 10 тысяч заправок по всей России — это крупные сети вроде «Роснефти», «Башнефти», «ННК» и «Татнефти», а также мелкие компании, всего около 170 брендов. Для сравнения: если вы ездите по маршрутам одной сети, велик шанс, что она уже в списке.

Из полезного: купленное через приложение топливо застраховано — если оно вызовет неисправность автомобиля, партнёрские страховые компании компенсируют ущерб. Это круто в условиях перехода на бензин стандарта Евро-3. Кроме заправки через сервис можно оплатить мойку, товары из магазина на АЗС, страховку, проезд по платным трассам или вызвать эвакуатор.

Как найти бензин через Яндекс Заправки на Android

Отдельное приложение Яндекс Заправки» есть в Google Play, но пользоваться сервисом можно и без него — через другие приложения «Яндекса», где вы уже вошли по «Яндекс ID». Если Google Play у вас работает, проще поставить именно отдельное приложение.

Скачать Яндекс Заправки

Порядок первой настройки на Android выглядит так:

Установите приложение Яндекс Заправки из Google Play и откройте его. Войдите в аккаунт через «Яндекс ID». Включите геолокацию на смартфоне и нажмите кнопку «Заправить» — на карте появятся ближайшие заправки. Нажмите на нужную заправку, чтобы увидеть цены и получить промокод. Выбрав заправку, нажмите «Поехали» — приложение построит маршрут как навигатор.

Чтобы оплачивать топливо, нужно один раз привязать банковскую карту. Если у вас нет доступа к Google Play, о способах установки приложений в обход магазина мы рассказывали в материале про установку приложений без Google Play.

Как заправиться и оплатить топливо через Яндекс Заправки

Сама заправка занимает пару минут. Нужно подъехать к АЗС, подключенной к сервису — при включённом навигаторе система сама определит местоположение и найдёт нужную заправку. Дальше выбираете колонку и тип топлива голосом через «Алису» или касанием на экране.

После этого деньги автоматически спишутся с карты, а сотрудник заправки подойдёт и заправит автомобиль. Бумажных чеков не будет — всё хранится в приложении в электронном виде.

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Если нужен полный бак, после выбора колонки и типа топлива нажмите кнопку «Полный бак» и укажите объём — от 5 до 600 литров (по умолчанию стоит 60 л). Важное ограничение по оплате: подойдут только карты российских банков.

Баллы Яндекса и карты лояльности в Яндекс Заправках

Главная мысль здесь простая: без промокодов и скидок сервис не даёт автоматической выгоды. Промокоды появляются при нажатии на конкретную заправку, у разных АЗС свои акции, а часть скидок распространяется на все заказы — например, скидка на первый заказ. Все актуальные предложения собраны в разделе «Скидки и бонусы».

Способов сэкономить несколько, и их можно комбинировать:

Промокоды и акции конкретных заправок — проверяйте их перед каждой заправкой.

Подписка «Яндекс.Плюс» — часть стоимости можно оплачивать баллами «Плюса».

Карты лояльности топливных брендов — баллы копятся так же, как при обычной покупке, и добавляются к скидкам сервиса.

Несколько банковских карт — можно выбирать ту, где есть повышенный кэшбэк на категорию «АЗС».

Чтобы добавить бонусную карту, откройте раздел «Карты лояльности» на главном экране и разрешите приложению доступ к местоположению. После этого появится список заправок, чьи карты можно привязать. Накопленные по карте баллы можно тратить на топливо в той же сети — это дополнительная скидка поверх основных предложений.

Стоит ли пользоваться Яндекс Заправками в 2026 году

Сервис реально экономит время и нервы в понятных сценариях даже помимо дефицита топлива в России: плохая погода, желание не выходить из машины и не контактировать с сотрудниками, поездки по знакомым сетям заправок. Прозрачность тоже плюс — все оплаты и сэкономленные суммы видно в приложении, а бумажные чеки не теряются.

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При этом не стоит ждать скидки «просто так»: экономия завязана на промокодах, «Плюсе» и картах лояльности, а без них вы платите обычную цену. Если вы заправляетесь всегда на одной АЗС с уже настроенной оплатой и своей программой лояльности, отдельное приложение может и не понадобиться. А вот тем, кто много ездит по разным сетям, удобно иметь единый способ оплаты и видеть цены заранее.