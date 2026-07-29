Сегодня ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск, и заодно поползли слухи об опасности использования Telegram после запрета. Одновременно с этим заблокировали два альтернативных мессенджера. KakaoTalk и BIP перестали нормально работать на территории России. Оба сервиса раскручивали в соцсетях как замену Telegram, но теперь пользователи жалуются на проблемы с базовыми функциями. Если вы как раз присматривались к одному из них, есть смысл разобраться, что происходит и на что вообще можно рассчитывать.

Почему KakaoTalk и BIP не работают в России

Речь идёт о южнокорейском KakaoTalk и турецком BIP. Про оба мессенджера мы подробно рассказывали в тексте об альтернативах Telegram, которые работают в России. Но теперь в работе KakaoTalk и BIP возникают сбои.

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Пользователи обоих приложений столкнулись с проблемами при отправке сообщений, загрузке фотографий и видео с российских IP-адресов. При этом с IP других стран всё работает в прежнем режиме, но толку от альтернатив Telegram в таком случае нет, ведь мессенджер Дурова тоже запускается обходными путями.

Что не так с KakaoTalk и BIP

Сбои — это только часть истории. Стабильность, функциональность и удобство этих сервисов вызывали нарекания у россиян ещё до нынешних проблем. К KakaoTalk претензии были в основном по качеству связи и медиа. Рекой лились жалобы на плохое звучание голосовых сообщений, а также на сильное сжатие фото при отправке, из-за которого заметно падало качество снимков. Отдельно пользователи поднимали вопросы о защите личных данных, то есть насколько безопасно доверять переписку сервису.

У BIP набор проблем другой. Возникали сложности с синхронизацией данных между разными устройствами. Плюс часть функций оставалась недоступной без турецкого номера телефона для регистрации — а его у обычного пользователя в России попросту нет.

Как и чем заменить Telegram в России

Главный вывод из этой истории простой: популярность мессенджера за рубежом не гарантирует, что он нормально заработает в России. Прежде чем переносить туда общение, стоит проверить несколько базовых вещей.

можно ли зарегистрироваться на российский номер без иностранной сим-карты;

работает ли приложение стабильно;

не режет ли сервис качество фото, видео и голосовых;

синхронизируется ли переписка между телефоном и другими устройствами;

понятно ли, как сервис обращается с вашими личными данными.

Если хотя бы по половине пунктов есть сомнения, переносить туда всё общение рискованно. Мы уже разбирали, что за мессенджер imo заменил россиянам привычные сервисы, и это одна из немногих альтернатив Telegram наряду с государственным мессенджером MAX, к которому много вопросов по умолчанию.

Стоит ли переходить на KakaoTalk или BIP

Пока — скорее нет. На фоне сбоев, вопросов к качеству медиа и проблем с регистрацией по турецкому номеру оба сервиса выглядят не самой надёжной заменой Telegram, несмотря на активную рекламу в соцсетях. В такой ситуации даже на главные недостатки мессенджера MAX многие закроют глаза и перейдут как миленькие.

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Сейчас разумнее не бросаться в первый попавшийся мессенджер из рекламы, а дождаться, как поведут себя сервисы в ближайшее время, и держать под рукой запасной канал связи. Если общение критично, не переносите его целиком туда, где базовые функции работают с оговорками.