16 июля из Google Play разом пропала вся экосистема VK: сам «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, «Дзен» и почта Mail.ru. Причина простая, ЕС ввёл санкции против холдинга, а Google обязан их соблюдать. Если вы пользуетесь только официальным магазином и не хотите возиться с APK и RuStore, есть смысл скачать нужные приложения на Андроид заранее. Установленное продолжит работать, даже если карточка из стора исчезнет. Кстати, мы уже разбирали, заблокируют ли сам Google Play в России после удаления МАКС и VK.

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Приложения Яндекса, которые стоит скачать на Андроид

Именно приложения Яндекса могут вскоре удалить из Google Play. Первый звонок уже прозвучал, «Яндекс Пэй» убрали из зарубежных версий магазина, а Британия внесла дочерние банки холдинга в санкционные списки. Дальше всё идёт по знакомому сценарию, где за санкциями следует зачистка витрины. Нет сомнений, что сервисы Яндекса — следующие в очереди на удаление.

Больнее всего это ударит по такси и доставке: если «Яндекс Go» пропадёт из стора, миллионы людей разом останутся без привычного способа вызвать машину. Поэтому приложения Яндекса на Андроид стоит поставить первыми. Отдельно советую не тянуть с картами и навигатором, без них в дороге совсем тоскливо. Вот что имеет смысл скачать из Google Play прямо сейчас:

Удалят ли маркетплейсы из Гугл Плей из-за санкций

Под маркетплейсы санкционный механизм подбирается через банки. У Ozon есть собственный Озон Банк, у Wildberries дочерние финансовые структуры уже попали под ограничения Британии, а «Магнитмаркет» принадлежит связке «Магнит» и ВТБ. Достаточно санкций против финансовой части, чтобы Google убрал карточку всего сервиса, как это случилось с VK. Соцсеть, кстати, кое-что изменила в своей работе: обязательно проверьте у себя.

Сюда же стоит отнести логистику, без приложений СДЭК и Почты России отслеживать посылки станет заметно неудобнее. Поэтому приложения маркетплейсов лучше держать на телефоне заранее. Если вы регулярно заказываете товары, скачать Озон на Андроид и остальные сервисы стоит уже сегодня, пока они на месте:

Ozon — маркетплейс и Озон Банк в одном приложении.

Wildberries — крупнейший маркетплейс с быстрой доставкой.

Магнитмаркет — товары, бонусы «Магнита» и рассрочка.

СДЭК — отслеживание и отправка посылок.

Почта России — трекинг писем и посылок, электронные извещения.

Онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы — что скачать в России

Онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы уязвимы по той же причине, почти каждый принадлежит крупному холдингу, который уже под санкциями. Okko и «Звук» входят в экосистему Сбера, Wink развивает Ростелеком, Premier и RUTUBE относятся к «Газпром-медиа», а KION принадлежит МТС. Стоит ограничениям затронуть материнскую компанию, и приложение может отправиться вслед за сервисами VK.

Терять доступ к фильмам и подпискам, за которые вы уже заплатили, обидно вдвойне. Поэтому приложения для просмотра фильмов и сериалов лучше обновить сейчас. Если смотрите кино на Андроиде, скачать Okko на Андроид и другие сервисы имеет смысл заранее:

Okko — фильмы, сериалы и спорт от Сбера.

Звук — музыка, подкасты и аудиокниги в высоком качестве.

Wink — кино и ТВ от Ростелекома.

Premier — оригинальные сериалы и шоу «Газпром-медиа».

RUTUBE — видео, шоу и прямые трансляции.

KION — онлайн-кинотеатр и ТВ от МТС.

Иви — фильмы, мультфильмы и сериалы.

Связь и мессенджеры: почему стоит скачать Мой МТС, МегаФон

Приложения операторов связи тоже в зоне риска. МТС давно под западными санкциями, а остальные операторы за компанию попадают в ту же логику ограничений. Через фирменное приложение вы платите за связь, управляете тарифом и следите за балансом, поэтому его пропажа из магазина ощущается быстро.

В эту же категорию логично отнести мессенджеры, «Яндекс Мессенджер» завязан на Яндекс, а значит разделит судьбу остальных его сервисов. Держать приложения операторов связи в актуальной версии полезно на случай смены телефона. Если вы сидите на МТС, скачать Мой МТС заранее точно не помешает:

Мой МТС — тариф, баланс и услуги оператора.

МегаФон — управление номером и подписками.

Билайн — контроль тарифа, платежей и опций.

t2 — личный кабинет бывшего Tele2.

Яндекс Мессенджер — переписка внутри экосистемы Яндекса.

Почему нужно скачать Госуслуги заранее

Вероятность, что под санкции попадут приложения госсервисов высока, так как на статус и функциональность МАКС никто не стал смотреть. «Госуслуги» давно стали универсальным ключом к документам, штрафам и записи в ведомства, «Госключ» подписывает договоры электронной подписью, а «Мой налог» ведёт дела самозанятых.

Если такое приложение однажды исчезнет из Гугл Плей, при смене телефона восстановить его через Google Play не выйдет. Поэтому базовые приложения госсервисов разумно поставить на всякий случай. Даже если вы редко ими пользуетесь, скачать Госуслуги и сопутствующие сервисы стоит заранее:

Госуслуги — документы, штрафы и заявления в ведомства.

Госуслуги Дом — оплата ЖКХ и вопросы к управляющей компании.

Госключ — электронная подпись документов онлайн.

Мой налог — чеки и налоги для самозанятых.

Паниковать при этом не стоит. Опыт с VK показал, что уже установленные приложения продолжают работать: лента грузится, авторизация проходит, маршруты строятся. А обновлять их можно через RuStore даже сейчас. Не смогли скачать нужное приложение или поймали непонятную ошибку? Заходите в наш чат в МАКС, там подскажут рабочее решение.